Алексей Воробьев сыграл шпиона в американском сериале Netflix вместе с Джоном Малковичем

Казалось бы, пропавший с радаров певец Алексей Воробьев (последняя песня выходила год назад, работа в кино — два года назад), который придумал себе изящный американский псевдоним Alex Sparrow, триумфально вернулся. На удивление всех он попал в американский комедийный сериал Space Force («Космические войска»), выпущенный Netflix. И сыграл эпизодическую роль.

Все было подумали, что это шутка или креативная выдумка менеджмента Алексея. Но нет — все, кто посмотрел проект Space Force уверяют, это вовсе не монтаж и не фейк. Настоящий Алексей Воробьев снимается там вместе со звездами Голливуда — Джоном Малковичем (доктор Эдриан Мэллори), создателем и актером «Офиса» Стивом Кареллом (генерал Марк Нэйрд), звездой «Американцев» Ноа Эммерихом (Кик Грабастон) и другими. По такому случаю Воробьев, разумеется, выложил и у себя в инстаграме фотоподтверждение — кадры со съемочной площадки, где он радостно обнимается с чуть смущенными знаменитостями, делая селфи.

mr.alexsparrow WOW!! #SpaceForce is top-3 world wide on @Netflix!

В комедийном проекте речь идет об отправке на Луну спецотряда Космических войск США для установления господства Америки в космосе. Работа ведется на секретной базе в Колорадо. Алексею досталась роль чудаковатого русского капитана ВКС Юрия Телатовича (спасибо, что не Гагарина) — он странно шутит, просит называть его Бобби, а на нагрудной нашивке офицера написано «Телатовицх Ы. С». Специалист призван помогать американцам, а на самом деле пытается нелепо шпионить в пользу родной страны. Ну, вы поняли, за кого нас там держат. Капитан Алекс Спэрроу звучит покруче, чем Капитан Джек Воробей.

Сериал стал очевидной пародией на происходящее в геополитике. Главный герой, генерал Космических сил Марк Нэйрд, списан с главы этой же военной структуры США Джона Реймонда. Ведомство Космические силы Дональд Трамп открыл в декабре 2019-го, потом начались съемки «Космических войск», а месяц назад кто-то заменил реальное фото генерала Реймонда в музее Военно-воздушных сил США кадром из комедийного сериала —изображением Нэйрда.

СКРИН В ФОРМЕ И С НАШИВКОЙ

Хорошей традицией стало появление Джона Малковича в фильмах с русскими актерами. До этого актер сыграл вновь назначенного понтифика в сериале Паоло Соррентино «Новый папа» вместе с Юлией Снигирь.

Хорошей традицией стало появление Джона Малковича в фильмах с русскими актерами.Фото: кадр из фильма

Теперь вот «Космические войска» с Алексеем Воробьевым, который, если быть честными, и в российское кино совсем редко попадает.

Может, это Малкович, родовые связи которого уходят в Сербию, по-братски, по-славянски помогает нашим актерам устраиваться в топовые голливудские проекты?