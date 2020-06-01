Как я редактировал районную газету: Если в жизни передряги, то помогут вам варяги

К НАМ ПРИЕХАЛ, К НАМ ПРИЕХАЛ…

Для начала просто цитата из незабвенного Марка Твена. Потому что хотя и написано 150 лет назад, а звучит очень современно:

«Не без опасения взялся временно редактировать сельскохозяйственную газету. Совершенно так же, как простой смертный, не моряк, взялся бы командовать кораблем. Но я был в стесненных обстоятельствах, и жалованье мне очень пригодилось бы. Редактор уезжал в отпуск, я согласился на предложенные им условия и занял его место».

Вот так примерно и у меня случилось. Правда, устроился я не временно, а очень даже постоянно, издание было не аграрным, а типа общественно-политическим, и редакторского опыта в отличие от классика американской литературы за моей спиной было столько, что хоть в собес представление на звание ветерана творческого труда составляй.

Название газеты не назову. Просто не хочу. Нет, это не выдумки и не фантазии. Работал я редактором в конкретном городе и районе и во вполне конкретном СМИ. У меня и подтверждающие этот факт документы имеются. Приказ о назначении, например. Дата. Подпись, печать… Не называю место только по одной причине: оно ничем не отличается от любого российского райцентра, какое бы расстояние ни было от него до столицы.

«КАКАЯ ФАМИЛИЯ БЫЛА У ВАШЕЙ МАМЫ?»

Устроиться на работу в государственное учреждение, даже уборщицей, - это сложная и многоходовая процедура. Кадровики смотрят на тебя с особым прищуром: «А ну-ка колись, какие скелеты прячешь в своем шкафу!» Иначе нельзя. Потому что это не хухры-мухры, а статус и особая миссия. Ответственность офигенная. Почет и уважение окружающих.

- Пришлите нам заполненным весь комплект документов по списку, - загодя требует от меня работодатель. - И помните, что за правильность заполнения и достоверность отвечаете лично! Только потом можете приехать, чтобы поставить свою подпись.

Комплект затребуемых справок обширен. Он включает в том числе полную копию моей пухлой трудовой книжки, дубликат вузовского диплома и военного билета офицера запаса, сканы обоих паспортов - внутреннего и заграничного - и подробнейшую анкету, срывающую с меня все маски.

Непонятно только, зачем моим работодателям знать, кто такая и чем сейчас занимается моя 87-летняя мама и какая у нее была девичья фамилия. Какое им дело до срока действия моего загранпаспорта? Неужели боятся, что я выведаю их страшные тайны и вывезу эти секретные сведения за бугор?

Тем не менее анкету заполняю, документы копирую.

Уф-ф-ф, я принят!

Рис. Валентин ДРУЖИНИН

РАЙСКИЙ УГОЛОК - МЕСТО ДЛЯ СКЛОК

А райончик-то вполне вкусный. Хоть и не столица и даже не областной город, а близко всё. Скоростная автотрасса. Железная дорога. Природа пусть и с неброскими, но милыми среднерусскими пейзажами. Большое водохранилище, красивая река и куча коттеджных поселков на ее берегах. Среди хозяев этих изумрудных городов счастья, возникших еще в 90-х по мановению руки отечественного экономического волшебника Гудвина, наделившего кое-кого общенародной собственностью, немало сильных мира сего и даже богатеньких буратин из российского списка «Форбс». Плюс на территории один из главных духовных центров всей России - ставропигиальный монастырь, на чью реконструкцию федеральные и областные власти потратили десятки миллиардов рублей.

А вот с начальниками району не везет. Прежнего, правившего меньше года и обласканного губернатором, который двигал своего протеже по территории все ближе к областному центру, до сих пор разыскивают с собаками ФСБ и Следственный комитет, поскольку градоначальник, как теперь выяснилось, откровенный ворюга, бандит и коррупционер, умыкнувший несколько десятков миллионов рублей, сбежал прямо из подписки о невыезде. Греется сейчас, сердечный, где-нибудь в теплых забугорных краях.

- А ведь как мы его ждали при назначении. До него у нас правил юрист, отметившийся в политических скандалах по расколу вредных для власти карликовых партий и увлекавшийся мотогонками и яхтами. Тоже был хапуга, да и бездельник к тому же, довел район до ручки, - признается мне местный житель-активист. - Так ведь нового сам губернатор нам рекомендовал. Хотя когда в Москве завели уголовное дело, губер сразу в сторону отодвинулся.

Бандиту и коррупционеру на замену срочно двинули из соседнего района другую губернаторскую сподвижницу, бывшую замминистершу областного правительства, а потом главу муниципалитета. И ничего, что в том районе она обреталась всего девять месяцев, не оставив о себе никакой памяти - ни доброй, ни, слава богу, худой. И то неплохо.

Теперь вот, готовясь к триумфальному возвращению в областные коридоры власти - конечно же, с повышением, Марьяна Ионовна, назовем ее так, двинулась в этот промежуточной на карьерном пути район вместе со своей «антикризисной командой». И даже личную редакцию оттуда прихватила. Вот ее-то я и подрядился возглавить.

Зарплату мне предложили по местным меркам не гигантскую, но вполне приличную. Я тут же запросил вдвое больше. Думали недолго. Полдня примерно. Чуток поторговались. И согласились. Совсем там у них беда с опытными и квалифицированными кадрами...

ВСЁ КАК ВЕЗДЕ

Еду на новое место службы. Сам райцентр - это вполне милый городок тысяч на тридцать жителей. С позднесоветской архитектурой из блочных пятиэтажек и панельных домов на 8 - 9 этажей. С хищными зубьями-имплантами современного «элитного жилья» - монолит плюс кирпич - уже этажей на двенадцать, а то и восемнадцать. С частным сектором на окраине и трогательными клумбами в центре, куда местные озеленители высаживают петунию, бегонию и портулак. Из общественного транспорта - автобусы и маршрутки.

Всё как везде.

И, конечно, памятник Ильичу на главной площади - прямо напротив стандартной, еще советской четырехэтажки районной администрации, облицованной пару лет назад розовой плиткой - такую обычно используют в туалетах торговых центров.

Вот здесь-то и располагается моя редакция. Хотя слово «располагается» - это слишком смело…

В следующей части автор знакомится с вверенным ему творческим коллективом и узнает, что такое вахтовый метод руководства.

Продолжение следует...

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