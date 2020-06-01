Испанцев пустят в рестораны, а финнов - в фитнес-залы

Испания

Во многих испанских регионах откроют бассейны, но пока для ограниченного количества людей, а также пляжи, где отдыхающим придется соблюдать социальную дистанцию в два метра.

Возобновится работа кинотеатров и театров с условием, что зал будет наполняться только на треть.

Откроются торговые центры, будет разрешено пускать посетителей ресторанов не только на летние веранды, но и внутрь помещения.

Италия

Итальянцам разрешат свободно перемещаться по стране с 3 июня. В этот же день возобновят работу аэропорты.

Эстония

Откроются кинотеатры и театры, будут проводиться немногочисленные массовые мероприятия (концерты, конференции, фестивали) как под открытым небом, так и в помещениях.

Рестораны и бары будут работать без ограничений.

Финляндия

В стране откроются музеи и библиотеки, опера, бассейны и фитнес-центры. Финнам разрешат собираться в группы до 50 человек.

Правда, власти рекомендуют гражданам старше 70 лет пока воздержаться от общения с другими людьми.