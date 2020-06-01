Елизавета Боярская, Юлия Пересильд, Рената Литвинова не стесняются выкладывать свои детские фото
Популярные актеры и певцы с удовольствием размещают свои детские фото в соцсетях.
Мария Миронова опубликовала свое детское фото в Инстаграме.
На этой фотографии будущей народной артистке около трех лет. «Эта девочка с самого детства слишком интровертна, чтобы быть Народной !!И это правда», - рассказала о себе Мария Миронова.
Когда певец Валерий Леонтьев опубликовал свою школьную фотографию ,его поклонницы единодушно отреагировали: «Ах какой красавчик!» . Этой фотографии больше полувека. На ней – ученик средней общеобразовательной школы №1 имени А. С. Пушкина города Юрьевец Ивановской области.
Увидеть детские фото Гарри и Лизы Галкиных, двойняшек Аллы Пугачевой, не большое событие. С легкой руки их родителей, они появляются регулярно в соцсетях. К счастью, Алла Борисовна не забывает, что у нее есть и старшая дочь – Кристина, «удивительная девочка, уникальная и самая стильная артистка». «Каждый день моей жизни наполнен счастьем от осознания того, что у меня такая ДОЧЬ», - подписала Пугачева свое фото с маленькой Кристиной.
На этой фотографии не узнать «икону стиля» Ренату Литвинову. С косыночкой на голове а-ля Аленушка. На фото Ренате года три. Рядом с Ренатой – ее любимая и «самая красивая мамочка». Начало 70-ых прошлого века.
В первый летний день поклонники Константина Хабенского разместили в Инстаграме его фото вместе с сыном Иваном.
Но не забыли и про детские фото самого «прелестного Костика».
К юбилею своего отца – Михаила Боярская – актриса Елизавета Боярская опубликовала свое детское фото, где ей полгода и она на руках у «самого лучшего на свете папы».
Муж Елизаветы Боярской актер Максим Матвеев тоже разместил свою детскую фотографию в соцсетях.
«В детстве мне хотелось быть... много кем, - рассказал Максим. – Мама говорила, что я хотел быть мусорщиком, так как приносил после каждой прогулки полные карманы всякой всячины, найденной на улицах, хотел быть моряком, Хон Гиль Доном - это герой одноименного фильма, корейский Робин Гуд, который мог прыгать через деревья и сражаться с ниндзя, командиром десантников, дедушка хотел, чтобы я был врачом...в последствии, дело, которое я для себя выбрал , дало мне возможность почувствовать каждую из этих профессий...(Хон Гиль Доном ощущаю себя и поныне). Мечты исполняются, главное не прекращать мечтать...»
Юлия Пересильд тоже рискнула показать себя совсем крохой. На этой фотографии ей всего несколько месяцев. Середина 80-ых годов прошлого века. Юля - на руках у своей юной мамы - воспитательницы детского сада.
Подписчики актрисы отметили, как актриса похожа на свою маму-красавицу.
ИСТОЧНИК KP.RU