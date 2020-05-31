«Ремонт на миллион»: Киркоров показал, какую спальню оборудовал сыну в своём подмосковном «дворце»

Карантин Филипп Киркоров проводит с пользой для дела: сидит на даче, занимается спортом, общается с детьми и контролирует стройку домашнего театра. Как рассказал поклонникам певец, он планирует на улице сделать летнюю сцену для семейных праздников, чтобы гости (а преимущественно среди них коллеги Филиппа), могли у него дома не только закусить, но и спеть.

milanskiy_dom_ Ремонт за мгновение!

Плюс ко всему Филипп оборудовал детскую для своего сына Мартина.

Как рассказывает в своём Инстаграме артист, ремонт занял всего 10 дней.

milanskiy_dom_ РЕАЛИЗОВАННЫИ ПРОЕКТ Ремонт за мгновение!

И за это время Киркоров потратил более миллиона рублей на любимого наследника. Только кровать для Мартина обошлась заботливому отцу в 911 тысяч рублей. И это, не считая другой мебели и коллекционных мячей и портрета кумира Мартина - футболиста Лионеля Месси

— Мартин у нас спортсмен, — рассказывал kp.ru Киркоров. — Он занимается теннисом, футболом, восточными единоборствами. Теннис и футбол — две вещи, куда Мартина очень сильно тянет.

Наследник певца с 4 лет занимается футболом. И судя по всему, решил всерьез остановиться на этом виде спорта. Мальчик поступил в школу легендарного футбольного клуба «Барселона». Точнее в ее филиал, расположенный на Ходынском бульваре.

fkirkorov Ремонт за мгновение! Комната @martinkirkorov всего за 10 днеи кардинально изменилась!

Кстати, недавно Киркоров сделал ремонт и в комнате своей дочери Аллы-Виктории. Спальню девочки украсила не менее шикарная кровать с «королевским» балдахином.