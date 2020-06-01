Портал для приемных родителей «Усыновите.ru» отмечает 15-летие

Один из старейших социальных Интернет-ресурсов России отмечает 15-летие. Он был основан 1 июня 2005 года, в День защиты детей.

- К началу 2000-х я уже много лет занимался семейным устройством детей-сирот и понимал одну простую вещь, что сама была совершенно вне фокуса внимания общества. Об этом мало говорили, мало писали. Хотелось привлечь больше внимания к проблемам детей-сирот. Так пришла идея создать интернет-ресурс. - рассказывает создатель проекта Армен Попов. - Тогда Интернет еще был, только, в общем, развивался в России. И по социальным темам вообще было достаточно мало ресурсов. Мне хотелось, чтобы люди из разных регионов могли видеть всех детей и могли бы находить тех детей, которых они бы хотели взять в свои семьи, чтобы они могли таким образом через Интернет находить информацию об этих детях. И с этим я пришел в Министерство образования и науки. Предложил эту идею. Меня поддержали и 1 июня 2005 года сайт был торжественно открыт. Это была абсолютно прорывная идея.

За 15 лет произошло очень много изменений в области семейного устройства – изменений к лучшему. Взять хотя бы тот факт, что банк данных детей-сирот сократился более чем на 100 тысяч анкет.

- Если в 2005 году нуждались в устройстве в семью 146,4 тысяч , то в 2019 году таких детей-сирот оставалось уже 44 429. Это значит, что целый сиротский город перестал существовать - продолжает Попов.

Тем не менее, проблем, требующих актуальных мер очень много.

- В первую очередь это устройство в семьи трудных категорий детей-сирот (подростков, сиблингов, инвалидов. В банке данных сегодня в основном дети это «сложно-устаиваемых» категорий. Должен сказать, что самая огорчительная категория для меня лично - это подростки. Ведь кто эти подростки? А это наши недоработки 10 лет назад. Это дети, которые могли бы уйти в семью, но ничего тогда не было сделано для этого. Эти дети выросли в детских домах. А взять в семью ребенка 14 - 16 лет - это очень сложно. К сожалению, мы никогда не обнулим цифры в банке данных. Но и с этим надо продолжать работать. Кроме того, помощь и поддержка нужна и тем семьям, которые уже приняли на воспитание ребенка-сироту, а часто и не одного.На сайте будет организована работа консультативной службы, проведены и размещены в общем доступе лекции и вэбинары специалистов в области психологии, права и медицины, разработаны кейсы для самообразования, актуализирована нормативно-правовая база, опубликованы авторские материалы на актуальные темы и это лишь малая часть запланированных мероприятий в рамках реализации гранта.

Что сегодня представляет онлайн-ресурс usynovite.ru? В разделе для будущих приемных родителей можно осуществить поиск в базе данных детей-сирот, посмотреть видеоанкеты детей-сирот, определиться с формой устройства в приемную семью, найти ближайшую школу приемных родителей в своем регионе, найти ближайший орган опеки и попечительства и, главное, найти ответы на самые частые вопросы, как стать приемным родителем. В разделе для приемных родителей можно ознакомиться с законодательством и нормативными документами в сфере усыновления, получить консультацию специалистов и обменяться опытом. Все это очень важно и нужно. Поэтому только За 2019 году посетителями сайта стали 1,3 млн человек.

В этот юбилейный год Центром развития социальных проектов при поддержке Фонда президентских грантов запланирован ряд мероприятий, направленных на развитие сайта «Усыновите.Ru».

- Задачи сайта на этот юбилейный год мы формулируем так – рассказывать о трудноустаиваемых детях и помогать, сопровождать кандидатов и приемные семьи – советом, консультацией, новыми компетенциями, знаниями. А еще помогать тем, кто помогает – специалистам по семейному устройству. Мы благодарим Министерство просвещения Российской Федерации за возможность совместной работы ради счастливого будущего детей, оставшихся без попечения родителей!», - заключает Армен Попов.