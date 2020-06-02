Юнна Мориц: Не сдаёмся и не сдаём священные смыслы жизни!!!

«Сегодня мой деньрождень, каждое от вас поздравление - среда обитания света внутри человекости!!! - написала в этот день, чуть свет, Юнна Петровна на своей сверхпопулярной странице в Фейсбуке. - Великая вам благодарность - за то, что вы есть - здесь и сейчас!!! Это - дар Божий, высокая защита и противоядие от всяческой нечисти!!!»

Вот и получается, что Юнна Мориц сама нас поздравляет с этим днём - со своим 2-м июня 2020-го.

Вот ещё - из ее сегодняшнего, свежего, утреннего: «Не сдаёмся и не сдаём священные смыслы жизни!!!»

И - прежде чем вспомним ее стихи и вчитаемся в них, - вот ещё, тоже - с тремя восклицательными: «Не бывает напрасным прекрасное!!!»

С днём рождения, дорогая наша Поэтесса!

Кстати, вот по этой ссылке - запись программы Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) - «Непарадные портреты с Александром Гамовым», посвящённой Юнне Петровне - ее стихи великолепно читает актриса Любовь Конева.

Ну, а можете ещё и сами почитать - вот это. Наше, любимое...

* *.*

Если б я эти годы косые

Провела на планете другой,

Я могла бы сегодня в России

Громко топнуть волшебной ногой!..

Для начала права бы качала,

Под изгнанницу сильно кося, –

Благодарность бы я получала

Уж за то, что я выжила вся.

И Россия была бы виновна

За моё на чужбине житьё,

Но прошляпила Юнна Петровна

Невозвратное счастье своё.

Не вернусь я теперь ниоткуда,

Потому что осталась я здесь

Наглядеться на русское чудо,

На его самоедскую бесь,

На его механизмы презренья

К никуда не удравшей стране,

Где по воздуху стихотворенья

Мой Читатель гуляет ко мне.

Он – поэтской Луны обитатель,

Обладатель поэтской струны,

Никуда не удравший Читатель

Никуда не удравшей страны.

Юнна Мориц.