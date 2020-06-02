Юнна Мориц: Не сдаёмся и не сдаём священные смыслы жизни!!!
«Сегодня мой деньрождень, каждое от вас поздравление - среда обитания света внутри человекости!!! - написала в этот день, чуть свет, Юнна Петровна на своей сверхпопулярной странице в Фейсбуке. - Великая вам благодарность - за то, что вы есть - здесь и сейчас!!! Это - дар Божий, высокая защита и противоядие от всяческой нечисти!!!»
Вот и получается, что Юнна Мориц сама нас поздравляет с этим днём - со своим 2-м июня 2020-го.
Вот ещё - из ее сегодняшнего, свежего, утреннего: «Не сдаёмся и не сдаём священные смыслы жизни!!!»
И - прежде чем вспомним ее стихи и вчитаемся в них, - вот ещё, тоже - с тремя восклицательными: «Не бывает напрасным прекрасное!!!»
С днём рождения, дорогая наша Поэтесса!
Кстати, вот по этой ссылке - запись программы Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) - «Непарадные портреты с Александром Гамовым», посвящённой Юнне Петровне - ее стихи великолепно читает актриса Любовь Конева.
Ну, а можете ещё и сами почитать - вот это. Наше, любимое...
* *.*
Если б я эти годы косые
Провела на планете другой,
Я могла бы сегодня в России
Громко топнуть волшебной ногой!..
Для начала права бы качала,
Под изгнанницу сильно кося, –
Благодарность бы я получала
Уж за то, что я выжила вся.
И Россия была бы виновна
За моё на чужбине житьё,
Но прошляпила Юнна Петровна
Невозвратное счастье своё.
Не вернусь я теперь ниоткуда,
Потому что осталась я здесь
Наглядеться на русское чудо,
На его самоедскую бесь,
На его механизмы презренья
К никуда не удравшей стране,
Где по воздуху стихотворенья
Мой Читатель гуляет ко мне.
Он – поэтской Луны обитатель,
Обладатель поэтской струны,
Никуда не удравший Читатель
Никуда не удравшей страны.
Юнна Мориц.
ИСТОЧНИК KP.RU