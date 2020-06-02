2020-06-02T14:46:43+03:00
Общество

На Байкале ввели в эксплуатацию уникальное эко-судно для очистки от нефтеотходов

«Георгий Москалев» предназначен для утилизации мусора, переработки нефтесодержащих отходов и сточных вод
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Уникальный самоходный «танкер-фабрика» создали специально для очистки Байкала. Фото: Федеральное агентство морского и речного транспортаУникальный самоходный «танкер-фабрика» создали специально для очистки Байкала. Фото: Федеральное агентство морского и речного транспорта
Изменить размер текста:

В Иркутске принят в эксплуатацию специальный танкер-бункеровщика - многофункциональное экологическое судно «Георгий Москалев».

Уникальный проект RT37 класса РРР создан специально для озера Байкал и объединяет возможности предыдущих судов-бункеровщиков проекта RT-18 и судов-экологов проекта RT-29.

Самоходный «танкер-фабрика» будет не только собирать отходы, принимать с судов нефтесодержащие и твердые бытовые отходы, но и перерабатывать их, а также заправлять обслуживаемые суда топливом и маслом, что позволит предотвратить утечки ГСМ во время бункеровки действующего флота, сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

В совокупности это позволит значительно сократить количество нефтесодержащих и сточных вод, а также сухого мусора в озере.

Новое судно будет выполнять рейсы по Байкалу к местам наибольшего скопления флота. Сейчас на самом глубоком озере зарегистрировано более 7 тысяч единиц флота, и раньше было только одно несамоходное эко-судно. При этом большая часть действующего флота сбрасывает отходы прямо в озеро, ежегодно в него попадает от 160 до 400 тонн нефтепродуктов и сточных вод.

Судно построено ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» по заказу ФКУ «Речводпуть». Решение о строительстве было принято в 2017 году, на проект из федерального бюджета было выделено около 500 млн рублей. Эксплуатировать его будет ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей».

Напомним, имя кораблю дано в честь Героя Советского Союза Георгия Москалева, уроженца Забайкалья, российского и советского художника, народного художника Бурятской АССР, заслуженного художника РСФСР.

Еще больше материалов по теме: «Экология: Вода России»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Протесты в США: полицейские выстрелили в продюсера Sputnik
Михаил Турецкий: Перенос даты голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля является взвешенным решением
Украина заявила о недопустимости прямого диалога с ДНР и ЛНР
Эксперт спрогнозировал, как изменятся цены на нефть летом
Синоптики рассказали, когда наступит потепление в Москве
Врач объяснил, как отличить сезонную аллергию от коронавируса
Путин утвердил Основы политики в области ядерного сдерживания
ЦИК впервые показал бюллетень для голосования по Конституции
Правительство предполагает снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году
Названы условия проведения в российских школах выпускных очно
Эксперт пояснил, опасен ли астероид 163348 для Земли
В Минтруда планируют увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет
Мишустин назвал три этапа восстановления экономики
Российская нефть достигла максимальной за 20 лет цены
На Солнце завершилась серия самых мощных за последние три года вспышек
Российские спортсмены и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции
Трамп разозлил духовенство фотографией с Библией
Болельщиков будут пускать на футбольные матчи только в масках и перчатках
Доктор Мясников рассказал об опасности дезинфекции подъездов
Назван срок открытия кинотеатров, музеев и театров в России после самоизоляции
Олег Николаев поручил подготовить проект реконструкции школы №2 в Цивильске
В России планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса осенью
Старейший мужчина в мире раскрыл секрет своего долголетия