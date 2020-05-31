"Фотографирует грузчиков": Отар Кушанашвили раскрыл обман Волочковой о женихе и свадьбе

Знаменитая королева шпагатов вот уже несколько месяцев интригует поклонников рассказами о любимом человеке. Не называя имени, лишь род занятий (конечно же, он бизнесмен) Анастасия Волочкова из интервью в интервью не устает повторять: теперь она обрела свое женское счастье, ведь рядом после разномастных сомнительных ухажеров - шоферов и предпринимателей-неудачников, желавших погреться в лучах славы балерины, наконец-то достойный мужчина.

Лицо своего избранника Волочкова тщательно скрывает, и подписчикам ее Инстаграма приходится в буквальном смысле гадать по рукам. Именно кисти рук своего тайного жениха знаменитость показывает чаще всего: он то гладит ее по длинным ногам, то чокается бокалом вина за романтичным ужином. Однако, бдительные поклонники заметили, что мужчина как-то подозрительно меняет внешность: его руки то в морщинах, как у человека в возрасте, то молодые и ухоженные...

volochkova_art Только бы этот краб не укусил! Прекрасный день! #анастасияволочкова #счастье #мы #love #дом

Так неужели балерина меняет женихов, как перчатки? Объяснение нестыковкам на снимках Волочковой дал журналист Отар Кушанашвили. В эфире программы "Ты не поверишь!" он выразил уверенность, что все герои снимков роковой Анастасии - банальные статисты, подставные лица.

Кушанашвили разразился шутками в адрес Волочковой и ее нового романаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Вы видели его? Снятого в дождь с четверга на пятницу, в полупрофиль кое-как! И это тот, кого скрывала Анастасия Волочкова? Так это грузчик, снятый со служебного входа! - разразился Кушанашвили шутками в адрес Волочковой и ее нового романа. - Ее новый жених - это все теория. Такого рода женщины не хотят, чтобы их считали одинокими, вот и выдумывают 17 женихов за неделю. Это не поменяется никогда, и все у нее будут красть, все будут виноваты. Она будет говорить "не повезло мне с подонком", потом - "наконец-то я встретила свою судьбу, о таком мужчине я мечтала всю жизнь".

А в ответ на замечание, что Волочкова уже назначила дату свадьбы с новым избранником (которую, правда, из-за коронавируса перенесла с 20 сентября 2020 на следующий год), журналист лишь рассмеялся:

- Давайте мой хохот будет вместо ответа!

Между тем, балерина уже не раз сообщала подробности предстоящего торжества. Ее фата, как у принцессы Дианы, будет расшита 10 000 жемчужин. Одно из платьев невесты украсит 6-метровый шлейф, а общая сумма свадебных нарядов знаменитости (за которые заплатит, конечно, жених) составит 60 миллионов рублей. Плюс ко всему прическу Волочковой украсит бриллиантовая тиара.

Отметим, что Отар Кушанашвили уже не первый раз нападает на королеву шпагатов. Ранее он высмеивал балерину за купание в крымской грязи и называл ее "самым циничным человеком на свете". Балерина же никогда не опускалась до подобных оскорблений.

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Балерина перенесла торжество на следующий год (подробности).