2020-06-04T02:41:56+03:00
Звезды

Причуды миллиардера: Бывший муж Виктории Бони лишил их 8-летнюю дочь хлеба и конфет

Алекс Смерфит посадил девочку на строгую диету
Ирина СУХАНОВА
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Виктория объявила о разрыве с Алексом Смерфитом в феврале 2017 года. Фото: Инстаграм.Виктория объявила о разрыве с Алексом Смерфитом в феврале 2017 года. Фото: Инстаграм.
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Виктория Боня недавно переехала из Лондона, где она надеялась осесть, в Монако, где живет ее бывший муж Алекс Смерфит. Вместе с дочкой Анджелиной она поселилась в доме Алекса в Монте-Карло. На самоизоляции экс-супруги снова живут под одной крышей. Виктория вынуждена подстраиваться под стиль жизни Алекса, с которым она не всегда согласна. Например, у них возникли разногласия по поводу рациона их 8-летней дочери Анджелины. Алекс посадил дочь на строгую диету, которая не нравится Боне.

При расставании бывшие супруги обсудили разные момент воспитания дочери и договорилась не спорить о них друг с другом.

- Мы сразу решили, что если один считает что-то неприемлемым для ребенка, то второй должен придерживаться той же позиции. И ни в коем случае втайне не потакать, - признается Боня.

Но в том, что касается питания, у экс-супругов, что называется, нашла коса на камень. Оказывается, Алекс придерживается модной нынче безглютеновой диеты, на которую он решил посадить и дочь. Смерфит настаивает, чтобы его дочка не употребляла в пищу продукты, содержащие клейковину. Это все крупы, мука (и, соответственно, хлеб, и вся выпечка), некоторые молочные и мясные продукты, а также сладости. Так что детство Анжелины проходит без печенюшек и конфет – по крайней мере, при папе. Обычно такую диету прописывают людям с непереносимостью глютена, но многие сейчас придерживаются такого рациона из-за его раскрученности.

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Виктория с дочкой Анджелиной
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Виктория же считает, что не стоит лишать ребенка сладостей. И когда Анджелина с ней, то ест все, что захочет.

- Разногласий на этот счет нет, но не хочу мучить ребенка подобным меню, - объяснила телеведущая в интервью «Антенне». Но сейчас, когда Виктория и Анджелина делят один дом со Смерфитом, им поневоле приходится подстраиваться под его причуды.

С гражданским мужем Алексом Смерфитом, наследником ирландского «короля упаковки», Виктория жила около семи лет. Боня уверяет что сошлась с ним исключительно по любви – ведь если бы ею двигали корыстные интересы, она до сих пор судилась бы с за недвижимость и алименты. Более того, когда Боня закрутила роман со Смерфитом, у него практически не было денег. На первых порах их совместной жизни Вике приходилось самой оплачивать многие расходы. Например, она сама платила за свои за роды – пребывание Виктории в роддоме они с Алексом оплатили 50 на 50.

- В начале наших отношений я зарабатывала гораздо больше него, поэтому мы, как молодая семья, все делили 50/50. Мы жили, снимали квартиру, рожали — все пополам, - рассказывала телеведущая в одном из интервью.

Лишь спустя некоторое время Смерфит встал на ноги и стал сам обеспечивать семью. Боня отрицает, что забеременела специально, чтобы Алекс стал жить с ней «по залету» - по словам телеведущей, их дочь Анджелина была запланированным и желанным ребенком.

Виктория категорически опровергла слухи о том, что богатая семья Алекса не любила ее, и что именно из-за этого Смерфит так и не женился на ней. Причиной того, что они с Алексом расстались Боня называет его незрелость и неготовность к семейной жизни. По словам Вики, она всегда мечтала иметь большую крепкую семью, а Алекс был не склонен к этому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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