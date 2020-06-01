Фейковые сайты доставки выманивают у россиян последние деньги

ФАЛЬШСАЙТ ПОЧТИ НЕ ОТЛИЧИТЬ

Коронавирус породил всплеск очередного вида интернет-мошенничеств. Все сидят дома, поэтому на услуги доставки грузов, посылок, покупок и прочего ажиотажный спрос. А раз это как никогда популярно, аферисты расплодили фейковых сайтов известных компаний. Причем жулики настолько эволюционировали, что отличить так называемые фишинговые (от англ. fishing — рыбалка) порталы будет нелегко даже профессионалу.

Что это за сайты-двойники? И как не попасться на удочку? «Комсомолке» рассказал Александр Токаренко, член «Ассоциации руководителей служб информационной безопасности».

- Фишинговый сайт — это ловля на наживку. Наживкой выступает детальная копия нужного или знакомого человеку сайта известной компании, - объясняет Токаренко. - Разница самая незначительная — небольшое и совсем незаметное изменение/перестановка в названии с помощью буквы или символа. И дальше все ссылки будут вести на сторонние ресурсы. Услугу человек не получит. Он переведет деньги мошенникам, а вместе с тем раскроет данные своей карты. Эти данные позволят списать все, что есть на пластике. Если это будет кредитка, еще и в кредит загонят, полностью обнулив карту.

Как отличить фейковый портал? По словам эксперта, в том то и суть, что практически никак. Жулики очень хорошо маскируются. Страничка компании может быть подделана точь-в-точь. Фальшивыми будут только телефоны службы поддержки и, конечно, сервис оплаты, который приведет клиента на совершенно другой счет. Сложно привести примеры фейковых сайтов. Новые возникают с такой же скоростью, что и блокируются старые.

- С ними борются и правообладатели, и органы правопорядка, но мошенники не спят, - продолжает Токаренко. - Один уходит, другой приходит. На каждую службу может быть несколько фишинговых сайтов. Пока услуга доставки пользуется особой популярностью, будет тьма таких сайтов-двойников.

ТРИ СПОСОБА НЕ ПОПАСТЬСЯ

Александр Токаренко дал три совета о том, как не оказаться на фальшивом сайте доставки:

1. Не переходить по ссылкам в рекламных письмах на почту или мессенджеры.

2. Вводите название фирмы через любой поисковик. Поисковики отфильтровывают мошеннические сайты. Таким образом становится понятно, как можно попасть на фейковый сайт: либо по сомнительной ссылке, либо при неточном поиске.

3. По минимуму использовать ввод реквизитов банковской карты. Чтобы минимизировать риски, не используйте для покупок в сети зарплатную, пенсионную или другую важную карту. Для оплаты интернет-покупок заведите или отдельную банковскую карту, или же создайте виртуальную. Электронный кошелек можно завести на специальных платформах (Perfect Money, Advcash, Payeer, WebMoney, Яндекс Деньги, Qiwi и др.). Положите туда небольшую сумму. В случае, если все так сайт, где вы оплачивали покупку или услугу, будет мошенническим, вы потеряете только деньги, которые клали на эту карту.

«ЗАМОЧЕК» НЕ СПАСЕТ

Есть расхожий, но ошибочный совет смотреть на «замочек» в адресной строке.

- «Замочек» показывает, что соединение защищенное, - объясняет Александр Токаренко. - Когда-то это была одна из мер защиты, но теперь она не настолько надежна. Во-первых, использоваться может любой, не всегда безопасный криптопротокол. Во-вторых, соединение может быть защищенным как на оригинальном, так и на фишинговом сайте. Для потребителя «замочек» теперь не значит ничего.