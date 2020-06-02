Инвестировали в ПИФ? Каждый пятый рубль из своей комиссии управляющая компания отправит на помощь пожилым людям

1 июня ВТБ Капитал Инвестиции запустили программу, которая предусматривает, что управляющая компания 20% вознаграждения за управление деньгами паевого инвестиционного фонда (ПИФ) ВТБ — Фонд Золото будет направлять в пользу подопечных фонда «Старость в радость». Это значит, что с каждой вложенной клиентом на год 1000 рублей компания перечислит на благотворительность 2 рубля из собственных средств. Получается двойная выгода для инвестора: есть возможность и деньги заработать, и «карму почистить», принеся пользу тем, кто оказался в стесненных обстоятельствах. ВТБ — Фонд Золото предназначен для диверсификации рисков фондового рынка и получения потенциального дохода, привязанного к росту цен на золото (во время экономических катаклизмов инвесторы стараются вкладывать свои капиталы в вечные ценности, к которым относятся, в том числе, и благородные металлы). Кроме того, инвестируя в фонд, клиенты теперь смогут принять участие в помощи подопечным «Старость в радость».

«Для наших инвесторов важно, чтобы инвестиции не просто работали, а работали на благо всего общества, — пояснил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ, старший вице-президент Владимир Потапов. — Всего две недели назад мы запустили первые в России фонды ответственного инвестирования. В такие ПИФ выбираются бумаги тех компаний, которые нацелены на решение социальных и экологических проблем общества. Мировая практика показывает, что в долгосрочной перспективе они показывают более стабильные результаты роста бизнеса. Предложение возможностей по автоматической благотворительности при инвестициях — еще один важный шаг, который нацелен на участие в решении социальных проблем всего общества. При этом отдельно подчеркну, что по данному фонду на благотворительность направляются средства исключительно из вознаграждения управляющей компании, а не из прибыли клиента. В дальнейшем мы хотим расширить возможности для наших клиентов по направлению средств на благотворительность во время инвестиций».

ВТБ Капитал Инвестиции сегодня предоставляют одну из самых широких на рынке линейку ПИФов. Она состоит из 27 фондов, дающих возможности инвестировать накопления в самые различные активы в России и за рубежом. ВТБ постоянно обновляет продуктовые предложения, приводя их в соответствие с самыми востребованными трендами на мировых рынках.

Благотворительный фонд «Старость в радость» был зарегистрирован в 2011 году. Он вырос из одноименного волонтерского движения, основанного в 2007 году, главной задачей которого стало улучшение качества жизни пожилых людей в домах престарелых и ПНИ. Стратегическая цель фонда — выстроить в России систему помощи, которая будет доступна каждому пожилому человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. На данный момент «Старость в радость» курирует более 350 домов престарелых и психоневрологических интернатов по всей России. Банк ВТБ оказывает благотворительную помощь фонду с 2017 года.

«Мы уже несколько лет успешно сотрудничаем с банком ВТБ, и я рада, что этот проект выводит наше взаимодействие на новый уровень. Сейчас “Старость в радость” сотрудничает более чем с 350 домами престарелых и психоневрологическими интернатами в 50 регионах России. Мы регулярно получаем огромное количество запросов, и, как правило, они касаются самого необходимого: средств ухода и гигиены, дополнительных часов работы персонала. Также многим пожилым людям требуются операции на глазах, помощь в протезировании зубов, а во многих домах престарелых нужны ремонты. Средства от проекта ВТБ Капитал Инвестиции помогут пожилым людям и инвалидам, а значит, сделают их жизнь чуточку счастливее», — поделилась директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.