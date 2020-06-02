2020-06-02T15:45:55+03:00
Умные вещи

"Алиса" научилась рисовать

Голосовой помощник Алиса была дополнена новой функцией
Анастасия РЫШКОВА
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Ваша Алиса создаст любую картину, но ее об этом нужно попроситьВаша Алиса создаст любую картину, но ее об этом нужно попроситьФото: Из материалов пресс-службы
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Алиса теперь не только распознает голоса и загружает вашу любимую музыку, но и рисует. Виртуальный помощник Яндекс был дополнен новой художественной функцией. Алиса научилась создавать картины по просьбе пользователя. Это может быть, что угодно: пейзаж, портрет, натюрморт. Она с легкостью изобразит сосновый лес или морской берег.

Стоит отметить, что Алиса стала первым голосовым помощником в мире, который обладает таким навыком.

Ваша Алиса создаст любую картину, но ее об этом нужно попросить: «Алиса, нарисуй морской пейзаж» или «Алиса, нарисуй человека».

Способности помощника настолько высоки, что она может рисовать на абстрактную тему, например, вдохновение. Создатели отмечают, что подобная картина может оказаться настоящим шедевром.

Алиса научилась создавать картины по просьбе пользователя Фото: Из материалов пресс-службы

Алиса научилась создавать картины по просьбе пользователяФото: Из материалов пресс-службы

Режим новой функции настолько современен, что виртуальный помощник крайне редко повторяется в написании сюжета. Это каждый раз что-то новое.

Шедевры, созданные Алисой, можно скачать и, например, перенести на футболку или распечатать, как репродукцию известного полотна, а также сделать фоном видеоконференции.

Отмечается, что голосовой помощник всегда интересовался искусством и по запросу может рассказать о любом стиле, художнике и направлении в живописи.

Новые возможности Алисы доступны в мобильном приложении Яндекс и в Яндекс.Браузере, где живет голосовой помощник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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