Исполнитель хита "Прощай, Алиса!" Андрей Державин испугал внешним видом

Андрей Державин несколько лет был лидером группы "Сталкер". В новогодние праздники 1990 года телевизионный эфир траны буквально разорвал музыкальный хит "Не плачь, Алиса!", после которого началась настоящая истерия популярности музыканта. Правда, в 1992 году певец покинул группу и занялся сольной карьерой.

Андрей Державин был невероятно популярен в 90-е годы. Его сольные хиты "Чужая свадьба", "Катя-Катерина", "Брат", "Наташа»" и многие другие звучали, как говорится, из каждого ларька. Певец собирал стадионы, девушки сходили с ума по красивому артисту.

andrey_derzhavin Первые гастроли я не забуду никогда

Поклонницы караулили певца повсюду: на выходе из дома, около музыкальной студии. Многие сразу заметили сходство своего кумира с еще одной звездой тех лет Юрием Шатуновым. Какая у них разница в возрасте - не могли понять даже преданные фанаты Андрея, так как он всегда выглядел моложе своих лет.

Сейчас Андрей почти не общается с прессой и не дает никаких интервью. Однако на днях бывший солист группы "Сталкер" сделал исключение и впервые за долгое время появился на публике. Он пришел в эфир программы "Привет, Андрей!" и исполнил свой хит "Прощай, Алиса!".

andrey_derzhavin Угадайте, какую песню я буду петь?

Телезрители, увидев кумира 90-х, испугались и ахнули. В соцсетях обсуждают, что от прежнего юного Андрея с модной стрижкой не осталось и следа. Теперь Державин побрился наголо и выглядит осунувшимся. Одно время даже ходили разговоры, что певец болен. Но никаких подробностей о своем состоянии Державин никогда не комментировал.

Кстати, музыкант очень настороженно относится к светским хроникерам. Дело в том, что, когда певец только начинал набирать популярность, репортеры как сговорились. Они стали печатать во всех газетах, что он сын Михаила Державина и Роксаны Бабаян. Со всей страны Михаилу Михайловичу звонили девушки и просили передать привет "сыночку Андрюше". Позднее Андрей познакомился с Михаилом Державиным и его супругой Роксаной. Они общаются по сей день. Когда встречаются, то Андрей всегда в шутку говорит: "Здравствуй, папа!".

Андрей Державин много лет женат на Елене Шахутдиновой, с которой познакомился еще в институте. В 1986-м у них родился сын Владислав. Он пошел по стопам знаменитого отца и стал музыкантом. В 2005 году супруги стали родителями дочери Анюты. Несколько лет назад у Державина появились внуки. У его сына подрастают дети Алиса и Герасим. Можно предположить, что девочка получила свое имя не случайно. Оно ассоциируется с названием лучшей композиции артиста "Не плачь, Алиса".