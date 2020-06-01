День защиты нерожденных детей: за что выступают Церковь, Кузнецова и общественники?

В день защиты детей важно разобраться, а что такое защита детей? Должны ли мы защищать детей, которые находятся в утробе матери?

Конвенция ООН о правах ребенка однозначно утверждает: да. Церковь и общественные организации утверждают: да. Уполномоченный при президенте по правам ребенка утверждает: да. Но не у всех в России это вызывает сочувствие.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить продажу абортивных препаратов в аптеках и сделать производство абортов финансово менее выгодным для клиник. Но несколько депутатов высказались против.

Вообще в последнее время общественные и церковные организации все чаще обвиняют в том, что, выступая в защиту права на жизнь нерожденных детей, мы нарушаем права женщин.

Давайте попробуем разобраться, за что же, собственно, выступает Церковь и профильные общественные организации.

Итак, во-первых, мы выступаем за право женщины иметь полную и достоверную информацию об аборте, его физических и психологических последствиях для здоровья женщины. Именно поэтому важно, чтобы во всех женских консультациях работали психологи и социальные работники, которые бы выслушивали женщину, помогли услышать себя и разобраться в сложившейся ситуации. За последние 5,5 лет работы нашей программы "Спаси жизнь" благодаря психологическому консультированию и помощи от аборта спасено 12 655 детских жизней, а более 110 000 нуждающихся семей получили помощь. Это ежедневная и кропотливая работа 178 высококвалифицированных специалистов в 136 лечебно-профилактических учреждениях 36 субъектов РФ.

Во-вторых, мы выступаем за право беременной женщины не подвергаться психологическому давлению со стороны врачей, не слышать в свой адрес таких фраз, как «Зачем тебе рожать третьего?» и пр.

В-третьих, мы выступаем за право женщины знать о побочных действиях лекарственных препаратов, которые имеют или носят абортивный характер. Чтобы впоследствии не обращаться за помощью к врачам для восстановления своего здоровья.

В-четвертых, мы выступаем за право женщины знать о существующих мерах поддержки, которые на данный момент созданы для женщин, ее ребенка и семьи в целом. Помимо государственных мер, Церковь и общественные организации открыли за последние 7 лет 74 новых приютов для женщин, работают 209 центров гуманитарной помощи - от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

Эта комплексная система сопровождения беременной женщины и ее семьи от момента, когда она узнала, что беременна, вплоть до разрешения всех основных проблем семьи с новорожденным ребенком. Семье мы оказываем вещевую, продуктовую, психологическую, духовную, юридическую, денежную, социальную, медицинскую помощь, предоставляем приют, обучение профессии, трудоустройство, досуг для старших детей, решаем вопросы с яслями и детским садом. Только за последний год в наших приютах и центрах гуманитарной помощи получили помощь более 1 млн. человек.

Но сегодня, к сожалению, далеко не все женщины об этом всем знают. Имея опыт работы с женщинами, которые совершили аборт, в 80% случаев наши психологи и социальные работники слышат от них одно: "Если б я знала об этом раньше, если бы мне кто-то подсказал, тогда бы я приняла другое решение...".

В-пятых, мы выступаем за право женщины быть мамой. 10-летний опыт реальной помощи женщинам, которые стояли перед выбором сохранения беременности или совершения аборта, показывает, что ни одна женщина, которая выбрала жизнь своему ребенку, не пожалела об этом. Все женщины, которые сохранили жизнь своим 12 655 малышам по программе «Спаси жизнь», благодарны нам за своих детей.

Мы за то, чтобы женщины сначала узнали обо всем этом, а потом уже принимали осознанное и взвешенное решение о жизни своих детей. Мы выступаем за право женщин знать.

Очень рада, что уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова выступила в защиту права на жизнь нерожденных детей. В ее докладе, обнародованном на прошлой неделе, были обозначены важные меры, которые будут способствовать уменьшению количества совершаемых абортов в России. Но на самом деле таких мер больше, и они уже давно обсуждаются в экспертном сообществе. За этими предложениями стоят миллионы людей. И я очень надеюсь, что предложения Анны Юрьевны дадут новый виток развития и решения этой проблемы.

С днем защиты детей!

Мария Студеникина – руководитель направления профилактики абортов Синодального отдела по благотворительности, исполнительный директор благотворительной программы «Спаси жизнь», директор «Дома для мамы» православной службы «Милосердие».