Институт развития интернета запускает акселератор для создателей молодежного контента

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») готов консультировать и обучать производителям интернет-контента для молодежи, которые претендовать на государственные деньги.

«С 1 июня мы начинаем прием заявок для участия в акселераторе. Его цель — подготовка производителей контента к подаче заявки для участия в следующем конкурсе, который, предположительно, состоится осенью», — сообщил гендиректор АНО «ИРИ» Антон Ключкин.

Управленец отметил, что у конкурсантов возникает большое количество вопросов, связанных с финансированием, формированием бизнес-планов, заполнением заявок, отчетностью, показателями эффективности.

«Это будет полезно не только участникам, но и нам, так как мы постоянно совершенствуем механизм отбора и оценки проектов, в том числе исходя из замечаний конкурсантов», — заключил Антон Ключкин.

В рамках курса расскажут о целях и задачах финансируемого контента, а также подробно разберут требования к заявкам и проектам. Лекции для участников проведет в том числе ряд известных производителей интернет-контента.

Онлайн-курс будет состоять из двух модулей: образовательного, в который войдут видеоролики, вебинары, домашние задания и анализ результатов обучения среди участников, и консультативного, который будет включать ментор-сессии с участниками с целью подготовки заявок и проектов к участию в будущем конкурсе АНО «ИРИ».

Самым большим будет образовательный модуль, который включит несколько блоков. Они будут посвящены социально значимому молодежному контенту, особенностям конкурсов АНО «ИРИ», типам контента, корректному заполнению заявок, юридическим, финансовым, маркетинговым вопросам, а также отчетности.

После окончания образовательного модуля все участники, которые качественно выполнили задания в рамках всех блоков, смогут получить консультацию для финальной доработки проекта и заявки.

Прием заявок для участия в онлайн-курсе планируется провести с 1 июня до 10 июля, а обучение — с 15 июля до 30 августа.

Напомним, конкурс, ориентированный на поддержку проектов по созданию контента для молодежи в интернете, проводится АНО «ИРИ» с 2020 года. В рамках первой волны конкурса, которая проходила с января по март, уже реализуется 60 проектов.

Вторая волна проходит с апреля по июль. Всего было прислано более 400 заявок в категориях «Видеоконтент», «Контент в блогосфере», «Спецпроекты в интернет-СМИ», «Игры и программное обеспечение». Тематические направления — «Будь собой», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй!». Почти половина заявок — это видеоконтент разной тематики — от волонтерства и экологии, профориентирования и самообразования до проблем молодежи, киберспорта, истории, этнографии, туризма.

ВАЖНО!

О блоках образовательного модуля

Контент-блок. Социально значимый молодежный контент, особенности конкурсов АНО «ИРИ», типы контента, подробное обучение корректному заполнению заявок.

Юридический блок. Требования к юрлицам заявителей и деловая репутация, особенности договоров АНО «ИРИ» на производство контента, права на производимый контент и другие юридические нюансы, отчетность и документооборот по контрактам.

Финансовый блок. Принципы составления бизнес-планов для конкурсов АНО «ИРИ» и важные ограничения, особенности расходования бюджетных средств и отчетности по расходам, виды финансирования по контрактам, особенности контрактов с казначейским сопровождением.

Блок маркетинг и статистика. Что такое КПЭ по контрактам АНО «ИРИ» и как это посчитать, особенности учета на разных платформах и в разных счетчиках, отчетность по выполнению КПЭ, корректное заполнение маркетинговых блоков заявки.