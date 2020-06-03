2020-06-03T11:35:18+03:00
Звезды

Анна Седокова: «Я, беременная, ходила, искала мужа. Нашла в стриптиз-клубе»

Певица откровенно рассказала, что футболист «Динамо» Валентин Белькевич постоянно изменял ей
Ирина СУХАНОВА
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Анна Седокова прославилась как "рыженькая из ВИА Гры".Анна Седокова прославилась как "рыженькая из ВИА Гры".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анна Седокова написала книгу, в которой откровенно рассказала о том, почему после нескольких браков она осталась матерью-одиночкой с тремя детьми. Одно из самых болезненных ее для воспоминаний – семейная жизнь с футболистом киевского «Динамо» Валентином Белькевичем. 37-летняя певица призналась, что спортсмен начал изменять ей сразу после свадьбы.

Седокова вышла замуж за Белькевича в 2004 году, когда узнала, что беременна. Певице тогда исполнился 21 год, она была солисткой самого популярного девичьего коллектива России и Украины – группы «ВИА Гра». Штамп в паспорте не заставил спортсмена остепениться – он открыто изменял Седоковой. Помимо постоянной любовницы, с которой Белькевич встречался в своей бывшей квартире, у него были и другие увлечения.

- Помню, я проезжала мимо дома, где он раньше жил, и увидела там его машину. Я помню, как беременная ходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с таким пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него. Он сидит выпивший, а я же хорошая девочка. Знаете, что я сделала? Я взяла его за руку и сказала: «А пойдем домой», - рассказала Седокова во время прямого эфира в Инстаграме.

Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году. Фото: Инстаграм.

Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году. Фото: Инстаграм.

По словам певицы, ее муж регулярно возвращался домой около шести утра. Она не могла заснуть без него, и до сих пор помнит звук открывающихся дверей лифта. Однажды Анна не выдержала, позвонила маме и сказала, что хочет уйти от Белькевича.

- Мама тогда сказала мне: «Не смей разводиться. Ты будешь никому не нужная женщина, старая и с ребенком на руках», - вспоминает артистка. - И я действительно осталась одна. У меня была группа “ВИА Гра”, я пела, я была звездой, и тут я оказалась дома, ждущая мужа, который не хотел приходить домой. Без работы, без денег, и мне нужно было начать свою жизнь.

Вернуться обратно в группу Седокова не могла – пока она была в декрете, продюсер Константин Меладзе взял на ее место Альбину Джанабаеву. Еще два года после рождения дочери Анна терпела загулы мужа. Решиться что-то поменять в этой ситуации ей помогла дочка.

- Я лежала у Али в комнате, плакала, и она меня позвала. Я до сих пор помню это «мама» посреди ночи. Тогда я поняла, что я не старая, что я нужна и должна что-то изменить в своей жизни, - рассказала певица.

От Белькевича Седокова родила старшую дочь Алину. Фото: Михаил ФРОЛОВ

От Белькевича Седокова родила старшую дочь Алину.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня Анна рада, что поступила по-своему.

- Если бы я тогда, в 21 год, послушала свою маму, которая говорила мне, что я старая, разведенная женщина, никому не нужная, я бы до сих пор жила с мужем-алкоголиком, - говорит она.

Седокова признается, что сейчас она практически не общается с матерью. Ее родители прожили вместе совсем недолго, все, что она помнит об их семейной жизни до развода – это постоянные скандалы.

- Они ругались. Единственное, что я слышала, – это постоянно какие-то скандалы, - вспоминает Анна.

Видимо, тяжелые воспоминания детства до сих пор гнетут ее, и поэтому Седокова перестала общаться с мамой.

- Я с мамой больше не общаюсь, - призналась звезда. - Мы, конечно, поздравляем друг друга с днем рождения, но она жутко сложный человек. Почему я с ней не общаюсь? Думаю, вы меня поймете, прочитав книгу. Была одна болезненная ситуация в моем детстве, о которой я там написала. В какой-то момент я поняла, что нам нужно отделиться. Когда это произошло, моя жизнь стала лучше. Наверное, я говорю странные слова, но мне было слишком больно. Это убивало меня.

От своего второго (гражданского) мужа Максима Чернявского певица родила дочь Монику. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

От своего второго (гражданского) мужа Максима Чернявского певица родила дочь Монику.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня Анна Седокова – счастливая мама троих детей. Старшей дочери Алине, которую она родила от Валентина Белькевича, 15 лет. Футболист скоропостижно скончался в 2014 году, у него оторвался тромб. Своего младшего ребенка, сына Гектора, певица родила в апреле 2017 года. Отцом малыша стал бизнесмен Артем Комаров (сын миллиардера Андрея Комарова), возглавляющий собственный строительный бизнес. Сразу после рождения малыша пара рассталась.

Анна с дочкой Моникой и сыном Гектором. Фото: Инстаграм.

Анна с дочкой Моникой и сыном Гектором. Фото: Инстаграм.

Средняя дочь певицы Моника живет в США вместе с отцом, украинским бизнесменом Максимом Чернявским, который получил основную опеку над ребенком. Седокова родила Монику в Америке, и у девочки есть американское гражданство. Моника ходит в местную школу. Расставшись с Чернявским, Седокова вела с бывшим мужем долгие судебные баталии за дочь. Поскольку супруги несколько лет жили в США, делом об опеке занимался суд Лос-Анджелеса. Максим твердо решил лишить бывшую жену родительских прав, так как боялся, что Анна увезет Монику в Россию. В итоге Седокова получила право видеться с дочкой несколько раз в год.

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Нынешний бойфренд Седоковой - баскетболист Янис Тимма
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Сейчас Седокова снова влюблена: ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. Спортсмен, играющий за команду «Химки», на 9 лет моложе певицы. Ради романа с экс-«ВИА Грой» он оставил семью – жену с ребенком. До того, как переехать к Седоковой, Янис полгода скрывал роман и тайно встречался с артисткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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