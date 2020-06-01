В городах США полицейские встали на колени перед протестующими, а грабить Нью-Йорк приехали со всей страны

США накрыла волна, но уже не эпидемии коронавируса, а массовых протестов, которые не стихают уже несколько дней.

Общество разделилось на протестующих и полицейских, пытающихся сдержать разбушевавшуюся толпу. Разумеется, есть и те, кто поддерживает протестующих не делом, так словом. И те, кто был бы рад образумить восставших, но опасаясь за свою жизнь, предпочитают отмалчиваться.

Популярную певицу Лану Дель Рей атаковали разгневанные фанаты за публикацию в Инстаграм видео с мародерствующими протестантами. На кадрах видно, как обезумевшие люди вскрывают двери магазинов и выносят оттуда вещи. Артистку обвинили в том, что она «подвергает большой опасности жизни темнокожих людей». Так высказалась певица Кейлани. Ее поддержали многие знаменитости.

После критики Лана Дель Рей удалила это видео. Правда, на ее страничке остались еще публикации, сделанные во время протестных акций. В одной из них видео с афроамериканцем, у которого плакат с надписью «Нет правосудия - нет мира». Сам молодой человек в этот момент стоит на обгоревшем остове автомобиля.

К слову, сама Лана, как и многие знаменитости, участвовала в протестном марше против полицейского беспредела и насилия в отношении афроамериканцев.

ЗВЕЗДЫ МАРШИРУЮТ

Поддержали протестующих и многие артисты. Среди них - певица Ариана Гранде, актер Тимати Шаламе (звезда фильма «Зови меня своим именем», «Король»), модель Эмили Ратаковски, дочь Майкла Джексона Пэрис, актриса Эллен Пейдж («Джуно»), актриса Тесса Томпсон (звезда сериала «Мир Дикого Запада») и десяток рэперов.

«Часы и мили мирного протеста, о котором почти никто не говорил. Весь Беверли-Хиллз и Западный Голливуд вчера пел, люди подбадривали друг друга. Мы были страстными, громкими. Мы чувствовали любовь в то мгновение», - написала в своем Твиттере Ариана Гранде.

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

А в Хьюстоне, тем временем, местные белые жители пришли помолиться за семью погибшего Джорджа Флойда. Его родня проживает в этом городе. Группа собравшихся встала на колени перед афроамериканцами и попросила прощение за многолетнее притеснение. У кого-то из родственников Флойда это покаяние вызвало слезы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782494" frameborder="0"></iframe> В Хьюстоне белые американцы на коленях просят прощения у черных за годы расизма.

СТАРШИХ НУЖНО «УВАЖАТЬ»

Не менее жуткая история приключилась в городе Рочестер (штат Нью-Йорк). Пожилая женщина, владелица магазина, пыталась защитить свою лавку от шести темнокожих мародеров. Поначалу пенсионерке это удавалось сделать. Но затем в ход пошли кулаки. Пока один из «протестующих» лупасил бабушку по голову руками, остальные его собраться били стекла и двери магазина.

Кадры разбоя попали в объектив камеры видеонаблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782532" frameborder="0"></iframe> Пожилая владелица магазина из Рочестера (штат Нью-Йорк) пыталась защитить свою лавку от шести темнокожих мародеров.

ГРАБИТЕЛИ НА ДОРОГИХ ТАЧКАХ

Своими впечатлениями о событиях последних дней делятся на своих страницах в соцсетях россияне, живущие в Штатах. Практически все, кто оказывался в зоне протестов, в один голос говорят, что опасаются за свою жизнь.

- Всю ночь наблюдал, как люди грабят город и как нью-йоркская полиция с этим ничего не делает. Началось все с очередных протестных манифестаций в Бруклине и Манхэттене, а вылилось в массовые грабежи и вандализм. Модного района Сохо с нами больше нет. Он был разграблен полностью и там происходил такой беспредел, что сам факт нахождения на улице с камерой становился опасным для здоровья, - написал российский гид Денис, проживающий в Нью-Йорке. - Началось все с битья витрин по Бродвею, но народ быстро понял, что никакой ответной реакции нет и можно грабить. В итоге народ съехался грабить магазины со всех окрестных штатов. Была куча машин из Нью-Джерси, Пенсильвании и даже из Мэйна добрались.

- Впервые увидел грабителей на дорогих тачках. Люди подъезжали на Мерседесах за 100 штук и совершенно спокойно шли брать одежду, залезая через разбитые витрины и набивая товаром салон и багажник. Владельцы некоторых магазинов спешно пытались заколачивать окна, но боюсь, что это не сильно помогло, - отмечает россиянин.

- Грабители перемещались малыми группами на скейтах, великах и скутерах. Когда на место приезжала полиция (а приезжала она далеко не всегда), то их след уже простывал. Они сваливали на другую улицу и начинали грабить там. У части из них явно была какая-то координация, потому что на самые лакомые, с их точки зрения, магазины народ специально сбегался из других кварталов. Часть торговых точек разграбили ради товара, особенно были популярны кроссовки и прочий модный у черных шмот. Часть просто из "справедливости". Даже то, что им было не нужно, все равно били, ломали и крушили: арт-галлереи, косметику, кафе, товары для животных и все остальное, что попадалось на пути.

ПОЛИЦЕЙСКОЕ ПОКОЯНИЕ

Вместе с тем, в некоторых американских городах полиция переходит на сторону протестующих. Такие случаи произошли в Камдене (Нью-Джерси), Фергюсоне (Миссури) и Флинте (Мичиган).

В Фергюсоне правоохранители, поддержавшие активистов, вставали перед ними на колени и простояли так девять минут (столько времени полицейский Дерек Чавен удерживал свое колено на шее афроамериканца Джорджа Флойда, который после этого скончался).

На колени опустились и полицейские во Флориде, Калифорнии, Вашингтоне и Нью-Йорке.

В городе Флинт полиция прошла в одной шеренге с протестующими во время марша, призывая своих коллег брать с них пример.

Шериф города Флинт заявил толпе протестующих, что далеко не все полицейские такие же, как Дерек Чавен, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.