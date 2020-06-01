В Словакии открылись театры, парикмахерские, а в ресторанах можно сидеть допоздна

Братислава, столица Словакии, не самый крупный европейский город, но, по моим ощущениям – самый спокойный из столичных городов Европы.

Коронавирус и словаков, конечно, потрепал, но в общем-то без особой жестокости. Может, оттого, что правительство страны одним из первых приняло жесткие меры, наглухо закрыв границы и посадив народ на самоизоляцию.

Братислава – самый спокойный из столичных городов Европы.Фото: Дарья ГАМОВА

Словаки подчинились этому весьма спокойно, дисциплинированно.

Когда, наконец, статистика по вновь заболевшим перешла на нули, карантинные меры стали постепенно снимать.

Когда, наконец, статистика по вновь заболевшим перешла на нули, карантинные меры стали постепенно снимать.Фото: Дарья ГАМОВА

И словаки очень спокойно и плавно начали возвращаться к обычной нормальной жизни. Не бросились толпами на парковые дорожки –тут, вообще-то, толп в принципе не бывает, население небольшое. Но все-таки некий момент «перенаселенности» прогулочных мест мог бы возникнуть – но не возник.

Некий момент «перенаселенности» прогулочных мест мог бы возникнуть – но не возник.Фото: Дарья ГАМОВА

В Словакии особенно никто не бунтовал против ограничений и правил поведения в разгар эпидемии, и выход из карантина не вызвал какого-то безудержного ажиотажа.

Словаки вообще весьма доброжелательны и дружелюбны. Никакой агрессии, ни со сторон полиции к гражданам, которая продолжает следить за порядком, ни со стороны граждан друг к другу лично я ни разу не видела.

Пикник в паркеФото: Дарья ГАМОВА

Сейчас в Словакии перешли уже к 4-й фазе выхода из карантина. Открылись театры, кинотеатры, парикмахерские.

Рестораны теперь могут принимать гостей не только на летних террасах, но и во внутренних помещениях. Они теперь работают до 22:00. При этом за одним столом должны сидеть не более двух человек. Исключения возможны только для семьи с детьми.

Маску теперь необязательно носить повсеместно. Например, если ты идёшь один и вокруг никого нет, - то можно прогуляться и без маски.

Но в магазине маску все-таки настоятельно советуют не снимать. Если ты забыл маску, продавец сделает замечание и попросит «изолироваться».

Автомат по продаже масок в супермаркетеФото: Дарья ГАМОВА

Очереди бывают довольно редко: магазинов здесь достаточно.

А если она, все-таки, возникает, хотя в торговый зал и запускают народу понемногу, - то все культурно и терпеливо ждут, соблюдая дистанцию.

Некоторые маленькие магазины и рестораны разорились. Государство выделяло помощь, но она несоизмерима с потерями.

Заработали спортзалы, но также с ограничениями по количеству посетителей.

Внутренний туризм немного оживился. Ждем, когда реанимируется и внешний: когда соседи захотят приезжать к нам сюда, в Словакию, снова. Потому что, на самом деле границы с ближайшими государствами постепенно открываются: с Австрией, Чехией, Венгрией, Германией, Польшей.

Сначала словакам разрешали съездить на 24 часа без прохождения карантина, теперь время пребывания увеличили до 48 часов.

Сейчас в Словакии перешли уже к 4-й фазе выхода из карантина.Фото: Дарья ГАМОВА

28 мая открылся аэропорт для международных чартерных полётов в Венгрию, Польшу, Чехию, Австрию, Словению, Хорватию, Германию и Швейцарию.

В салоне самолётов должно находиться не более 20 пассажиров.

Уже с 15 июня можно будет слетать в Грецию.

Словом, жизнь налаживается!