2020-06-02T15:40:46+03:00
Звезды

"Убийца жены и его семья умерли": актер Борис Невзоров сделал признание

Звезда сцены лично знал знал преступника
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Актер Борис Невзоров. Фото ТАСС/ Интерпресс/ Петр КовалевАктер Борис Невзоров. Фото ТАСС/ Интерпресс/ Петр Ковалев
Изменить размер текста:

Борис Невзоров много лет назад пережил огромную трагедию. Вторая супруга артиста - актриса Анастасия Иванова была жестоко убита.

Бурный роман Бориса Невзорова и Анастасии Ивановой начался на съемках фильма "Не могу сказать «прощай»" в 1982 году. Через полтора года у актерской пары родилась дочь Полина. Этот союз можно назвать идеальным и беды ничто не предвещало.

Однако 34-летняя Анастасия трагически погибла 3 июня 1993 года. Борис Георгиевич остался вдовцом с маленькой дочерью. Артист до сих пор не может забыть страшную трагедию. Звезда фильмов "Каменская", "Дорогая Маша Березина" и "Новый русский романс" внезапно даже стал подозреваемым в убийстве жены.

"Я вернулся домой и обнаружил, что она уже неживая. Когда я зажег свет, увидел, что все вещи валяются на полу. Настю нашел среди этих вещей. Я не помню, что происходило, что-то кричал, сосед мне помог вызвать милицию. Было страшно. Сначала и меня подозревали, ведь я первый ее нашел", - делился драмой актер.

По словам знаменитости, его вторая супруга пострадала от рук знакомого ей человека. "Настя знала убийцу, сама его впустила, он был вхож в наш дом. Не дай Бог кому-то подобное пережить. Убийца оказался братом жены нашего знакомого актера. Это не первое его преступление, а я ведь помог ему после судимости с пропиской. Самое страшное, взял вор лишь старый видеомагнитофон и три каких-то Настиных колечка - мелочь, но он наркотиками занимался, так что нужны были любые деньги", - откровенничал Борис Георгиевич.

Чтобы справиться с горем, Невзоров уходил подальше от людей "и в прямом смысле слова выл на луну от боли и чувства несправедливости". "Это неправда, что время лечит", - признался актер.

Невзоров также признался, что в настоящее время убийца и вся его семья мертвы. "Они умерли... Господь всех наказал!", - цитирует его "СтарХит".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Протесты в США: полицейские выстрелили в продюсера Sputnik
Михаил Турецкий: Перенос даты голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля является взвешенным решением
Украина заявила о недопустимости прямого диалога с ДНР и ЛНР
Эксперт спрогнозировал, как изменятся цены на нефть летом
Синоптики рассказали, когда наступит потепление в Москве
Врач объяснил, как отличить сезонную аллергию от коронавируса
Путин утвердил Основы политики в области ядерного сдерживания
ЦИК впервые показал бюллетень для голосования по Конституции
Правительство предполагает снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году
Названы условия проведения в российских школах выпускных очно
Эксперт пояснил, опасен ли астероид 163348 для Земли
В Минтруда планируют увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет
Мишустин назвал три этапа восстановления экономики
Российская нефть достигла максимальной за 20 лет цены
На Солнце завершилась серия самых мощных за последние три года вспышек
Российские спортсмены и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции
Трамп разозлил духовенство фотографией с Библией
Болельщиков будут пускать на футбольные матчи только в масках и перчатках
Доктор Мясников рассказал об опасности дезинфекции подъездов
Назван срок открытия кинотеатров, музеев и театров в России после самоизоляции
Олег Николаев поручил подготовить проект реконструкции школы №2 в Цивильске
В России планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса осенью
Старейший мужчина в мире раскрыл секрет своего долголетия