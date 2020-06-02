В Москве умерла дочь известного режиссера, позировавшая для картин из Третьяковки

22 мая на 82-м году жизни в Москве скончалась Ай-Артян Майя Арташесовна - литературный переводчик, редактор и публицист. Женщина из творческой семьи, её отец Арташес Татевосович Ай-Артян - известный советский и армянский кинорежиссёр и сценарист. Он участвовал в съемочном процессе по обе стороны камеры, выступая также в качестве актёра. В Москве он работал на Первой фабрике «Госкино», «Союзкино», которая в последствии стала именоваться «Мосфильмом», а вернувшись на родину, был радушно принят киностудией «Арменкино» она же «Арменфильм». За свою жизнь Арташес Татевосович принял участие в 13 киноработах, это при том, что съемочный процесс в начале и середине 20 века был намного сложнее технически и отнимал больше сил и времени, нежели теперь.

Его дочь Майя Арташесовна научилась у отца многому и унаследовала творческое мышление, трудолюбие и любовь к искусству. Майя поступила в Литературный институт им. Максима Горького и вошла в первую группу переводчиков с армянского на русский язык. В те годы в этом же институте учились: Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Юнна Мориц. Последняя стала Майе близкой подругой. После учёбы Ай-Артян работала в Агентстве Политических Новостей, а через некоторое время, как и отец, решила вернуться в родной Ереван. Там она продолжила писать о политике, параллельно переводила книги армянских авторов для русскоязычных читателей. Благодаря ей стали доступны на русском произведения таких авторов, как Ваагна Григоряна, Норайра Адаляна, Зорайра Халафяна, Микаэла Шатиряна и многих других.

Будучи с детства окруженной творческими людьми, Майя Ай-Артян и сама становилась героиней произведений искусства. Юной 17-летней девушкой она позировала живописцу Ованесу Зардаряну, картина получила название "Весна", она была написана в 1956 году и стала самым известным холстом художника. Живописец был удостоен за неё серебряной медали на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году. Впоследствии картина пополнила коллекцию экспонатов Государственной Третьяковской Галереи и на данный момент хранится там.

— Мама была легендарной красавицей и очень жизнерадостным человеком. Друзья о ней очень тепло отзывались, её приезда всегда ждали как праздника, говорили, что вместе с ней в дом входила радость. Многие восхищались её интеллектом, — вспоминает дочь Майи Ай-Артян Нина.

Неделю назад переводчицы не стало, она умерла дома, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.