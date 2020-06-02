Число выздоровевших от коронавируса в России на 2 июня 2020 года составило 175 877 человек. Всего за сутки больницы в разных регионах страны покинули 3 994 пациента. Все они теперь здоровы, их состояние врачи оценивают как стабильное. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных covid-19 с начала эпидемии в государстве превысило 414 тысяч заразившихся. На данный момент количество заболевших составляет 234 146 человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что наша страна уже вышла на плато, а в России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса, восемь из которых уже представили Всемирной организации здравоохранения.

В целом ситуация в стране все более стабилизируется, в связи с чем главы субъектов постепенно снимают ограничительные меры. В их число вошли уже 19 регионов, еще 25 готовятся снять блокировку в ближайшее время.