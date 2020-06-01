Модель Роснефти

Неделю назад Игорь Сечин был переназначен на пост главного исполнительного директора “Роснефти». За те 8 лет, что он руководит компанией, Роснефть из регионального лидера превратилась в глобального мейджора, выстроила интегральные отношения с иностранными партнёрами, привлекла в страну крупнейшие иностранные инвестиции.

Посмотрим на показатели и цифры.

«Роснефть» ведёт деятельность в 23 странах мира, несмотря на очевидное противодействие со стороны отдельных крупных стран-игроков, которые вводят против неё санкции под надуманными предлогами. Ни одна компания – глобальный игрок не действует в таких неблагоприятных условиях. И, тем не менее, на долю «Роснефти» приходится 40% добычи в стране и 6% мировой добычи нефти.

Компания представляет собой ВИНК. Попросту говоря, имеет замкнутый цикл добычи и производства, располагая 13-ю крупными НПЗ в России и долями в НПЗ в других государствах. Так, «Роснефть» владеет долями 3-х НПЗ в Германии, занимая там третье место по объёму нефтепереработки в год и обеспечивает почти четверть импорта нефти страны. Помимо этого, напомню, «Роснефть» владеет долей в компании Nayara Energy Limited, в которую входят второй по размеру НПЗ в Индии «Вадинар» и крупная сеть АЗС там же.

Акционерный капитал «Роснефти» прозрачен, крупнейшим акционером компании является государство, долями акций владеют одна из самых уважаемых и старейших мировых компаний ВР, располагающая 19,75% акций, и один из крупнейших суверенных инвестфондов – Суверенный фонд Катара, владеющий 18,93% акций. При этом, 11% акций «Роснефти» находятся в свободном обращении и торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.

Отмечу, что 90% этих свободно обращающихся акций, судя по рынку, принадлежат крупным институциональным инвесторам из США и ЕС. То есть, к самой деятельности компании у серьёзных инвесторов претензий нет, а нападки идут со стороны политизированных интересантов. В качестве косвенного доказательства сами участники рынка фиксируют то, что котировки компании, к примеру, на той же Лондонской бирже, давно ведут себя лучше котировок большинства конкурентов, несмотря на то, что налоговая нагрузка на «Роснефть» выше, чем у компаний-конкурентов, в том числе и из России.

В последние пять лет компания увеличила добычу нефти на 12% при том, что «Роснефть» была активным участником формата ОПЕК+ и сдерживала рост добычи из соображений солидарности с другими участниками рынка, заинтересованными в остановке падения цен на энергоносители.

Даже последний кризис в формате, приведший к перенастройке ОПЕК+ показал, что компания готова к конструктивному сотрудничеству на равноправных условиях.

«Роснефть» имеет репутационные преимущества в отношениях со своими партнёрами в самых разных странах. Все её партнёры признаются, что «Роснефть» - надёжный поставщик.

Объём реализации нефтепродуктов в страны «дальнего зарубежья», в этой связи, рос и значительно увеличился более чем в 2 раза за десятилетие, в 2,4 раза вырос объём поставок нефтепродуктов в «ближнее зарубежье». Кстати, отметим, что, в результате, мягко говоря, нестандартного поведения наших западноевропейских партнёров и некоторого падения объёмов торговли, компания увеличила поставки в сторону Азии, в том числе Китая, в 4,4 раза. Вот вам и «поворот на Восток», о котором столько говорили.

Напомню, кстати, что одним из факторов роста добычи компании стало управление зрелыми активами с внедрением перспективных технологий разработки, а в 2018 году вообще был установлен рекорд суточной добычи за историю деятельности с 1964 года – 1,46 млн баррелей в сутки – компанией РН-Юганскнефтегаз (входит в интегрированную вертикаль «материнской» «Роснефти»).

В нынешних непростых условиях на нефтяном рынке некоторые страны пытаются создать для себя преференции с помощью нечестной конкуренции (санкций и т.п.), однако совершенно очевидно, что будущее не за этими уловками, а за инновационными проектами и честной конкурентной борьбой. Кстати, «Роснефть» уже заняла лидирующие позиции в запуске высокомаржинальных проектов, что станет драйвером дальнейшего роста добычи компании в среднесрочной перспективе. За последние три года запущено 9 крупных проектов – месторождений. Помимо этого, улучшилась структура выпуска нефтепродуктов компании. Выпуск на российских НПЗ увеличился в 2 раза, в том числе и за счёт высокооктановых бензинов.

Выручка, соответственно, также растёт и с 2011 года выросла в 3,2 раза – до 8,7 трлн рублей при росте цены Urals всего в 1,3 раза. По итогам 2019 года показатель выручки вообще достиг исторических значений. В силу этого, «Роснефть» считается крупнейшим налогоплательщиком страны и, по праву, системообразующей компанией. За последнее десятилетие общая сумма налогов и пошлин выросла в 8,6 раза, составив по итогам 2019 года 3,6 трлн рублей, то есть 1/5 всех доходов бюджета страны.

«Роснефть», при этом, конкурирует с передовым опытом крупнейших компаний – коллег. Так, в деле снижения удельных затрат в секторах разведки и добычи компания находится в одном ряду с Saudi Aramco, например. А тот же размер удельных операционных затрат у «Роснефти», по сравнению с крупнейшими иностранными компаниями-мейджорами, несравнимо ниже. Ниже он и по сравнению с компаниями – коллегами в России (на 15-25%). Как результат, растёт чистая прибыль, более чем в 2 раза.

Соответственно растёт и размер дивидендов акционерам. Этот рост более существенный – в 4,5 раза за последнее десятилетие и по итогам второй половины прошедшего года Совет директоров «Роснефти» вообще рекомендовал к выплате рекордную за всю её историю сумму к выплате полугодовых дивидендов – в 191,5 млрд рублей, а общая сумма составит 354,1 млрд рублей по стандартам МСФО (тоже рекорд).

С учётом того, что с 2017 года компания увеличила выплату дивидендов до не менее 50% чистой прибыли по МСФО и платит дважды в год, федеральный бюджет получает существенную подпитку, так как государство, напомню, если кто-то забыл, является основным акционером «Роснефти».

Как результат, за последние 5 лет «Роснефть» - единственная крупная международная компания, увеличившая свою капитализацию на 45%, несмотря на постоянное снижение цен на нефть.