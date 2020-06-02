Эпидемия заставила половину британцев начинать свой день с алкоголя

В 12 государствах, пока бушует мировая пандемия коронавирусной инфекции, было проведено довольно занятное исследование. Международная группа социологов объединилась, чтобы узнать, как люди в разных странах выживают в условиях самоизоляции и, что предпринимают для этого. В частности, ученых волновал такой вопрос: как изменилось отношение к алкоголю и уровень его употребления за время карантина. В опросе приняло участие 40 тысяч человек. А результаты оказались таковы.

Самой пьющей страной во время самоизоляции оказалась Великобритания, пишет издание DailyMail. Из-за скуки и возросшего стресса почти половина британцев потянулись за успокоением к бутылке. 46,8% респондентов из Британии заявили, что стали пить чаще, чем раньше. Эти цифры подтверждает и официальная английская статистика. Согласно ей, объем проданного алкоголя за март-апрель увеличился на 34%.

Те, кому удалось противостоять этой пагубной привычке, (а их около 25%) признались, что они смогли сберечь больше денег и неплохо сохранить свое физическое и психическое здоровье.

На втором месте - Голландия. В Нидерландах стали пить чаще 43,7% респондентов. На третьем месте расположились датчане с 38%.

А вот в Греции, Германии и Швейцарии злоупотребление алкоголем замечено не было. Там все осталось на прежнем, докарантинном уровне. Процент тех, кто употреблял алкоголь во время карантина, колеблется на отметке 26-23%.

Вообще во всем мире только 31% населения употреблял алкогольные напитки во время самоизоляции. При этом практически у четверти всех опрошенных число дней, когда они выпивали, сократилось. А вот у 29% осталось без изменений.

- Потребление алкоголя и психическое здоровье напрямую связаны, - отмечает профессор Колин Драммонд, который возглавлял исследование. - Изоляция, нервные срывы, депрессия, тревоги, по всей видимости, стали факторами, которые привели к увеличению потребления алкогольных напитков во время пандемии COVID-19.

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