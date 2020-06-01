"Мне надо все и сразу". Трусова впервые рассказала о своей жизни после ухода от Тутберидзе

Переход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко - главное событие в фигурном катании между двумя сезонами. 15-летняя спортсменка впервые сама лично вышла в эфир Инстаграма и рассказала о том, какой стала ее жизнь после ухода из "Хрустального". Сама фигуристка сейчас находится на сборах в Кисловодске. И это - первая важная деталь. Потому что группа Этери Тутберидзе работает в эти дни на другой федеральной базе в подмосковном Новогорске. Там она находится в своем номере в одиночестве, поскольку сказываются ограничения из-за коронавируса. По приезду она сдала тесты и ждет результатов. И по этой причине ей еду приносят только в номер, оставляя ее у порога. Иначе никак нельзя.

- Во ты сколько просыпалась во время самоизоляции?

- Всегда очень рано. И 7:30 — это нормальное для меня время.

- Как тренировалась на самоизоляции?

- У меня было две тренировки. С утра - различные физические упражнения, бег на участке в загородном доме, а вечером - уже прыжки. Час занималась с утра и еще два - уже вечером.

- Удалось сохранить форму за это время?

- Нет конечно. Трудно без льда. Если проводить столько же часов без него, пропадает ощущение льда. Но волнения нет. Мы перед заездом сдали тест на коронавирус, и как только придут результаты - можно будет выходить на лед. Волнения как такого нет.

- Ты какой-то плюс в самоизоляции для себя нашла?

- Очень много мы провели с своей семьей, братьями, собаками. Сделали все, что не удавалось в сезоне. Много разных вещей - смотрели фильмы, гуляли на нашем участке на загородном доме. Последнее время в основном учусь, сейчас - читаю книгу Алексея Мишина "О чем молчит лед". Она мне нравится.

- Какой главный вывод из прошлого сезона сделала?

- В прошлом сезоне я сделала три и четыре четверных прыжка во время выступлений. Жаль, что не получилось пять. Получится в следующем сезоне. Я не справлялась с волнением в тех стартах, где у меня срывались прыжки. Будем очень много работать над скольжением, артистизмом, техникой. Хочется лучше подготовиться к следующем сезоне и начать выступать.

- Что тебя мотивирует сейчас?

- Я мало чего достигла, хочется идти вперед. Выучить все четверные и выиграть все возможные турниры.

- С кем ты будешь работать на ежедневной основе?

- Решения примет Евгений Викторович. Пока что не знаю точно. Будут разные специалисты.

- Евгений Викторович говорил, что сама будешь выбирать программу.

- Хочу медленную программу - это точно. Но конкретики пока не было - есть много вариантов. Говорить об этом пока что рано.

- Как происходит выбор образа и музыки сейчас?

- Мы будем вместе все выбирать и конечно буду советоваться.

- Насколько приехали на сборы?

- На месяц, но пока что не известно насколько продлится.

- 23 июня тебе 16 лет, и встретишь его на сборах, получается?

- Возможно отпраздновать. Я тут не одна, есть тренеры, другие спортсмены. О подарке еще не думала.

- С кем из учеников академии ты успела пообщаться?

- Пока что еще нет. Мы не виделись, была самоизоляция. Но я знакома с Софьей Титовой и Вероникой Жилиной.

- Ты хорошо относишься к Жене Медведевой. Продолжаешь общение?

- На соревнованиях общаемся. А так - нет, не общаемся. По телефону не общаемся с ней.

- Сейчас по одному живете на базе?

- По одному. Родители меня привезли и уехали. Буду скучать - без мамы не могу.

- Любимый четверной?

- Тулуп.

- Какие качества в людях ценишь?

- Целеустремеленность и терпение. Себя терпеливой не считаю - мне надо все и сразу всегда.

- Какой турнир тебе запомнился больше всего?

- Первый юниорский ЧМ. Я помню, как мы готовились очень долго. Все были на Олимпиаде 2018 кроме Сергея Александровича. Между миром был финал Кубка России. На нем было падение с тулупа. Все испугались, когда это произошло. Но мне не было больно — встала и поехала дальше. Мы долго к миру готовились. Собралась на него и сделала четверной там. И после произвольной программы вечером я заболела.

- Какой старт был самым главным в прошлом сезоне?

- Гран-При Японии. Прыгнула четыре четверных. Главным должен быть мир. Сначала я не поверила. Не думала, что что-то может отменить. Я в короткой хотела прыгать аксель, а в произвольной пять четверных. Но потом подумала, что мир каждый год и не стала расстраиваться. Я считаю, что сделали все правильно. Здоровье - важнее. ЧМ каждый год, не ничего страшно.

- Сколько ты весишь? Насколько готова.

- Про вес не буду говорить никогда и нигде. Любую девушку когда спросишь - она не скажет.

- А что по росту?

- В конце сезона была 157, сейчас наверное стала чуть больше.

- В другом виде спорта себя видишь?

- На пуантах стоять пробовала. И почему-то очень хочу прыгнуть с шестом, но боюсь, что это не получится. Мне интересно, что они ощущают во время прыжка.

- Во сколько можно начинать занятия фигурным катанием?

- С 4-х начинать можно. А осознанно - с 9 лет. Олимпийской чемпионкой всегда хотела быть. С 9 уже точно знаю что надо делать и как работать. Нужно много работать.

- С братьями играла в футбол на изоляции?

- Да, еще и с папой и мамой. По сравнению с папой и братом Егором, которые занимались, я мало что могу. Голы забивала, но это происходило случайно.

- Сколько нужно косметики для программы?

- Тени, тушь, стрелки, помада. Стрелки - мама помогает, а так в основном сама.

- Волосы у тебя такие длинные.

- Никогда не стригла их. Они у меня до колена, но сколько длина - никогда не мерила.

- Какой стиль для тебя ближе всего?

- Удобней всего в спортивном костюме. Люблю платья, каблуки, очень на высоком каблуке. Но я редко куда хожу, в основном на банкет.

- Смотришь что-то на YouTube?

- Чаще всего что-то про животных, какие-то смешные видео. Бывает, что и себя. Редко. Обычно после программ смотрю свои выступления. С юниорского мира прокат смотрела много раз. А когда плохо выступила - один раз посмотрю и все. Сначала я просто смотрю, а потом - внимание на какие-то детали и ошибки.

- Почему поменяла платье на синее?

- Мы решили, что больше похоже на образ Дейнерис. Бордового платья у нее не было. А синее - да, было.

- Есть ли у тебя какая-то диета?

- Диеты нет. Я просто не ем на ночь всякое неполезное. А так - просто очень много чего не люблю. Фастфуд, торт. Сладкое и мучное - иногда ем.

- Что самое любимое из еды?

- Пельмени!

- Можешь дать совет девушкам, которые хотят похудеть?

- Надо просто больше двигаться, а не пытаться сидеть на какой-то диете.

- Сколько раз ты можешь отжаться?

- 50 точно могу, а дальше - нет. Потому что это было самое большое задание.

- Как обычно у тебя проходят сборы?

- План тренировок еще не знаю, но один выходной будет как всегда. Буду смотреть фильмы, читать книги, гулять по базе. Больше не получится ничего поделать.

- Тебя вдохновляет то, что на этой базе Евгений Плющенко готовился к Олимпиаде?

- Тут хорошо готовиться, потому что атмосфера, воздух, в горах тренировки. И потом будет легче. "На высоте" обычно тяжелее тренироваться.

- Как кормят на сборах?

- Приносят еду под дверь три раза в день из-за коронавируса. Сейчас не можем выходить из номера. И пока не придут результаты - никуда не выходим. Других ограничений не знали.

- Каким должно было быть твое новое платье для ЧМ?

- Сама его не увидела. Оно должно было быть ближе к миру. Но я сама так его и не увидала.

- Самый счастливый момент в жизни?

- Когда у меня в жизни появилась Лана. Я хотела пуделя. Мы за ней ездили в Великий Новгород.