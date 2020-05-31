Лучше родных родителей: вспоминаем актеров, которые воспитали приемных детей

Актриса Алла Будницкая и ее муж кинорежиссер Александр Орлов воспитали дочку актрисы Микаэлы Дроздовской. Микаэла погибла во время пожара. Трагедия произошла не то в гостинице, не то на спортивной базе, где остановилась киногруппа. Помещение не отапливалось, актриса включила электронагреватель, одеяло сползло и загорелась... Ее привезли в больницу еще живой, но спасти не удалось. У нее остались две дочери. У младшей - Даши, которой тогда было 8 лет, был выбор, с кем жить: со своей крестной Аллой Будницкой или с родным отцом – Вадимом Смоленским, известным врачом-кардиологом, ученым с мировым именем, доктором медицинских наук.

Актриса Алла Будницкая и ее муж кинорежиссер Александр ОрловФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Когда все это случилось, Даше мне говорит: «Моя мама умерла, теперь ты будешь моей мамой», - вспомнила в интервью Алла Будницкая. Тем более, что отец девочки был не против. Это была договоренность, удобная всем. После смерти жены он встретил другую женщину, с которой собирался строить новую семью. Позже Даша рассказывала: "Прошёл год, как мамы не стало, и папа переехал жить к другой женщине. Алла приходила к нам каждый день. Потом Нику (старшую сестру – Ред.) забрала к себе мамина приятельница Соня Давыдова, а я переехала к папе и его жене. С ними я прожила около года. В моей жизни происходило много вещей, о которых я не хочу рассказывать. Счастливым завершением всего стал мой переезд к Алле. Наверное, так и должно было быть. И никак иначе".

Похожая история случилась и в жизни другой известной актрисы - Евгении Симоновой. Она дружила со своей коллегой по театру им. Маяковского Людмилой Коршаковой. Людмила умерла рано - в 42 года. И у нее осталась 13-летняя дочь Даша. Симонова, посоветовавшись с Натальей Гундаревой, приняла решение стать опекуном Даши, даже несмотря на то, что Даша жила в Туле, где у нее были дедушка и бабушка.

Актриса Евгения Симонова. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

«Тетя Женя заботилась обо мне как о родной. Покупала джинсы своей старшей дочке Зое и мне, никогда не делала различий. Она такая хорошая и добрая, я ей очень благодарна, что она меня не бросила», — рассказывала о своих детских переживаниях Дарья Коршакова, которой сейчас больше 40 лет.

Приёмный сын актрисы Екатерины Градовой Алеша появился в ее семье в двухлетнем возрасте. После венчания со вторым мужем Игорем Тимофеевым актриса решила взять ребенка из детского дома. Вроде бы того самого детдома, в котором снимали сцену родов ее радистки Кэт в сериале «Семнадцать мгновений весны». Повзрослев, мальчик периодически жил то с новыми родителями, то со своей сводной сестрой Марией Мироновой. Учился в кадетском классе, собирался стать военным. Кстати, Алексей и старший сын Марии Мироновой - Андрей – почти одного возраста. Сейчас обоим под тридцать лет. В интервью Мария всегда подчеркивает, что для нее Алексей - однозначно родной человек: «Он мой брат. Хотя мы от Леши никогда не скрывали правду. Когда моя мама решила его усыновить, я была взрослым человеком, у меня уже был сын, но я маму всячески поддерживала.

Екатерина Градова в роли радистки Кэт

В семье Натальи Белохвостиковой и режиссера Владимира Наумова (это один из самых крепких киносоюзов, которому скоро будет полвека) двое детей: родная дочь Наталья и приемный сын Кирилл. Кирилла взяли из детского дома. Случилось это в 2008 году, когда Наталье Белохвостиковой было 57 лет. "Кириллу было уже три года. Когда мы приезжали к нему в детдом, он ни о чем не просил. Другие дети на мне висли, говорили: «Возьми меня, возьми, я лучше». А с Кириллом - один и тот же сценарий. Посидит, попьет чайку со мной. И все. Но я знала, что он не должен быть там, в этом аду", - вспоминала Наталья Николаевна. Ребенок сразу назвал ее мамой, хотя он знает, что был усыновлен.

Год назад, когда мальчику было 15 лет, он выпал со второго этажа и едва не погиб. Он не смог зайти в гости к другу, заклинило замок в двери, полез через окно и сорвался с высоты. Наталья Белохвостикова из-за переживаний за сына была на грани жизни и смерти. "Я за сына готова жизнь отдать. Совершенно уникальный мальчишка", - признается актриса. Ее сын еще учится в школе.

Алексей Серебряков — отец двух пацанов Степана и Данилы, которых они с женой Марией взяли из разных детских домовФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Известный актер Алексей Серебряков — отец двух пацанов Степана и Данилы, которых они с женой Марией взяли из разных детских домов. Серебряков считает, что в семье должно быть много детей. «Дело в том, что у нас с Машей два раза не получилось с детьми. А я ее так люблю, что не стал больше устраивать этих провокаций. Мы поняли, что можем это сделать. И Степа, и Даня – родные для нас дети», - рассказал актер в интервью. Серебряков признался, что практически ничего не знает о родителях мальчиков. Несколько лет назад актер вместе с семьей переехал в Канаду. Сыновья Серебрякова учатся в частной школе, которая обходится ему в 24 тысячи долларов в год. «Мне нужно дать им максимально большое количество конкурентных преимуществ. Где они будут жить, я не знаю. Они открыты, свободно говорят по-английски, доброжелательны, толерантны, терпимы, с уважением относятся к чужому человеческому достоинству. При этом они русские мальчишки», – рассказал артист.