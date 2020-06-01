«С нами в доме было много родственников – никто не заболел»: Оскар Кучера рассказал, как лечился от коронавируса

Последние выпуски программы «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева вела без постоянного напарника Оскара Кучеры. 45-летний многодетный отец самоизолировался дома, так как заболел коронавирусом. Никого из коллег не заразил!

Оскар сообщил, что все уже обошлось: «Я и вся моя семья переболели этим самым коронавирусом. Семья перенесла легко, я чуть тяжелее, но без пневмонии и больницы. Произошло это на майские праздники. 12 мая у меня уже не было температуры, и я пошел на поправку. Сдал все анализы. Сначала подтвердили Covid 19, потом что его уже нет, и в итоге следующий анализ показал наличие антител G. Но в любом случае было принято решение не подвергать опасности коллег, и я остался дома на карантине!»

Сейчас шоу «Звезды сошлись», как и некоторые другие телепередачи, ушло на летние каникулы. Так что, Кучеру мы увидим в эфире в августе. А пока Оскар рассуждает: «Не могу понять одного - так вышло, что с нами в доме было очень большое количество родственников. Ни один из них не заболел. И таких случаев много когда, например, жена болеет, а муж, спя с ней в одной постели, нет (не имея антител)!» Вирус пока еще плохо изучен, поэтому вопрос у людей масса, а ответов на них нет. Но очевидно одно – артисту, как и большинству, повезло – его организм справился с вирусом в домашних условиях, под контролем врачей.

Оскар и его супруга недоумевают: никто из родни, кто жил с ними не заразился.Фото: Instagram.com

Оскар Кучера принимал витамины С и D, цинк, растительный противовирусный препарат. А также лекарственный препарат-иммуномодулятор. Из наиболее частых симптомов коронавируса, у Оскара Кучеры помимо недомогания пропадало обоняние.

Сейчас артист восстанавливается после болезни, выполняя рекомендации врачей. Оскар, несмотря на подтверждение о полном выздоровлении, ведет себя сознательно — ограничил контакты.