2020-06-02T17:26:54+03:00
Политика

Шойгу рассказал, как будут проходить парады Победы в России

О деталях подготовки ему доложил главком ВКС и глава военно-медицинского управления Минобороны России
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Министр обороны Сергей Шойгу.Министр обороны Сергей Шойгу.Фото: Минобороны РФ
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Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

- Планируется привлечь 64 тысячи человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов. В параде на Красной площади будет задействовано около 14 тысяч человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев", — рассказал министр на селекторном совещании.

По словам министра, к мероприятию допустят преимущественно тех военных, которые уже переболели коронавирусом или не имеют симптомов инфекционных заболеваний.

- Требую исключить любые контакты личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам, - потребовал глава ведомства.

Он также выслушал доклады главнокомандующих видами и родами Вооруженных сил России.

- Самолет и вертолеты во время парада пройдут 16 группами над Красной площадью. Всего в параде примут участие 75 воздушных судов, также привлекаются 37 резервных летательных аппаратов. Продолжительность пролета составит пять минут, - сообщил врио главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Виктор Афзалов.

Он также пояснил, что сначала над Красной площадью пролетит десантно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех вертолетов Ми-8, три группы по пять вертолетов Ми-35, Ка-52, Ми-28 в боевом порядке "клин". За ними пройдут воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации. Они будут представлены самолетами А-50, Ил-76, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ил-78. Далее две группы самолетов оперативно-тактической авиации (МиГ-29 и Су-24) в боевом порядке "пеленг". Замыкают строй две группы по одному звену самолетов МиГ-31К и Су-57.

- В заключительной части воздушного парада над Красной площадью пройдет строй из 10 самолетов оперативно-тактической авиации в плотном боевом порядке "тактическое крыло", группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи". Завершает воздушную часть парада группа из шести штурмовиков Су-25 с использованием аэрозольного распыления цветов государственного флага, - уточнил главком ВКС.

Глава военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин в свою очередь отметил, что перед поездкой в Россию иностранные делегации должны пройти двухнедельный карантин и по прибытии предоставить документы с отрицательным результатом на коронавирус.

- Иностранных участников парада на Красной площади по прибытии в Россию проверят на коронавирус сотрудники Роспотребнадзора. А повторное тестирование представителей иностранных делегаций пройдет в местах их проживания. Для них уже зарезервированы 1,5 тысячи мест в подмосковных санаториях, - отметил Тришкин.

Напомним, 26 мая президент в ходе рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу приказал начать подготовку к параду Победы, который должен состояться 24 июня.Позднее главой государства был подписан указ о проведении в этот день в Москве и других российских городах военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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Министр также сообщил, что парадные расчеты будут комплектоваться из числа переболевших коронавирусом военнослужащих (подробности)

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Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец - о подробностях подготовки к военному маршу на Красной площади (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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