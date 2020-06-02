"Убийца жены и его семья умерли": актер Борис Невзоров сделал признание

Борис Невзоров много лет назад пережил огромную трагедию. Вторая супруга артиста - актриса Анастасия Иванова была жестоко убита.

Бурный роман Бориса Невзорова и Анастасии Ивановой начался на съемках фильма "Не могу сказать «прощай»" в 1982 году. Через полтора года у актерской пары родилась дочь Полина. Этот союз можно назвать идеальным и беды ничто не предвещало.

Однако 34-летняя Анастасия трагически погибла 3 июня 1993 года. Борис Георгиевич остался вдовцом с маленькой дочерью. Артист до сих пор не может забыть страшную трагедию. Звезда фильмов "Каменская", "Дорогая Маша Березина" и "Новый русский романс" внезапно даже стал подозреваемым в убийстве жены.

"Я вернулся домой и обнаружил, что она уже неживая. Когда я зажег свет, увидел, что все вещи валяются на полу. Настю нашел среди этих вещей. Я не помню, что происходило, что-то кричал, сосед мне помог вызвать милицию. Было страшно. Сначала и меня подозревали, ведь я первый ее нашел", - делился драмой актер.

По словам знаменитости, его вторая супруга пострадала от рук знакомого ей человека. "Настя знала убийцу, сама его впустила, он был вхож в наш дом. Не дай Бог кому-то подобное пережить. Убийца оказался братом жены нашего знакомого актера. Это не первое его преступление, а я ведь помог ему после судимости с пропиской. Самое страшное, взял вор лишь старый видеомагнитофон и три каких-то Настиных колечка - мелочь, но он наркотиками занимался, так что нужны были любые деньги", - откровенничал Борис Георгиевич.

Чтобы справиться с горем, Невзоров уходил подальше от людей "и в прямом смысле слова выл на луну от боли и чувства несправедливости". "Это неправда, что время лечит", - признался актер.

Невзоров также признался, что в настоящее время убийца и вся его семья мертвы. "Они умерли... Господь всех наказал!", - цитирует его "СтарХит".