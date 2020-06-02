В Москве с 1 июня заработал прокат велосипедов

Нет, я не верю. Ущипните меня. Потом еще разок. И еще. Чтобы я, наконец, осознал, как следует. Что уже наступило лето. В Москве открылись городские парки. И в них можно гулять. Не оглядываясь на Росгвардейцев. И не втягивая голову в плечи.

Более того. По территории парка можно кататься на велосипеде! До 1 июня прокат работал только для курьеров и волонтеров. А теперь им могут пользоваться и все остальные (всего в Москве сейчас 629 станций и 6 тысяч велосипедов).

Я, конечно, понимаю, что выгляжу диковато. Но меня не остановил даже дождь.

Вперед, друзья! Навстречу приключениям! Старт - возле станции метро «Парк культуры».

ДАЖЕ ПЕДАЛИ КРУТИТЬ НЕ НАДО

Меня поджидали два сюрприза.

Первый. На точках проката теперь нет терминалов, с помощью которых мы брали раньше двухколесный транспорт. Теперь оплата исключительно онлайн с помощью мобильного приложения «Велобайк». При открытии сразу всплывает объявление: «Внимание! С 1 июня для поездки на велосипеде требуется цифровой пропуск на передвижение по городу» (сама система наличие пропуска не проверяет и заполнять блок «вид транспорта» на сайте nedoma.mos.ru не нужно - объявление в приложении «Велобайк» носит информативно-рекомендательный характер).

Напомним, пропуск в столице требуется для передвижения на личном автомобиле (в пропуск вносится номер авто) и общественном транспорте (вносится номер карты Тройка). Также рекомендуется получать разовый пропуск для личных нужд, даже если вы передвигаетесь пешком (на велосипеде или самокате и тп.) и согласно графику прогулок для вашего дома, но далее 2 км от него.

Терминалы для оплаты поездки теперь не нужны.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соглашаемся, нажимаем ок. И выбираем тариф (на сутки, на месяц, на весь сезон). Я пока ограничился минимальным периодом. Он стоит 150 рублей (вносишь эту сумму и далее оплата идет автоматически - после первого часа езды снимают 30 руб, после двух часов - 100, после трех - 450… и так далее). На электронку вам приходит чек, а на телефон смс о том, что сервис стал для вас доступным.

Остается только ввести на самом велике логин и пин-код, отцепить железного коня и умотать прочь. Ускакать, в смысле…

И тут сюрприз номер два. В этом году, оказывается, можно взять напрокат электровелосипед (за ту же цену!). Это такое чудо, не поверите. Аппарат едет практически сам. Нужно только чуть-чуть привести его в движение и дальше колесить с помощью электрического привода (перед тем, как взять, обратите внимание на рулевой экран - там, как в телефоне, отображается уровень зарядки). Узнать чудо-транспорт легко - у него, в отличие от обычного велосипеда, мощная широкая рама и красная наклейка на мониторе.

У электровелосипедов на экране красная наклейка.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эх, если бы не дождь! Я бы раскочегарил эту лошадку. А так - всего 30 км/ч... Это я не придумал, а зафиксировал на спидометре (что тоже новинка).

Прохожие расступались передо мною в страхе, хотя и в такую погоду их почти не было.

Я попробовал ехать с зонтом в руке. Неудобно. Тем более на такой зверюге. Педали два раза провернул, а она ходу подбавляет. Практически мопед.

Миновав Крымский мост, спустился к «Музеону». Там на входе охранник мокнет. Тот самый, который дней пять назад, не пустил меня на территорию. А теперь - пардоньте, всё по закону. У меня и пропуск имеется.

Торжественный въезд в парк искусств «Музеон».Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, возможно, мне чудится. Но сотрудников полиции на улице стало гораздо меньше. Еще неделю назад их было больше, чем прохожих. Особенно возле станций метро.

Недалеко от Третьяковки встретил двух уток. Они разгуливали по газону со знанием дела. И даже не вглянули в мою сторону.

Кряквы гуляют своим ходом - без пропусков и зонтиков.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Людей, повторю, почти нет, но это наверняка из-за дождливой погоды.

ТАРИФЫ

- на сутки (доступ на 24 часа, за поездки до 30 мин дополнительная плата не списывается) - 150 рублей;

- на месяц - (доступ на 30 дней, первые полчаса у каждой поездки также без дополнительной платы) - 600 рублей;

- на сезон (доступ до 31 октября, за поездки до 30 мин дополнительная плата не списывается) - 1200 рублей;

- на сезон 45 мин - (доступ до 31 октября, первые 45 минут у каждой поездки без дополнительной платы) - 1500 рублей.

ОПЛАТА ПОСЛЕ 30-МИНУТНОЙ ПОЕЗДКИ (та, что производится поверх тарифа)

- до 1 часа катания - 30 рублей;

- до 2 часов - 100 рублей;

- до 3 часов - 450 рублей;

- до 6 часов - 1000 рублей;

- до 1 дня - 1500 рублей;

- до 2 дней - 3000 рублей.

ВАЖНО

- залога в городском велопрокате не требуется, но если велик не вернуть в течение двух дней, с карты спишется штраф 30 тысяч рублей;

- карты для оплаты принимаются только Visa, Mastercard и Мир (расплатиться наличкой не получится, как и картами «Тройка», Maestro и Electron);

- вернуть велосипед можно только на станции проката, закатив его в свободную нишу (на руле должна появиться надпись «Возврат Ок», кроме этого на телефон придет смс с итоговой суммой, на которую вы наездили);

- телефон «горячей линии» городского велопроката - 8 (495) 966-46-69.

КСТАТИ

Напомним, что прокат электросамокатов также будет работать. 1 июня на станции возле Крымского моста все ячейки были пустые. Вероятно, из-за дождя. «Горячая линия» «Делисамоката» (это отдельный проект, не относящийся к «Велобайку») на данный момент не работает. Однако, по словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, этот вид транспорта обязательно будет доступен в ближайшее время (в наличии имеется 2,6 электрических самокатов).

ОФИЦИАЛЬНО

- Сервис проката велосипедов открылся в столице в 2013 году, - говорится в официальном сообщении портала Правительства Москвы mos.ru. - И с того момента количество велосипедов выросло в 11 раз, а число поездок - в 64 раза. В прошлом году в среднем в день совершалось 24,5 тысячи поездок, а всего за сезон велосипеды брали пять миллионов раз.