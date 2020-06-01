Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля

Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию страны назначил общероссийское голосование на 1 июля.

- В связи с улучшением ситуации с эпидемией мы начали возвращаться к нормальной жизни, - сказал глава государства. - Теперь мы можем вернуться к работе над поправками.

Изначально Владимир Путин подписал указ о проведении плебесцита 22 апреля, но потом из-за эпидемии коронавируса пришлось от весеннего голосования отказаться. И вот спустя полтора месяца члены рабочей группы выдвинули новое предложение, которые были одобрены президентом.

- Мы перенесли дату всероссийского голосования, исходя из главного приоритета - сохранения жизни и здоровья наших граждан, - напомнил президент.

- Мы обсудили эпидемиологическую ситуацию и санитарные нормы, - доложил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. - Регионы уже готовы к проведению голосования.

- Вы упомянули о сроке в 30 дней, нам нужен этот срок на мероприятия технического характера, но не только. Нам надо отработать санитарные механизмы, защитные правила поведения, - ответил Путин. - Некоторые предлагали провести голосование в день Парада, не надо ни с чем смешивать и экономить.

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила в качестве даты 1 июля, аргументируя это, что 3 июля в стране уже начинается ЕГЭ и участки будут заняты.

- Я гарантирую, что к этому сроку будут выполнены все необходимые требования, - пообещала она. - Мы обеспечим всех всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты - масками, перчатки и даже одноразовыми ручками. Перед началом голосования мы намерены провести тестирование членов комиссий.

Глава ЦИК предложила растянуть голосования на 7 дней и раздать всем одноразовые ручки. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Глава Центризберкома заверила, что санитарные требования будут строжайшие.

- Мы предлагаем провести голосование не только в тот день, который вы назначите, но и в течение шести дней до этого основного дня, - сказала Памфилова. - То есть предлагаем, чтобы была возможность проголосовать в течение семи дней. Это позволит избежать очередей и скопления людей на участках. Но все это будет происходить при тотальном общественном наблюдении.

- Действительно, 1 июля смотрится, как день вполне подходящий, - согласился Путин. - С юридической точки зрения эта дата выглядит безупречной. Единственный вопрос - обеспечения ЕГЭ.

Президент тут же позвонил министру просвещения Кравцову, уточнив у него - не помешает ли? Тот заверил, что не помешает.

Главный санитарный врач России Анна Попова подтвердила, что 1 июля с точки зрения эпидемиологической безопасности подходит.

- Тем более что к этому моменту пройдет еще два раза по две недели, - добавила она.

- Исходя из сегодняшней дискуссии проведем голосование 1 июля, - подытожил Путин. - Обратите внимание на требования безопасности, но надеюсь, что с этой точки зрения все будет организовано как нужно.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции Павел Крашенинников добавил, что 1 июля будет выходным днем.