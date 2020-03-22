Свадьба Анастасии Волочковой под угрозой из-за коронавируса

Пандемия коронавируса больно ударила по Анастасии Волочковой. Балерина призналась, что из-за Covid-19 ей пришлось отменить гастроли. Но это еще не все. Под угрозой оказалась ее свадьба с давним возлюбленным, имя которого она пока не раскрывает.

Анастасия Волочкова осенью 2020 года собралась под венец. Однако танцовщица призналась, что коронавирус может нарушить ее планы. "Давайте доживем до осени и посмотрим, что будет. Я надеюсь, что эта вся история закончится, и я выйду замуж. Но пока не загадываю", - разводит она руками.

По слухам, свадьба Насти будет грандиозной. У нее будет семь платьев, а первая брачная ночь пройдет в роскошной питерской квартире, которую для нее когда-то купил за 130 миллионов рублей бывший возлюбленный Сулейман Керимов.

"Я люблю роскошь, я ее заслужила мозолями на своих ножках... Я всегда мечтала о красивой жизни принцессы во дворце. Когда Сулейман купил мне квартиру, которая стоила каких-то нереальных по моим меркам денег, он еще и размахнулся на роскошный ремонт - вплоть до того, что потолки расписывали художники, занимавшиеся реставрацией Эрмитажа. Эта квартира в 200 квадратных метров расположена в центре Питера, на площади Искусств у Русского музея", - делилась сокровенным звезда.

Впрочем, сейчас она о свадьбе не думает. Куда больше ее волнуют отмены гастролей. "Мне мои артисты говорят: «Мы без зарплаты остались». Мне их содержать не на что. Удар, конечно, всем артистам нанесен по карману", - заявила Анастасия в эфире программы "Ты не поверишь!".

Также звезда призвала не паниковать из-за коронавируса. Как она считает, надо просто соблюдать правила гигиены и тогда никакая болезнь не страшна. "Надо всего лишь мыть руки, мыться в душе. Меня спасет, к примеру, русская баня и ледяная купель. Я никогда не болею", - заверила артистка.

Не секрет, что Волочкова - известная любительница банных процедур и закалки. После жаркой парилки она смело прыгает в ледяную купель. Балерина уверена, это именно то, что поможет противостоять любой заразе. Анастасия рассказала, что по утрам выбегает на улицу в чем мать родила и окунается в бочку с ледяной водой.

volochkova_art В шикарном особняке знаменитости есть все необходимое и даже балетный зал

По ее словам, сейчас она вынуждена сидеть дома. В шикарном особняке знаменитости есть все необходимое и даже балетный зал. "Всегда есть возможность сделать массаж. Привести себя в тонус, в чувства", - подчеркнула Волочкова.

Она также готова завести кур и выращивать любимый салат на собственном участке, если окажется в самоизоляции. А вот отменять поездку на любимые Мальдивы из-за коронавируса она не намерена. Так что совсем скоро поклонники вновь смогут лицезреть многочисленные микрокупальники балерины.