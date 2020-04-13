2020-04-13T10:56:27+03:00
Звезды

«Пять платьев за 60 миллионов и бриллиантовая тиара»: Волочкова готовится к свадьбе

Балерина перенесла торжество на следующий год
Игорь ПОЛЯКОВ
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Анастасия ВолочковаАнастасия ВолочковаФото: Личный архив
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Из-за пандемии коронавируса Анастасия Волочкова решила перенести свадьбу с осени на январь следующего года. А пока артистка готовится к торжеству.

- У меня была роскошная первая свадьба с отцом моей дочери Ариши Игорем Вдовиным, хотя мы тогда не стали ставить печать в паспорте,- вспоминает балерина. - Но торжество и без формальностей было великолепным. Я сменила тогда пять платьев — белое, украшенное жемчугом и другими драгоценными камнями, «царское» жемчужно-кремовое, названное так за то, что на нем блистало полмиллиона камней Сваровски, зефирное платье изумительной красоты, розовое с белым платье-трансформер и, конечно, платье моего любимого фисташкового цвета. Все — со шлейфами. Мне хотелось, чтобы эта свадьба вошла в историю, и мне это удалось. И на моей новой свадьбе я хочу, чтобы у меня было пять платьев в тех же цветовых гаммах.

По словам артистки, своего возлюбленного она предъявит поклонникам только в день свадьбы.

Анастасия Волочкова Фото: Личный архив

Анастасия ВолочковаФото: Личный архив

- А пока оставьте мне что-то личное. Поверьте, он красив, образован и у него за плечами нет прошлых браков и детей, - говорит о своем женихе Волочкова.

Уже известно, что одно из платьев Волочковой шьёт дизайнер Аника Керимова. Причём уже готова фата, которая, как у принцессы Дианы, будет расшита 10 000 жемчужин.

Как удалось разузнать «КП», одно из платьев балерины будет с открытыми плечами и 6-метровым шлейфом, для которого мастерицам понадобилось 90 метров шелковой органзы, 60 метров атласа и 50 000 кристаллов Сваровски. Плюс ко всему прическу Волочковой украсит бриллиантовая тиара. Только на свадебные наряды жених Анастасии потратит около 60 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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