В 19 регионах России начали снимать блокировку по коронавирусу
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в 19 субъектах России начали снимать ограничения. Еще 25 регионов готовятся снять блокировку в ближайшее время.
Об этом глава кабмина заявил 1 июня на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он признал, что ситуация с распространением заболевания стабилизируется, что дает основания "для осторожного оптимизма".
- вирус постепенно идет на спад,- заявил премьер.
Он рассказал о производстве в России медицинских масок, которые необходимо носить не только врачам, но и рядовым гражданам в общественных местах. В сутки производят 9 миллионов защитных масок.
Решение о снятии блокировки принимают главы субъектов, исходя из эпидситуации. Некоторые регионы вскоре смогут открыть кафе и рестораны, которые были закрыты с марта. Но теперь заведения общепита будут работать по новым правилам - частая дезинфекция и расстояние между столиками в 1,5 метра.
ИСТОЧНИК KP.RU