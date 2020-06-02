«Трачу больше, чем зарабатываю»: Мама четверых детей Екатерина Климова призналась, что ей не хватает денег

Любимица миллионов зрителей Екатерина Климова призналась в собственном недостатке: она страшная транжира. Ей не хватает денег, потому что она не может удержаться и постоянно что-то покупает для дома. Сейчас 42-летняя актриса и ее четверо детей обживаются в загородном доме в Подмосковье, куда они спешно переехали на время самоизоляции. Правда, в дачном особняке звезды не было ничего, кроме голых стен. Поэтому ей пришлось срочно покупать мебель, чтобы было где разместить детей.

- Я ужасная транжира, даже сейчас трачу больше, чем зарабатываю. Я сижу дома, но мне нужно теплицу ставить, диван заказать, столы. За городом ничего не было, а так вижу понравившуюся дверь, и беру, елочки разные, - рассказала Климова в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

На карантине Екатерина с увлечением занялась обустройством участка и ландшафтным дизайном.

- Появилось время сажать, копать, но на это тоже нужны деньги, - говорит она.

Подписчики Инстаграма актрисы заметили, что в последние месяцы на ее страничке стало гораздо больше рекламы. Очевидно, таким образом Екатерина пытается пополнить семейный бюджет и свести концы с концами. По оценкам специалистов, один рекламный пост на странице Климовой может стоить 150 – 200 тысяч рублей. К съемкам в рекламе актриса привлекает и детей – они часто мелькают в ее коммерческих публикациях.

klimovagram В рекламных постах Екатерины часто мелькают ее дети.

Старшая дочь актрисы Елизавета увлеченно подключилась к процессу обустройства загородного участка. Девушка помогает маме сажать на грядках картофель, помидоры и огурцы. Наследница Климовой выросла настоящей красавицей – вся в маму. Правда, продолжать актерскую династию Лиза не намерена – к большой радости Екатерины, которая считает, что одной артистки в семье достаточно. В этом году девушка заканчивает 11 класс и собирается поступать в МГУ или МГИМО на факультет журналистики. «Главное, что не театральный», - с удовольствием сообщила в эфире НТВ Климова.

Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова. Екатерина родила от него дочку Лизу, сейчас девушке 18 лет. Счастливую семейную жизнь разрушил роман с коллегой по съемочной площадке Игорем Петренко. Забрав дочку, Климова ушла от Ильи в новую жизнь. Петренко стал ее вторым мужем, они прожили вместе 9 лет. В этом браке появились сыновья Матвей и Корней. Младшую дочку Беллу Екатерина родила от третьего мужа, актера Гелы Месхи, с которым она развелась в прошлом году.

klimovagram Дочь Екатерины Климовой выросла настоящей красавицей вся в маму.

Недавно Екатерина упомянула, что в ее истории с Гелой рано ставить точку. Хотя они разошлись, Месхи помогает ей с дочкой Беллой. И, судя по всему, былые чувства между экс-супругами не совсем угасли.

- Он очень много помогает мне. Он проявляет свои мужские качества. Расставание пошло нам на пользу. Я бы не ставила точку на наших отношениях, - проговорилась звезда во время одного из телеэфиров.