Балканское чудо: Как в бывшей Югославии пережили коронавирус

ХОРВАТСКИЕ ВОЛЬНОСТИ

Мой уже третий в этом году карантин я благополучно отсидела в Хорватии. Хотя этот карантин, по нашим меркам, - сущее неприличие. Мне, как и всем прибывшим в Загреб, сунули в аэропорту бумажку с РЕКОМЕНДАЦИЯМИ (заметьте, не указаниями) как себя вести в последующие четырнадцать дней.

Если ты приехал по делу, то работай себе на здоровье. Только, будь добр, носи маску на деловых встречах и мой руки с мылом. Если ты вольная пташка (это я), можешь выходить по любым необходимым делам, но тоже в маске. В эти две недели запрещены только посещения кафе, ресторанов и парикмахерских. Ну, и не забывай мерить температуру. Никаких расписок и контроля полиции. А уж гулять в парке или в лесу никто не запрещает - только соблюдай дистанцию.

ВСЕ КАК РАНЬШЕ, ТОЛЬКО ДОРОЖЕ

Отсидев 14 дней, мы с мужем рванули в любимый деревенский ресторан - отпраздновать мой очередной «выход на свободу». У входа – антисептик для рук, сильно отдающий запахом ракии. «Так это и есть виноградный спирт, - сказала хозяйка. – 70 градусов. Все по правилам». Дистанция между столиками – обычная. Около метра. (Это вам не Париж, где столики стоят впритык.) Странно видеть людей без масок, включая официантов. «Они же голые!» - воскликнула я.

Так что ничего не поменялось… кроме цен. Они выросли аж на 30 процентов! «А иначе мы не выживем, - плачется хозяйка. – Все рестораны и кафе подняли цены. Не мы одни».

Позже выяснилось, что отчасти она права. Обзвонили знакомых официантов, и они подтвердили: во многих местах подорожало. А вот в те рестораны, которым хватило ума не поднимать цены, теперь нужно записываться заранее. Прямо-таки ресторанный бум! На выходных – все забито до отказа.

Как трудно снять маску перед едойФото: Дарья АСЛАМОВА

ГУЛЯЙ, СТРАНА!

Собственно, никакого карантина уже нет. Все работает. Церкви открыты. В кафе полно людей. Но у входа в любое заведение – огромные склянки антисептиков. В магазинах в масках только продавщицы. В парикмахерских никакие правила не соблюдаются. Мастера работают без перчаток и с масками на шее. Для приличия. «А как можно стричь в перчатках? – возмущается мое знакомая парикмахерша. – Вон их у меня для инспекции полный ящик. Но чувствительность рук теряется».

Все поздравляют друг друга с тем, что «наконец-то этот кошмар закончился». Звучит ошеломляюще. Официально заболели 2245 человек, умерли 102 (в основном, в домах для престарелых).

Хорватия – маленькая страна, и все друг друга знают. Сплетни распространяются быстрее интернета. Поэтому скрыть факты смерти практически невозможно. Ни один из моих друзей не имеет даже отдаленных знакомых (типа, троюродной сестры приятеля или двоюродной бабушки соседа), которые бы переболели коронавирусом. Сначала люди сильно испугались, а сейчас – удивительно беспечны.

Ничего не поменялось… кроме цен. Они выросли аж на 30 процентов!Фото: Дарья АСЛАМОВА

ИСТОРИЯ ПРО ДЕДУШКУ

Хотя случались и трагикомичные истории, как на прекрасном острове Брач. Местный пастух 81 года, который владел прямо-таки библейскими стадами овец и коз (богатый человек), прожил всю жизнь один. Но сердчишко забарахлило. Отправился на пароме в городскую больницу в Сплит. Там его пять дней обследовали (предварительно взяв анализ на коронавирус, который оказался отрицательным) и объявили: пора тебе, дедушка, с овцами завязывать, жить осталось немного, операция в таком возрасте невозможна, и лучше поселиться в платном доме для престарелых, где всегда под рукой врач и медсестра.

Старик вернулся и устроил праздник для родни и соседей (а это на патриархальном острове минимум человек сто) перед уходом в дом престарелых. И с целью зачитать завещание. Явились все родственники с горящими глазами, чтобы узнать, как же дедушка распорядиться огромными землями и стадами. Пили бочками вино, жарили на вертеле барашков. После праздника от коронавируса слегли все, исключая старичка, притащившего эту дрянь из госпиталя. Он болел БЕССИМПТОМНО. Так что неизвестно, кто раньше отправится на тот свет: дедушка или родня. Впрочем, остров быстро изолировали и болезнь-таки подавили.

Сначала люди сильно испугались, а сейчас – удивительно беспечныФото: Дарья АСЛАМОВА

А ПОНАЧАЛУ БОРОЛИСЬ ЖЕСТКО

Хотя официально первой свободной от коронавируса страной считается Черногория, но ее опередила Словения, уже 16 мая объявив о победе над эпидемией. Границы между Словенией, Хорватией, Боснией, Сербией и Черногорией открылись. В чем же причина?

Да, жесткий карантин балканские страны объявили на две недели раньше нас. Но по понятным причинам. Рядом умирающая Италия. Границы замуровали наглухо. Словения даже камнями засыпала переходы, а некоторые горячие местные головы заявили, что готовы Альпы взорвать, чтобы болезнь не прошла.

Да, в Хорватии тоже ввели цифровые пропуска. Прекратили даже местное авиасообщение (международное с некоторыми столицами осталось, но с жестким карантином для прибывших в страну под ежедневным контролем полиции). Полностью перекрыли сообщение между городами и регионами.

Собственно, никакого карантина уже нетФото: Дарья АСЛАМОВА

Доходило до абсурда. Наша деревня находится в десяти минутах езды от двух городков: в одном старинном – крохотный магазин, в другом современном – шесть больших супермаркетов. Но ездить мой муж мог только в старый городок, к которому деревня официально приписана. Повсюду перекрытия дорог и кордоны полиции. В магазины охранники пускали определенное число людей: остальные томились в очереди на улице с соблюдением дистанции.

Сербия поступила еще жестче. Она ввела комендантский час. Самый долгий – аж на 83 часа! Вы можете себе это представить?! С вечера пятницы до утра вторника вся страна не могла выйти на улицу даже в магазин! Все сидели по домам четверо суток как мышки.

ПОЦЕЛУЙ ПОД ЗАПРЕТОМ

И все же главная причина, почему Италия, Испания и Франция пострадали больше, чем Балканы, - это культурные различия. Я ни разу в жизни не видела, чтобы мой муж при встрече с друзьями целовался или обнимался. Ну, разве что сто лет не виделись! Да и две кумушки на улице не бросаются друг другу на шею. Даже любовные нежности на людях здесь не приняты. Конечно, всякое бывает, но я не помню, чтобы молодые парочки публично целовались или обнимались. Никто ничего не скажет, но посмотрят неодобрительно. С одной стороны – люди на Балканах сердечные, с другой стороны – выражения чувств на публике не приветствуются, поскольку случайные свидетели чувствуют себя неловко.

А вот руки жмут. Мне тоже, хотя я честно признаюсь, что только что отсидела самоизоляцию. Я прямо-таки внутренне сжимаюсь. Отвыкла. Лезу в сумку за антисептиком и вдруг понимаю, что дома забыла. От беспрерывной обработки рук тоже отвыкла.

Словения, Хорватия и Черногория вовсю готовятся к открытию туристического сезона. В середине июня уже планируют отменить даже мягкую самоизоляцию для приезжих. Экономика сильно пострадала, хотя государство отчасти помогло малому и среднему бизнесу. Из боязни, что небольшие предприятия (в основном, кафе, рестораны, парикмахерские) уволят людей, в Хорватии власти два месяца выплачивали небольшую зарплату (около 500 евро) на человека (по заявлению работодателя).

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

И все же большинство хорватов абсолютно уверены, что балканское чудо – результат ежедневного употребления ракии. Здесь абсолютно все лечат водкой. Помню, как однажды в баре, где я сидела с мужем и приятельницей, у меня внезапно резко поднялось давление. Похолодели руки, все плыло перед глазами, а народ, включая официантов, бурно обсуждал, какую ракию мне надо принять: сливовицу, траварицу, вильямовку или ореховую водку. «Может, лучше вызвать скорую?» - робко спросила я. Все посмотрели на меня с возмущением, как будто я сказала что-то неприличное. «Ах, да, ваша скорая поставит мне капельницу со сливовицей», - рассмеялась я. Но стаканчик медовухи тогда, действительно, помог. Может, это и есть балканское чудо?

ЕЩЕ РЕПОРТАЖ АВТОРА

Наш спецкор Дарья Асламова о «карантинном» полёте к мужу в Загреб: Шампанское в бизнес-классе, ночь на скамейке в транзите и «прорваться любой ценой»

Журналист «КП» рассказала, с какими приключениями пересекала границы во время пандемии коронавируса (подробности)