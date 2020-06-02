2020-06-02T09:59:34+03:00
Звезды

Юнна Мориц: Не сдаёмся и не сдаём священные смыслы жизни!!!

2 июня день рождения Великой Поэтессы
Александр ГАМОВЛюбовь МОИСЕЕВА
Поделиться:
Юнна МорицЮнна МорицФото: Александр ГАМОВ
Изменить размер текста:

«Сегодня мой деньрождень, каждое от вас поздравление - среда обитания света внутри человекости!!! - написала в этот день, чуть свет, Юнна Петровна на своей сверхпопулярной странице в Фейсбуке. - Великая вам благодарность - за то, что вы есть - здесь и сейчас!!! Это - дар Божий, высокая защита и противоядие от всяческой нечисти!!!»

Вот и получается, что Юнна Мориц сама нас поздравляет с этим днём - со своим 2-м июня 2020-го.

Вот ещё - из ее сегодняшнего, свежего, утреннего: «Не сдаёмся и не сдаём священные смыслы жизни!!!»

И - прежде чем вспомним ее стихи и вчитаемся в них, - вот ещё, тоже - с тремя восклицательными: «Не бывает напрасным прекрасное!!!»

С днём рождения, дорогая наша Поэтесса!

Кстати, вот по этой ссылке - запись программы Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) - «Непарадные портреты с Александром Гамовым», посвящённой Юнне Петровне - ее стихи великолепно читает актриса Любовь Конева.

Ну, а можете ещё и сами почитать - вот это. Наше, любимое...

* *.*

Если б я эти годы косые

Провела на планете другой,

Я могла бы сегодня в России

Громко топнуть волшебной ногой!..

Для начала права бы качала,

Под изгнанницу сильно кося, –

Благодарность бы я получала

Уж за то, что я выжила вся.

И Россия была бы виновна

За моё на чужбине житьё,

Но прошляпила Юнна Петровна

Невозвратное счастье своё.

Не вернусь я теперь ниоткуда,

Потому что осталась я здесь

Наглядеться на русское чудо,

На его самоедскую бесь,

На его механизмы презренья

К никуда не удравшей стране,

Где по воздуху стихотворенья

Мой Читатель гуляет ко мне.

Он – поэтской Луны обитатель,

Обладатель поэтской струны,

Никуда не удравший Читатель

Никуда не удравшей страны.

Юнна Мориц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Томской области продолжается рост ключевых отраслей экономики
Миллиардер потребовал от властей США 14 триллионов долларов за 200 лет рабства
В Москве от коронавируса вылечились 6030 человек за сутки
На Украине посмотрели запуск Crew Dragon и заявили, что сами застряли "в лихих девяностых"
В 2020 году доходы россиян сократятся на 5,2 процента
Пушков объяснил, почему США начинают "сыпаться"
Откройте, дезинфекция: Как аферисты обманываю россиян на фоне пандемии коронавиурса
Молодежи станет втрое сложнее найти работу
В Вологодской области разрешили гулять и открыли парикмахерские
Стали известны детали нацплана по восстановлению экономики России
Сменился владелец способного достроить "Северный поток 2" судна
В Минобороны отобрали 50 военных для тестирования вакцины на коронавирус
В Гонконге заявили о случае "супер-распространения" коронавируса
Последние новости на утро 2 июня 2020: Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля
Создателей американской вакцины Moderna подозревают в обмане для того, чтобы заработать на акциях
В ВОЗ опровергли информацию о том, что коронавирус теряет активность
Губернатор Нью-Йорка заявил, что для Трампа протесты "всего лишь реалити-шоу"
Названы возможные сроки начала интернет-продажи алкоголя в России
Ученые "Росатома" создали новый метод борьбы с коронавирусом
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 2 июня 2020 года увеличилось до 2 624 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 2 июня 2020 года составило 39 723 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 2 июня 2020: Переделанные под коронавирус стационары начнут возвращаться к обычной работе
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 2 июня 2020 года увеличилось до 82 239 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 2 июня 2020 года составило 183 088 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 2 июня 2020: В столице начали открывать для прихожан храмы, а в парках шугают бегунов