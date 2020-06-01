Юрий Стоянов: "Даже, если представить, что у меня нет денег, я бы все равно не жаловался"

Чуть ли не через неделю после того, как вся страна стала жить и работать в режиме самоизоляции, Юрий Стоянов запустил новую авторскую программу, в которой обыгрывает и обшучивает наши сегодняшние будни. Это первый его проект в соцсетях. Почти каждый день Юрий Николаевич снимает по сюжету. Кстати, его короткие скетчи стилистически напоминают популярнейший в свое время «Городок», в котором много лет он работал вместе со своим другом и коллегой Ильей Олейниковым. Хотя все сюжеты новой программы связаны с коронавирусной историей, оказалось, что тема самоизоляции почти неисчерпаема.

О том, как рождаются идеи, кто их помогает воплощать, "КП" расспросила Юрия Стоянова напрямую.

- Этот проект я придумал через неделю, проведенную в самоизоляции. К этому времени я обрезал на даче все яблони, сделал письменный стол и два стула, благо у меня много хороших инструментов, начал писать пьесу… Все это, конечно, радовало. Но самый большой кайф, невероятное наслаждение я испытываю только, когда занимаюсь своей основной профессией, когда я играю, - признался нам Стоянов. - Все-таки актер с 40-летним стажем. К тому же я профессиональный режиссер. И самое главное, как мне кажется, умею слышать то, чем живут люди.

Когда я записываю эти сюжеты, длящиеся максимум полторы минуты, ощущаю себя по-настоящему счастливым человеком. Это важно, чтобы не загнуться и физически, и морально. Это и профессионально мобилизует. Тем более я хотел заявить о себе в Интернете. "Стоянов в изоляции" выходит не только в моем Инстаграме. Появился мой собственный канал на «YouTube». Пока в этом проекте нет никакой монетизации. Возможно, пройдет время, кто-то захочет разместить рекламу, но сейчас это совершено не коммерческий проект.

Эти скетчи как будто сделаны на коленке. И у каждого может возникнуть ощущение, что и он так сможет. Взял телефон и вперед. Но при кажущейся простоте, при том, что я снимаюсь в основном с одного дубля, на съемки уходит несколько часов в день.

- Достаточно одного телефона, чтобы делать профессиональное шоу, пусть и в малом формате, или у вас целый штат помощников? Во-первых, кто вас снимает?

- Моя жена. У большинства современных мобильных телефонов высокое качество съемки. Голос моей жены вы слышите и за кадром. По специальности она инженер-строитель. Но для меня было важно, чтобы за кадром звучали не актерские интонации, а такие, какие могут у того человека, который смотрит этот сюжет сейчас в Интернете. Зрители должные услышать своего или свою. И идентифицировать себя прежде всего с тем, кого они не видят. Отсутствие актера за кадром для меня принципиально, и я считаю, это большей находкой, чем то, что я играю в кадре.

Когда нужен мужской голос – это Паша. Павел Медведев - режиссер монтажер, с которым мы 15 лет проработали в "Городке". Сложные с точки зрения монтажа сюжеты мне помогают делать он. Мы обмениваемся материалом онлайн. У нас и раньше - от водителя, охранника до администратора и монтажера – все снимались в «Городке», как артисты. Мои помощники - люди творческие. Кстати, музыка для «Стоянов в изоляции» взята из «Городка». Мне было важно в этом маленьком проекте сделать референс к нашей программе.

Конечно, для съемок нужны некоторые технические приспособления, например, стабилизирующая ручка для телефона и несколько специальных приложений, которые делают картинку лучше. Мне привезли крошечные осветительные приборы. Жена стала моим гримером, благо у нее есть косметичка, в которой лежит губная помада, тени… На даче нашлось двенадцать париков еще с «Городка». Но кроме меня, моей жены и монтажера над программой работают талантливые авторы, которыми руководят Андрей Галанов и Шабан Муслимов. Я только накидываю им сюжеты и реплики. А еще есть продюсеры проекта: Екатерина Боровлева и Александр Рыбин, которые тоже подключились бесплатно (все они работают со мной на «100янов (Стоянов) шоу» на канале «Россия 1»). Так что то, что вы видите, - это коллективный труд.

Самая большая проблема - найти для съемок кусочек тишины. Несмотря на коронавирус, на дачах люди вовсю отмечают дни рождения, семейные праздники, у кого-то обязательно работает газонокосилка, у кого-то стреляет салют или гудит перфоратор…

- Вы снимаете у себя на даче?

- Да, там, где и нахожусь с семьей на самоизоляции. Дача у меня небольшая, участок тоже маленький. Локаций не так много. Надо постоянно придумывать, как изменить интерьер, куда переставить мебель, найти новый костюм, чтобы было ощущение, что каждая история происходит в разных семьях, в разных частях страны. К счастью, на моей даче нет мраморных статуй, бассейнов, золотых унитазов и турецких бань. В этом смысле, я социально близок огромному числу людей. Зрители не видят ничего эксклюзивного в интерьерах - ни фонтанов, ни лепнины на потолке. Они видят обычные комнаты, обычную мебель, как и у себя дома.

- Неужели такая скромная дача у такого популярного и успешного актера как Юрий Стоянов?

- Представьте себе, да. Мы купили ее много лет назад, и не придавали ей значения. Приезжали редко. Преимущество моей дачи только в том, что она находится в двух километрах от МКАД. Практически в городе. Вообще я не признаю загородной жизни, во всяком случае раньше не признавал. Я живу в центре - на Кутузовском проспекте. Работа требует от меня мобильности, чтобы было удобно приехать на съемки. Не говоря о том, что моя дочь еще учится в школе. У меня нет персонального водителя. Поэтому во всех смыслах мне удобней жить в Москве. И только сейчас я оценил все преимущества загородной жизни.

Очень хорошо, что есть место, где ты можешь погулять на воздухе, что-то мастерить, ухаживать за садом. Конечно, дачу надо приводить в порядок. Но я не признаю показную роскошь, в этом смысле я скандинавский человек, несмотря на свои болгарские корни. Это не значит, что быть богатым плохо. Наоборот, к этому надо стремиться. Я люблю хорошие машины, красивую одежду и вкусную еду. А в интерьере для меня главное, чтобы было уютно, весело и комфортно. Наверное, можно жить в роскоши, но необязательно приглашать к себе в гости телевидение и выставлять ее напоказ в программах про "звезд". В стране, где большинство людей живут скромно, если не сказать бедно, на мой взгляд, это неприлично.

- Сейчас многие представители шоу-бизнеса заговорили о том, что из-за карантина им не хватает денег, хотя бедными этих людей точно не назовешь…

- Думаю, они говорят не столько о себе, сколько о своих коллегах, которые остались без работы. И таких тысячи по всей стране. У актеров нет съемок, халтуры и никаких приработков, допустим на школьных утренниках или в кружках. Они получают крошечную зарплату у себя в театре. Представьте себе российскую глубинку. Хорошо, если есть поддержка губернатора, например, как в Ульяновске. Там артисты неплохо зарабатывают. Но большинство остались с копейками в кармане. И в этом смысле артистов не надо отделять от всех остальных.

- Кстати, недавно в Интернете был хайп по поводу вашей пенсии в 60 тысяч рублей…

- Я всегда честно рассказываю журналистам, что с материальным достатком у меня все хорошо. Я востребованный артист, постоянно снимаюсь… Не скрываю свою пенсию - 60 тысяч рублей, включая московскую надбавку, доплату за звание «народный артист», еще за то, что у меня несовершеннолетняя дочь… Но когда эта «новость» появилась в Интернете, то сразу посыпались комментарии, мол, с такой пенсией можно вообще не работать и жить припеваючи. После публикации было столько перепостов, ссылок на эту статью, что мне стало жалко современную журналистику, где в новостную ленту в период пандемии и огромного количества по-настоящему серьезных проблем вдруг попадает пустяковая информация, что у одного популярного артиста пенсия аж 60 тысяч рублей. И из этого пустяка раздувают новостную повестку. Мне неловко за современные СМИ. Это крах журналистской профессии.

- Но ведь пенсия действительно большая для нашей страны…

- А почему она должна быть маленькой? Мой рабочий стаж - 46 лет. Я делал одну из самых популярных и прибыльных программ на телевидении. Последние лет двадцать у меня очень приличные заработки, с которых я регулярно плачу налоги. Вы поинтересуйтесь, какая пенсия у народных депутатов. Минимальная, как я прочитал в Интернете, – 85 тысяч рублей. Если бы я получал пенсию, соответствующую моим гонорарам, зарплате и всем видам заработков, с которых я плачу налоги, она должна быть в разы больше.

- Хорошо, что хоть вы не жалуетесь, что лишились заработков в период пандемии.

- На что жаловаться? Сейчас многие съемки остановились. Все ждут официального разрешения «Роспотребнадзора», чтобы приступить к работе. Все будет нормально. Но даже, если представить, что у меня нет денег, я бы все равно не жаловался. Тем более публично. Это не мой стиль.

Стоянов в изоляции. Полный выпуск №1 .

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