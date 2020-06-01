2020-06-01T19:33:16+03:00
Звезды

Елизавета Боярская, Юлия Пересильд, Рената Литвинова не стесняются выкладывать свои детские фото

В день защиты детей мы решили показать, как выглядели народные любимцы и знаменитости, когда они были еще маленькими
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Маленькая Лиза Боярская на руках у папы.Маленькая Лиза Боярская на руках у папы.Фото: Личный архив
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Популярные актеры и певцы с удовольствием размещают свои детские фото в соцсетях.

Мария Миронова опубликовала свое детское фото в Инстаграме.

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Дорогие мои,Спасибо Вам огромное за большое колличество поздравлений о присвоении мне почётного звания!
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На этой фотографии будущей народной артистке около трех лет. «Эта девочка с самого детства слишком интровертна, чтобы быть Народной !!И это правда», - рассказала о себе Мария Миронова.

Когда певец Валерий Леонтьев опубликовал свою школьную фотографию ,его поклонницы единодушно отреагировали: «Ах какой красавчик!» . Этой фотографии больше полувека. На ней – ученик средней общеобразовательной школы №1 имени А. С. Пушкина города Юрьевец Ивановской области.

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С Днём учителя! Будьте всегда отблагодарены за свой труд! #валерийлеонтьев #деньучителя #полестнице
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Увидеть детские фото Гарри и Лизы Галкиных, двойняшек Аллы Пугачевой, не большое событие. С легкой руки их родителей, они появляются регулярно в соцсетях. К счастью, Алла Борисовна не забывает, что у нее есть и старшая дочь – Кристина, «удивительная девочка, уникальная и самая стильная артистка». «Каждый день моей жизни наполнен счастьем от осознания того, что у меня такая ДОЧЬ», - подписала Пугачева свое фото с маленькой Кристиной.

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Мою удивительную девочку,уникальную и самую стильную артистку и женщину поздравляю с Днем рождения!!!
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На этой фотографии не узнать «икону стиля» Ренату Литвинову. С косыночкой на голове а-ля Аленушка. На фото Ренате года три. Рядом с Ренатой – ее любимая и «самая красивая мамочка». Начало 70-ых прошлого века.

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Мамочка, любимая и самая красивая, будь всегда! С Днем Твоего Рождения!
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В первый летний день поклонники Константина Хабенского разместили в Инстаграме его фото вместе с сыном Иваном.

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В первыи летнии и солнечныи день поздравить хотим всех детишек с чудесным праздником детства Днем защиты детей!
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Но не забыли и про детские фото самого «прелестного Костика».

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Архивное фото Константин Юрьевич в детстве
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К юбилею своего отца – Михаила Боярская – актриса Елизавета Боярская опубликовала свое детское фото, где ей полгода и она на руках у «самого лучшего на свете папы».

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Сегодня очень важный день для нашей семьи: юбилей у моего папы! 70 лет!
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Муж Елизаветы Боярской актер Максим Матвеев тоже разместил свою детскую фотографию в соцсетях.

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В детстве мне хотелось быть... много кем...
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«В детстве мне хотелось быть... много кем, - рассказал Максим. – Мама говорила, что я хотел быть мусорщиком, так как приносил после каждой прогулки полные карманы всякой всячины, найденной на улицах, хотел быть моряком, Хон Гиль Доном - это герой одноименного фильма, корейский Робин Гуд, который мог прыгать через деревья и сражаться с ниндзя, командиром десантников, дедушка хотел, чтобы я был врачом...в последствии, дело, которое я для себя выбрал , дало мне возможность почувствовать каждую из этих профессий...(Хон Гиль Доном ощущаю себя и поныне). Мечты исполняются, главное не прекращать мечтать...»

Юлия Пересильд тоже рискнула показать себя совсем крохой. На этой фотографии ей всего несколько месяцев. Середина 80-ых годов прошлого века. Юля - на руках у своей юной мамы - воспитательницы детского сада.

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Мам... ну мам... люблю тебя !
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Подписчики актрисы отметили, как актриса похожа на свою маму-красавицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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