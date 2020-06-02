Не есть после шести и отказаться от жирного: Пять главных мифов о здоровом питании

НЕМНОГО ИСТОРИИ

В Америке уже несколько десятилетий 11-го мая отмечается (на неофициальном уровне) «Национальный день, когда можно есть все, что хочется». При этом в США наблюдается буквально катастрофический рост числа людей, страдающих ожирением. Что приводит к резкому скачку сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака. Поэтому российские активисты здорового образа жизни в противовес американскому «Дню обжорства» 2 июня 2011 года учредили свой праздник – «День отказа от излишеств в еде».

Однако, как и во всяком вопросе, здесь важно избегать перегибов, не впадать в фанатизм. Что такое здоровое питание на самом деле и какие мифы о нем распространены, как отделить диетологические зерна от кулинарных плевел? Об этом мы поговорили с директором Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаидой Медведевой. Эксперт выделила пять самых частых заблуждений, бытующих в России и многих странах мира.

Миф 1: диеты «под одну гребенку»

В Интернете можно найти немало «суперполезных» диет. Многие впечатлительные читатели, и особенно читательницы, распечатывают их, вешают на холодильник и стремятся соблюдать. Это неправильно, предупреждает Зинаида Медведева. Потому что в таких диетах не могут быть учтены индивидуальные особенности того или иного человека.

- Недавно израильские ученые провели исследование, - рассказывает эксперт. - Разным людям давали одни и те же продукты, а потом измеряли уровень сахара в крови. Допустим, два человека съедали банан. У первого сразу же подпрыгивал уровень сахара, а у второго он поднимался более плавно. Потом им давали сладкое печенье, и... ситуация была противоположной.

Каждый человек усваивает различные продукты по-своему, и реакции организма могут отличаться, поясняет Зинаида Медведева. Поэтому важно не идти на поводу у составителей различных диет и рекомендаций по питанию, а руководствоваться также собственными особенностями и ощущениями. То есть, по сути, составлять персональную диету.

Для этого важно следить за реакциями организма на те или иные продукты, подсказывает специалист. Для составлении оптимальной диеты можно обратиться к диетологу и терапевту.

СОВЕТ

Чтобы убедиться, что вы питаетесь правильно, можно сдать анализ крови на холестерин и уровень гликированного гемоглобина (это средний уровень сахара за три месяца). Если он у вас в норме, значит сахара вы не перебираете. А если нет, то нужно обратить внимание на газировки, сладости и даже, возможно, сладкие фрукты. Другой важный показатель – лишний вес, это тоже повод задуматься о корректировке питания.

Зинаида Медведева

Миф 2: диеты для похудения

Все диеты для похудения, по словам нашего эксперта, тоже миф. Парируя изумление автора этого текста, Зинаида Медведева рассказала про реалити-шоу на одном из американских телеканалов. В программе участвуют супер-толстяки весом 150-200 кг и больше. За сезон программы, который длится несколько месяцев, на глазах у зрителей они сбрасывают по 100 с лишним кг, и их вес приближается к норме. Но дотошные ученые провели исследование среди бывших участников шоу. Как оказалось, сброшенные килограммы вскоре вернулись обратно!

- Это обратная сторона диет, о которой обычно никто не говорит, - разводит руками эксперта. - Вы можете с помощью диеты похудеть. Но как только вернетесь к обычному образу жизни, пройдет немного времени, и сброшенный вес вернется. Единственный действительно эффективный метод - переход на здоровый рацион. При этом вы медленно, постепенно меняете свое питание. И осознанно переходите на новый рацион, которого будете придерживаться и дальше.

СОВЕТ

В качестве такого режима питания, по словам нашего эксперта, можно использовать средиземноморскую диету. В этом меню много овощей, фруктов, орехи, рыба. Эта даже и не совсем диета, скорее, тип питания людей, живущих в странах Средиземноморья. Там никто не считает калории, нет и других признаков диеты. Но при этом большинство людей здоровы, среди них много долгожителей. Кстати, исследования в других странах, включая скандинавские, подтвердили: средиземноморская диета работает везде.

Миф 3: отказ от жирного

Активная борьба с жиром в продуктах, по словам Зинаиды Медведевой, началась после того, как английский ученый Ансель Кейс показал, что насыщенные жиры способствуют атеросклерозу. Все последующие годы были направлены на снижение потребления таких и любых жиров вообще. К тому же жирная пища намного более калорийна. Но десятилетия употребления обезжиренных продуктов почему-то не привели к всеобщему оздоровлению и стройности. Наоборот, люди стали набирать вес, появилось много гормональных проблем.

Выяснилось, что жиры на самом деле жизненно необходимы, особенно в женском организме. Согласно рекомендациям ВОЗ сегодня норма потребления жиров в пище составляет 30%. Некоторые страны увеличили эту долю почти до 40%.

Овощей у вас на тарелке должно быть в два раза больше, чем мясаФото: Shutterstock

СОВЕТ

Ученые советуют употреблять больше ненасыщенных (растительных), чем насыщенных (в первую очередь, животных) жиров. Овощей у вас на тарелке должно быть в два раза больше, чем мяса, подсказывает эксперт. И желательно, чтобы это были овощи, содержащие растительные жиры. Авокадо, орехи или салат, политый растительным маслом.

Миф 4: после 6 вечера не есть

По словам Зинаиды Медведевой, сейчас появляется все больше научных исследований, доказывающих, что оптимальное время для вечерней еды - за два часа до сна. А если человек ложится в 12 или час ночи? Значит, и ужинать ему лучше в 10 или 11 вечера. Прекращать есть с 6 вечера при таком режиме просто неправильно, вредно для здоровья.

СОВЕТ

У многих людей старшего поколения еще с советских времен сохранилась привычка пить кефир перед сном. Но сейчас ученые призывают отказаться от этой практики, рассказывает эксперт. «Перед сном можно пить воду, которая не содержит калорий. А вот кефир, в котором есть калории, жиры и углеводы, лучше выпить за два часа до сна вместе с основным приемом пищи», - говорит Зинаида Медведева.

Миф 5: чтобы похудеть, нужно пить больше воды

Это очень распространенное мнение, которое переходит из одной публикации по здоровому питанию в другую. Однако современные ученые не поддерживают специальные питьевые режимы и предлагают пить в соответствии только со своим чувством жажды, поясняет наш эксперт. Это чувство формируется и регулируется автоматически в соответствии с естественными потребностями организма.

А вот избыточное питье может негативно сказаться на состоянии почек, которые будут вынуждены работать в чрезвычайно интенсивном режиме для выведения слишком большого количества жидкости из организма. Если пить слишком много воды, могут появляться отеки даже при небольших проблемах с почками или сердцем, предупреждают врачи. Кроме того, в случае нарушения работы почек излишняя жидкость может спровоцировать гипертонический криз.

СОВЕТ

Увеличить потребление воды рекомендуется в жаркую погоду и при больших физических нагрузках. Насыщение жидкостью будет способствовать потообразованию и предупреждать перегрев организма. При этом лучше пить воду, содержащие минеральные соли, прежде всего соли натрия и калия, советует Зинаида Медведева.