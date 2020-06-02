На Байкале ввели в эксплуатацию уникальное эко-судно для очистки от нефтеотходов

В Иркутске принят в эксплуатацию специальный танкер-бункеровщика - многофункциональное экологическое судно «Георгий Москалев».

Уникальный проект RT37 класса РРР создан специально для озера Байкал и объединяет возможности предыдущих судов-бункеровщиков проекта RT-18 и судов-экологов проекта RT-29.

Самоходный «танкер-фабрика» будет не только собирать отходы, принимать с судов нефтесодержащие и твердые бытовые отходы, но и перерабатывать их, а также заправлять обслуживаемые суда топливом и маслом, что позволит предотвратить утечки ГСМ во время бункеровки действующего флота, сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

В совокупности это позволит значительно сократить количество нефтесодержащих и сточных вод, а также сухого мусора в озере.

Новое судно будет выполнять рейсы по Байкалу к местам наибольшего скопления флота. Сейчас на самом глубоком озере зарегистрировано более 7 тысяч единиц флота, и раньше было только одно несамоходное эко-судно. При этом большая часть действующего флота сбрасывает отходы прямо в озеро, ежегодно в него попадает от 160 до 400 тонн нефтепродуктов и сточных вод.

Судно построено ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» по заказу ФКУ «Речводпуть». Решение о строительстве было принято в 2017 году, на проект из федерального бюджета было выделено около 500 млн рублей. Эксплуатировать его будет ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей».

Напомним, имя кораблю дано в честь Героя Советского Союза Георгия Москалева, уроженца Забайкалья, российского и советского художника, народного художника Бурятской АССР, заслуженного художника РСФСР.