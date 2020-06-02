Трехметровый прыжок звезды «Интернов» и как отжигал Крис Кельми: Истории от футбольной команды «Артист»

Многих популярных артистов мы привыкли воспринимать исключительно на сцене, в экране ТВ или на мониторе мобильника. А ведь у некоторых из них еще и бурная закадровая жизнь. Многие, кстати, в футбол играют. В Москве есть такая уникальная футбольная команда - «Артист», за которую выступают многие отечественные знаменитости. Тренируются, ездят на гастроли. Несколько лет назад этот необычный футбольный клуб организовали певец Николай и Трубач и солист рок-группы Casual Алексей Яшин. Позже в «оргкомитет» вошел легенда московского «Спартака» Егор Титов, а пост почетного президента занял Владимир Пресняков-старший.

В багаже команды, конечно, предостаточно клевых закулисных историй. О прошлом и настоящем ФК «Артист» мы и побеседовали с Алексеем Яшиным.

Солист группы Casual Алексей Яшин когда-то закончил школу Олимпийского резерва.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«ЭТО РЕАЛЬНЫЙ КЛУБ. С СОБРАНИЯМИ И ЧАТОМ»

- Итак, давай с самого начала все выясним. Что такое ФК «Артист»? Это просто группа друзей, которые вместе занимаются физкультурой или что?

- ФК «Артист» - довольно известная команда, в которую входят не только известные музыканты, актеры и телеведущие, но и ветераны спорта. Они тренируются с нами, ездят на какие-то матчи, турниры. То есть, это прямо реальный клуб такой. Мы собрания проводим. У нас чат есть, в котором мы обычно договариваемся о тренировках, что-то обсуждаем, но движение там не останавливается даже сейчас, когда мы все сидим на карантине. Например, у нас Юра Черданцев есть (телекомментатор, ведущий «Матч ТВ»). Он нам постоянно какие-то футбольные викторины устраивает.

- Сколько человек в этом чатике?

- Больше пятидесяти.

- А Черданцев тоже играет в футбол?

- Да. И очень даже неплохо. Он же в детстве занимался.

Презентация ФК «Артист» в одном из клубов - когда на сцену с музыкантами и актерами выходят реальные звезды футбола 1990-х и 2000-х.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- А как вы новых людей находите?

- Мы ни к кому не обращаемся. Нет такой практики. Кто хочет, сам приходит. У нас есть костяк - 25-30 человек. Остальные приходящие-уходящие. Временные члены, так скажем. Например, сейчас у нас пара ребят из «Дома-2».

- Кто постоянно в тонусе? Кто ходит на тренировки?

На тренировки из артистов хожу я, конечно, Коля Трубач, Витя Салтыков приезжает, Игорь Лобанов (основатель рок-группы «Слот»). Владимир Петрович Пресняков не пропускает ни одной тренировки, ни одной поездки. А из футболистов это Егор Титов, Валерий Шмаров, Александр Ширко, Аркаша Белый. Кстати, есть артисты, которые уже не играют, но ездят с нами – Игорь Саруханов, Юрий Лоза, Алексей Глызин, Михаил Муромов.

СНАЧАЛА ФУТБОЛ. ПОТОМ КОНЦЕРТ

- Что из себя представляют такие выезды?

- Обычно это дни городов, на которые нас приглашают местные администрации. Сначала играем товарищеский матч на стадионе при большом стечении зрителей. Потом - концерт на городской площади, в котором принимают участие все артисты, которые до этого играли в футбол.

- Сколько обычно человек едет?

- Двадцать пять - тридцать. Это человек пятнадцать артистов и десять ветеранов футбола. Если в соседней области где-то играем, то это автобус. Это, конечно, самое веселое. А так самолетами добираемся, поездами.

- Можешь назвать бюджет такого выезда?

- По-разному. Все зависит от гонорара, который нам предлагают. Если нам предлагают, скажем – я образно говорю - один рубль, мы можем и на рубль провести. У каждого артиста своя цена. Скажем, я стою пятьдесят копеек, а Витя Салтыков полтора рубля. Причем это все официально, это не какие-то серые схемы. У нас есть ООО «Артист».

- Просто чтобы представлять, сколько это? Пять миллионов? Бывают такие бюджеты?

- Бывают. Но в среднем это 1,5-2 млн рублей.

- А какие гонорары у ветеранов?

- На самом деле, гонорары небольшие. В среднем это 50 тысяч рублей. для многих бывших футболистов это единственный источник дохода - участие в коммерческих турнирах, или в наших каких-то поездках. Да, в том числе для ветеранов футбола, у которых когда-то могли быть большие контракты. Деньги имеют свойство заканчиваться. И если они правильно не вложены… Я среди ветеранов бизнесменов не знаю.

- А кто хэдлайнер? Есть ветераны, которые стоят дороже?

- Наверное есть. Но в нашей команде все зарабатывают одинаково. Вообще, бывшие футболисты народ очень демократичный.

- Как часто бывают такие выезды?

- Около десяти таких больших мероприятий в год бывает.

ДАВЫДОВ ОБИДЕЛСЯ НА ПРЕСНЯКОВА…

- Недавно прочел в «Спорт-Экспрессе» интервью с одним из организаторов первой артистической команды «Старко» Юрием Давыдовым. (Давыдов в начале 80-х играл с Лозой и Сюткиным в группе «Зодчие». «Старко» образовалась в 1992 году, - Авт.). Он на всех обижен. Говорит, что обиделся на Евгения Ловчева (бывший игрок «Спартака», лучший футболист СССР 1972 года, - Авт.) за то, что тот создал конкурирующую команду (в 90-х у артистов была еще и ФК «Фортуна»). Обиделся на Преснякова-старшего, которого якобы увел из «Старко» Николай Трубач. Что у вас там произошло? Что за «Игра престолов»?

- Когда Пресняков ушел с Трубачем - это как раз образование ФК «Артист». Были определенные события, после которых Владимир Петрович Пресняков сделал свои выводы и принял нашу сторону. Многие выбирали на самом деле, остаться в «Старко» или переходит в «Артист».

- А и там, и там можно было играть?

- Поначалу так было. Но потом мы все-таки договорились, что человек должен определиться. Кто-то выбрал «Старко». С этими людьми я продолжаю общаться, дружить. Никаких проблем нет. Но при этом даже друзья Юрия Давыдова выбрали ФК «Артист» и до сих пор играют с нами. Но мне кажется, в этом ничего такого нет. Чего на нас обижаться?

В верхнем ряду легенды московского «Спартака» Юрий Гаврилов, Валерий Кечинов, Валерий Шмаров, Вагиз Хидиятуллин, Александр Ширков. В нижнем - барабанщик Casual (из экс-«Рондо») Николай Сафонов, Виктор Салтыков, Николай Трубач и Алексей Яшин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«СВЕШИВАЕТСЯ ИЗ ОКНА ПО ПОЯС ГОЛЫЙ»

- Давыдов в этом интервью еще много рассказывает баек про артистические матчи 80-е и 90-е. И складывается впечатление, что каждый такой выезд - это такой большой алкогольный рок-н-ролл. Это по-прежнему так?

- Ну, если только после футбола и концерта, - смеется Яшин. - На самом деле все прилично и благородно. Все в меру. Хотя, конечно, были члены команды, хорошие люди, которые могли «зажечь» и до, и во время. Это Крис Арьевич Кельми, царствие ему небесное. (Исполнитель «Ночного рандеву» скончался в 2019-м, в возрасте 63 лет, - Авт.).

- Да, про эти его проблемы, конечно, все знали. Можешь вспомнить историю про Кельми?

- Прежде всего хочу сказать, что Крис Арьевич был очень хороший человек и хорошо играл в футбол. Но истории были, да… Приехали на матч в город Кирово-Чепецк в Кировской области. Кельми разместили в гостинице на третьем этаже. И вот нам уже пора ехать на стадион, стоим у автобуса. И тут Крис Арьевич свешивается из окна по пояс голый - мы даже успели подумать, что сейчас упадет… Видимо, он брился, приводил себя в порядок перед зрителями, и очень сильно порезался. И вот он выглядывает с третьего этажа, у него щека порезана и капает кровь. Это было трагично, но при этом очень комично. Еще раз повторюсь: Крис Арьевич был очень хороший человек и товарищ, царствие ему небесное.

КТО ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ ИЗ АРТИСТОВ?

- Кто лучше всех из артистов играет в футбол?

- Я. Я с пяти лет играю в футбол, закончил школу Олимпийского резерва, - смеется.

- А если кроме тебя?

- Певец Иракли Пирцхалава очень хорошо играет. Но если брать всех, и кто при этом никаких футбольных школ не заканчивал, это Илья Глинников. (Звезда сериала «Интерны», сыгравший «мажора» Глеба Романенко, - Авт.). Думаю, он лучше, чем я. Он, конечно, и помоложе. Но и по технике, и по футбололюбию он лучше.

Илья Глинников.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Сейчас он с вами тренируется?

- Он раньше много ходил, но потом у него было шоу «Холостяк», потом он снимался в «Интернах» и нескольких больших фильмах. Потом - колено. Между прочим, колено он повредил в одной из наших поездок. Это было в Пятигорске. Концерт после матча, море людей на площади. Илья выступал с танцорами - он же изначально, еще до кино, танцором был. И вот он прыгает, делает сальто, и падает с трехметровой сцены. Порвал себе мышцы на колене, смещение произошло. Илью на скорой под обезболивающими увезли. Он два года лечился. Вернулся и снова травмировался. Сейчас иногда играет.