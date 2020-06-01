Выпавшая из окна подполковник полиции с Covid-19 скончалась в реанимации

Все случилось вечером 30 мая в городской клинической больнице №24 города Москвы, где проходила лечение от Covid-19 45-летняя подполковник полиции Юлия Б.*. Женщина поступила в больницу еще 23 мая с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Как рядовая пациентка она проходила лечение от Covid-19, ничего не предвещало беды. Вечером 30 мая Юлия покинула свою палату и вышла в коридор клиники. По имеющейся информации, после этого женщина выпала из окна 5 этажа и упала на газон, который немного смягчил падение. Пациентку с различными тяжелыми травмами экстренно госпитализировали в реанимацию.

«Выпавшую из окна 45-летнюю Юлию Б.* экстренно интубировали и транспортировали в отделение реанимации, где несколько часов боролись за ее жизнь. Пострадавшую даже подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти ее так и не удалось. Пациентка скончалась в реанимации от полученных травм.» - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

По имеющейся информации, 45-летняя Юлия Б.* работала старшим экспертом в экспертно-криминалистическом центре МВД России и была в звании подполковника полиции.