Анна Кузнецова: "Вопросы к органам опеки назрели давно"

В ходе большой пресс-конференции, приуроченной к дню защиты детей, уполномоченный по правам детей сообщила, что предложила президенту план реформирования работы органов опеки. "Их действия уже набили оскомину у всех", - сказала она.

Прямо накануне общения с журналистами, Кузнецова была на прямой связи с Путиным. Президенту она презентовала свой ежегодный доклад о результатах работы. И, как выяснилось, одной из основных тем была работа органов опек.

- С президентом мы говорила о самых наболевших проблемах. Это, конечно, в том числе и вопросы работы органов опеки и попечительства. Никого не удивлю, что мы эту тему подняли. Вопросы к действиям надзорных органов назрели уже давно. К сожалению, действенных мер на протяжении года, пока мы предлагали собрать рабочую группу по реформированию этой структуры, сделано не было. В связи с этим мы обратились к президенту. Надеемся, что в этом направлении будут сделаны настоящие, действенные шаги. У нас есть предложения, которые я и озвучила Владимиру Владимировичу. Надеюсь, мы сдвинем этот камень. И эта оскомина, которая уже набила, и о которой все время говорят в том числе т журналисты, уйдет.

Всего, как сообщила Кузнецова, в 2019 году лишены родительских прав были 10 884.

- Кстати, хочу отметить, что число проверок деятельности органов опеки нашим аппаратом в прошлом году увеличились в 5 раз, благодаря сообщениям журналистов и сообщениям в социальных сетях. То есть наше с вами взаимодействие увеличилось в пять раз. Вот, например, последний события из Оренбургской области. По сообщениям журналистов проверка уполномоченного выехала на место. И уже установлено, что меря к семье были применены избыточные.