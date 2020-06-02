«Угрожает сестре и воюет за 3-комнатную квартиру»: звезда «Отпетых мошенников» попал в судебный переплёт

В трехкомнатной квартире в Санкт-Петербурге последние двадцать лет проживают пожилая мать и сестра бывшего солиста группы «Отпетые мошенники» Гарика Богомазова. И во время карантина начался судебный спор за эти метры.

По словам музыканта, его родная сестра Евгения тайно приватизировала квартиру, в которой он зарегистрирован, и теперь через суд пытается выписать оттуда Богомазова и его 6-месячного сына.

«КП» дозвонилась до сестры музыканта Евгении, чтобы узнать подробности этой громкой истории.

Девушка рассказала, что после интервью Богомазова различным СМИ её и мать (женщина больна и готовится к тяжелой операции — Ред.) атаковали телевизионщики.

По словам Евгении, несколько лет назад Богомазов отказался от приватизации и последние два десятка лет не помогал финансово тяжелобольной матери.

Евгения БогомазоваФото: Личный архив

А теперь в связи с личными финансовыми затруднениями решил вспомнить родню и развернул войну с сестрой.

— Он никогда не участвовал в заботе о нашей маме. Я не готова публично распространяться о диагнозах мамы, но поверьте — ситуация очень непростая,-рассказывает kp.ru сестра музыканта. - Игорь не помогал маме финансово, редко звонил и навещал ее максимум раз в полгода, да и то, если его приводили в Петербург личные дела.

В данный момент мы находимся в стрессовой ситуации: брат без предупреждения и нашего согласия приводит в дом людей с телекамерами, которые бесцеремонно требуют нас участвовать в съемках. Постоянные звонки на телефон и в дверь, что не может не нервировать пожилого и не очень здорового человека, который готовится к серьезной операции, — говорит «КП» Евгения Богомазова. — Брат и его супруга распространяют ложную информацию в СМИ. «Апартаменты», о которых они везде говорят, на самом деле являются квартирой площадью 60 метров в старом доме типа «корабли» (петербуржцы поймут). Хочу заметить, что судебный спор идет о родительской квартире, в которой мой брат не живет более 20 лет. О том, что он прописал своего ребёнка, мы с мамой узнали лишь из квитанции квартплаты. Как вы понимаете, брат все эти годы финансово не участвовал в оплате жилья.

А теперь его жена почему-то лжет, что я тайно приватизировала квартиру и не пускаю его в дом... Я не понимаю, как в принципе кто-то может приватизировать на себя квартиру, не имея письменного согласия об отказе от приватизации от всех остальных прописанных лиц...

Игорь в тот момент, а это был 2007 год, был финансово обеспечен и при вопросе о приватизации ответил: меня это не интересует, дав письменный отказ от приватизации, который заверил нотариус.

garik_bogomazov Георгию Игоревичу сегодня 7 месяцев!!!

Что само по себе исключает возможность каких-то подлогов.

Возможно, тогда Игорь еще испытывал чувство вины за то, что взвалил на меня уход за больной мамой... При моей-то зарплате в 30 тысяч рублей. А возможно, он уходил от ответственности по оплате алиментов ребёнку от первого брака и долгов по кредитам.

Как рассказывает Евгения Богомазова, в жизни ее брата и до этой истории случались громкие скандалы.

- Он зарекомендовал себя не лучшим образом: алкогольная зависимость, долги, кредиты, постоянные звонки коллекторов, - вздыхает сестра Богомазова. - Более того, он за спиной своей бывшей супруги продал долю в их совместной квартире, где проживала их маленькая дочь. Чтобы ребёнок не жил в коммуналке, его бывшей жене пришлось долгие годы искать средства, чтобы выкупить проданную часть квартиры у новых хозяев.

garik_bogomazov Я всегда думал, что у меня есть семья. Есть дом - вернее квартира, родительская квартира, куда я могу всегда приехать, я думаю вы меня поймёте, что бы не было в жизни, мы всегда остаёмся детьми

Ситуация в семьей Богомазовых, со слов сестры артиста, накалилась пять лет назад, когда Гарик снова женился.

- Он тут же потребовал от нас с мамой переписать ему 1/2 долю квартиры,-вспоминает Евгения. - Все эти пять лет он оскорблял меня и воздействовал психологически через маму. Мол, если я не соглашусь переписать ему половину квартиры, то со мной поступят по-плохому.

Сейчас же, во время пандемии, он поставил нас перед фактом, что переезжает к нам в квартиру. Несмотря на всю упомянутую предысторию, мы не стали препятствовать ему, сказали, что подготовим для них отдельную изолированную комнату, так как две других являются смежными, в которых жить будем мы с мамой.

Но его супруга заявила, что нашей маме, как инвалиду, положено по закону жить в изолированной комнате, а им с Гариком нужно больше места для ребёнка и двух собак с котом. Поэтому они сказали, что рассчитывают на оставшиеся 2 комнаты.

А где буду жить я, никто даже не удосужился уточнить. То есть как ухаживать за мамой и содержать ее 20 лет — Жень, ну ты ж справишься. А теперь меня даже не упоминают в своей воображаемой «справедливой» дележке «по закону».

На мою попытку договориться об общем комфорте брат сказал, что посмотрим, где кто окажется, когда он придёт с постановлением суда и врежет новые замки. После чего угрозы брата стали еще более жесткими.

Мне ничего не оставалось, как подать в суд иск о защите наших с мамой прав.

— Евгения, ну вы понимаете, что многие неоднозначно воспримут ваш поступок, ведь, если вашего брата выпишут, у него не будет крыши над головой?

— Нам с мамой не оставили выбора,-считает сестра Богомазова.-Я 20 лет, терпеливо стиснув зубы, тащила на себе ответственность за маму, отказывая себе не только в финансовых вопросах, но и в личной жизни. Первый раз у Гарика был выбор в 2007 году, когда он отказался от приватизации, второй — месяц назад, когда мы готовы были принять его семью у нас дома.

- С бывшей женой Игорь, кстати, тоже судился из-за алиментов и таскал ее по разным телепередачам, - вспоминает сестра артиста. - Помню, тогда это помогло ему в восстановлении «популярности», по которой он так скучает. Может, сейчас у него такая же цель, а справедливость его вообще не интересует? - предположила Евгения Богомазова.