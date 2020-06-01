Школа имени Андрея Павленко будет готовить хирургов-онкологов

5 января в Санкт-Петербурге скончался Андрей Павленко - один из самых успешных оперирующих онкологов России. В марте 2018-го у врача обнаружили рак желудка третьей стадии.

Этого диагноза не ожидал никто, в том числе и сам Андрей - опухоль развивалась бессимптомно, до этого хирург не входил ни в какие группы риска, вел здоровый образ жизни и правильно питался. Блестящий врач столкнулся с одним из самых коварных видов рака, но до последнего не терял бодрости духа, рассказывал о своем опыте борьбы с болезнью - чтобы помочь другим.

Андрея не стало, но его дело продолжает жить. В этом году в России запускается Школа практической онкологии - проект, придуманный еще при жизни Андреем Павленко и его близкими друзьями.

Андрей Павленко был одним из самых успешных оперирующих онкологов России Фото: Ксения Иванова для Таких дел

В Школе талантливые и мотивированные выпускники ординатур смогут учиться под руководством ведущих хирургов на базе российских больниц. Авторская образовательная программа рассчитана на два года и посвящена онкологам, хирургам и колопроктологам.

25 мая открылся первый набор резидентов, заявки можно подавать до 15 июня на сайте школы. Отбор будет проходить в несколько этапов, в итоге в сентябре первыми резидентами Школы станут семь специалистов.

Специализация первого набора - "хирургия рака ободочной кишки", это одно из наиболее трудно диагностируемых онкологических заболеваний. Среди направлений следующих наборов - торакальная хирургия, абдоминальная, гепатобилиарная хирургии, урология, apper GI хирургия.

- Миссия Школы – повысить компетентность хирургов-онкологов в России и улучшить выживаемость больных с диагнозом рак. За 10 лет Школа планирует подготовить «золотую сотню» специализированных онкохирургов с проверенными знаниями и навыками, - говорится в сообщении организаторов Школы.

Обучение будет вестись на базе четырех российских больниц - в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. На время обучения резиденты Школы поступят в штат больниц и будут получать стипендию. Для них самих курс будет бесплатным. Причем один наставник будет вести не более двух резидентов школы.

В этом году в России запускается Школа практической онкологии - проект, придуманный еще при жизни Андреем Павленко и его близкими друзьями. Фото: Ксения Иванова для Таких дел

Обучение будет состоять из 70% практических занятий, а также теоретических блоков. Резидентам предстоит провести более 150 операций с частичной ассистенцией и наблюдением и более 40 операций под наблюдением наставника. Работу будут оценивать независимые аудиторы, а видеозаписи выполненных операций будут храниться в онлайн-регистре.

- По окончании программы резиденты становятся самостоятельными, опытными хирургами, которые могут работать в любой точке России и эффективно влиять на качество жизни и успешное лечение пациентов с онкологическим диагнозом, - уверены организаторы Школы.

В команде - врачи с мировым именем. Менторами станут Алексей Карачун, Бадма Башанкаев, Амджад Парваиз. Наставниками - Илья Черниковский, Артём Гончаров, Алексей Сахаров, Дмитрий Феоктистов, Рустем Аюпов. Преподавателями - Михаил Ласков, Антон Барчук, Ирина Трофименко, Анна Сонькина, Никита Савелов.

Андрей Павленко хотел, чтобы Школа практической онкологии и ее талантливые выпускники помогли бы тысячам других пациентов из России победить страшную болезнь.

- Я хочу собрать под этим зонтиком всех неравнодушных профессионалов, настоящих лидеров, которые научат новую генерацию хирургов, дадут новый стимул для развития и новую ментальность… Это хирургия high level – то, что требует от хирурга максимальных знаний и технических умений, – говорил Андрей Павленко.

Вместе с Андреем Павленко над программой школы работали Илья Черниковский, Михаил Ласков, Артём Гончаров, Алексей Сахаров, Илья Гоцадзе, Андрей Разумов, Александр Щербук, команда Boston Consulting Group.

КОНКРЕТНО

Больницы, в которых будет проходить обучение резидентов:

Московская городская онкологическая больница № 62 (Москва) – 2 резидента и 1 наставник

ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ (Москва) – 2 резидента и 1 наставник

«Клиника высоких медицинских технологий имени Н.И.Пирогова при Санкт-Петербургском государственном университете» (Санкт-Петербург) – 1 резидент и 1 наставник

Республиканский онкологический диспансер представляет в Уфе (Башкортостан) – 2 резидента и 2 наставника