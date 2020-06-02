«Если решения будут принимать не чиновники, а бизнес, будем только рады»: Арабские шейхи «Манчестер Сити» хотят купить футбольный клуб в России

Российская Премьер-Лига готовится к выходу из «коронавирусных» каникул. Матчи должны возобновиться 21 июня. И тут вдруг на тебе громкая новость: арабские шейхи хотят купить футбольную команду из России. Причем, речь идет о довольно скромной пока по результатам «Уфе». За десять лет своего существования клуб никогда не поднимался выше 6 места в РПЛ. При этом, надо признать, считается крепким середнячком. В этом сезоне, например, они хлопнули дома «Зенит» и «Спартак», причем питерцы не смогли обыграть «Уфу» даже в Петербурге.

И все-таки…

Сообщается, что «Уфой» интересуется футбольный холдинг, которым владеют арабские шейхи - в него входит английский «Манчестер Сити», команды в США и Австралии. Еще один интересант - австрийская компания Red Bull, которая сейчас тоже «коллекционирует» команды в разных странах мира. Самый боеспособный проект компании сейчас играет в немецкой Бундеслиге - «РБ Лейпциг». Зачем такой формат холдингам? Это возможность «прокачивать» игроков для последующей перепродажи, передавая друг другу в аренду. В общем, такая футбольная бизнес-ферма. При этом, конечно, и те, и другие, вкладывают в свои проекты очень серьезные деньги.

А им точно «Уфа» интересна? Об этом мы расспросили главу попечительского совета ФК «Уфа» Ростислава Мурзагулова.

«У НАС НЕТ ЗАДАЧИ КОНТРОЛИРОВАТЬ КАЖДУЮ КОПЕЙКУ»

- Многие считают, что вся эта история - чей-то информационный вброс.

- Мы подтверждаем, что взаимодействуем с многочисленными потенциальными инвесторами, - сообщил Мурзагулов корреспонденту kp.ru. - И не только сейчас. Работа ведется несколько лет. Среди тех, с кем мы контактируем, есть команды из Австрии и Саудовской Аравии.

- Зачем им «Уфа»?

- Они понимают, что команда является чемпионом России по экономике. Причем, пожалуй, из вообще всех спортивных команд высших лиг. Нет таких команд, которые зарабатывали бы 40% своего бюджета сами. (В расчет идут доходы от продажи игроков, билеты на матчи, атрибутика. Доходы от спонсорских контрактов не считаются, - Авт.). Конечно. Это привлекает к нам инвесторов. Мы с ними в диалоге. И, естественно, мы бы хотели, чтобы частные деньги пришли в башкирский футбол и помогли нам выйти на какой-то новый уровень.

- То есть, инвестор будет полным владельцем клуба?

- У нас нет задачи контролировать каждую копейку. Если приходит частный инвестор, который видит по-своему развитие… У нас задача только одна - чтобы клуб радовал болельщиков, чтобы они смотрели на качественное зрелище. Чтобы выполнялась вот эта социальная миссия футбола. У нас футбольная республика. Около двух третей жителей хотят, чтобы у нас была команда «высших футбольных достижений». Если решения будут принимать не чиновники, а частный бизнес, мы будем только рады.

ФУТБОЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Сложно, конечно, с непрозрачными бюджетами профессиональных российских клубов точно рассчитать, кто чемпион по самостоятельному зарабатыванию денег. Но в случае с «Уфой» это действительно похоже на правду. Клуб, вроде, и бюджетный, но работает с рачительностью добротного частного клуба. При этом использует западную модель: взять за небольшие деньги (а лучше вообще бесплатно) ноунейма, разглядев в нем перспективу, и через пару лет перепродать его кому-нибудь из топ-клубов.

У «Уфы» есть реальные примеры.

1. Молодого украинца Александра Зинченко, игравшего в любительской московской лиге, взяли за 0 рублей. Через 1,5 года продали за 4 млн евро в «Манчестер Сити» (этот клуб как раз входит в арабский холдинг, который теперь вроде как интересуется «Уфой»).

2. Вратарь Андрей Лунев перешел бесплатно из второго дивизиона - играл в Раменском. Через год продан за 3,5 млн евро «Зениту», еще через год начал выступать за национальную сборную.

3. У «Зенита» выкупили за 9 тысяч евро списанного молодого игрока Ивана Облякова, а через два года его за 4 млн евро выкупил московский ЦСКА.

Причем, такие вещи «Уфа» проворачивает каждый сезон. Берет неизвестного игрока, прокачивает его, продает с профитом и на эти деньги, получается, живет.

ТРАНСФЕРЫ И ИНТУИЦИЯ

- Перед началом сезона озвучивалось, что годовой бюджет «Уфы» - 1 млрд рублей. Один из самых низких в Российской Премьер-Лиге (15-й из 16 клубов. Например, годовой бюджет «Зенита» - 12,5 млрд рублей, у «Спартака» - 11 млрд, у «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА - около 5 млрд). Это цифра соответствует действительности?

- Да. И, как я уже сказал, около 40% бюджета мы зарабатываем сами.

- В том числе на трансферах?

- Да.

- Можете рассказать, как вы это делаете? Что у вас там за чудесная селекционная служба?

- У нас республика консервативная. Эти люди уже много лет работают на этом месте, беспокоятся о своей репутации. Руководство республики еще десять лет ставило задачи работать именно так: искать перспективную молодежь, делать трансферы, чтобы клуб жил на эти деньги. За этим следят. Нашего гендиректора Шамиля Газизова я считаю одним из лучших спортивных управленцев России. Он сам непосредственно участвует в поиске и выборе игроков. У него есть и понимание, и чувство - как взять игрока из любительской команды, чтобы спустя какое-то время он подорожал в десятки раз.

- Интуиция здесь тоже работает?

- Здесь все сразу. Когда уже дело подходит к трансферу, информацию доносят до нас, попечительского совета. Бывает, что какие-то удивительные вещи срабатывают. Газизов объясняет: вот у этого человека в другом клубе не получалось, а у нас получится, потому что... И вот он объясняет вполне конкретные вещи. И через полгодика я вижу этот результат.

- В ближайшее время будут какие-то новые трансферы?

- Будут. Есть игроки, которые уже состоялись. Есть новички, которым совсем недавно взяли и которые в ближайшее время выстрелят. Имен пока не называем.

- Вы ведь прекрасно понимаете, как работают бюджетные клубы? Много где откровенно пилятся бюджетные деньги, чтобы избавится от бремени долгов, в том числе перед игроками, команды проходят процедуру банкротства, тут же регистрируют новое юрлицо и все начинается заново. Почему у «Уфы» не так?

- Я уже сказал: у нас республика очень консервативная, все друг друга знают. Если бы, скажем, управленцы клуба сейчас растратили непонятно куда этот 1 миллиард рублей и пришли бы к руководству Башкортостана: «дайте нам еще», их бы, мягко говоря, не поняли.

«ПРАВИЛЬНО, ЧТО РЕШИЛИ ДОИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ СО ЗРИТЕЛЯМИ»

- 21 июня возобновится Чемпионат России. По словам Мурзагулова, «Уфе» с самыми богатыми командами лиги сложно конкурировать. «Уфа» сейчас идет на 9 месте, отставая всего на 3 очка от 6 строчки, которая может стать пропуском в «еврокубки» (а значит, там тоже можно будет прилично заработать).

- Конечно, мы за это место поборемся.

- Ваша позиция - стоит доигрывать остаток сезона (нужно еще сыграть по 8 матчей) со зрителями? Российский Футбольный Союз принял решение, что клубы могут заполнить не более 10% стадиона, рассадив зрителем по трибунам с соблюдением социальной дистанции.

- Да. Мы понимаем, что люди истосковались по футболу. Многие сейчас в Уфе думают, ка попасть в число тех 1,5 тысяч человек, который окажутся на стадионе. Для тех, кто не сможет попасть на матч, мы придумали такую акцию: болельщики сейчас нам шлют свои фотографии, а мы распечатаем с ними баннера и повесим на трибунах. То есть, они смогут вот так виртуально поприсутствовать на матче «Уфы». Кроме этого будет звуковое сопровождение, интересное. Наши болельщики смогут звуком поучаствовать в поддержке команды. Пока всех деталей раскрывать не могу, мы оговариваем детали с РФС. Надеюсь, нам разрешат.

- Как эпидемия и ее экономические последствия отразятся на клубах?

- Мы все это как-то вместе должны пережить. Понятно, что сложности будут у всех одновременно. Игроки и менеджеры это понимают. Все спокойно пошли на понижение зарплат. Надо стиснуть зубы и дружно выйти из этого кризиса. Я думаю, что больших потерь лиги не понесут.

- Даже низшие дивизионы? Там уже начали отказываться от продолжения сезона некоторые команды.

- Там потери будут, но не думаю, что их будет очень много.