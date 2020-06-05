Дочь Эдуарда Успенского Татьяна: Отец бил меня и отдал в секту

Недавно Российская государственная детская библиотека объявила конкурс на логотип литературной премии имени Эдуарда Успенского. С открытым письмом о своем несогласии выступила единственная дочь детского писателя Татьяна Успенская. Она считает: не стоит давать имя детской премии человеку, который годами бил и унижал собственного ребенка.

«Он был жестоким человеком»

«Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным, - говорится в открытом письме Татьяны Успенской. - Мой отец был человеком жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие. Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне, моей матери, его внукам… Мой отец являлся сторонником секты Столбуна, поддерживал секту материально, рекламировал ее, что не является его заслугой. Мой отец знал об избиении детей, практикуемых сектой, но это его не останавливало».

Надеялся, что его вылечат от алкоголизма

- Мне было лет пять, когда папа написал свои знаменитые произведения о Чебурашке и «Простоквашино». Тогда он был совсем другим человеком, нормальным, - рассказала дочь писателя «Комсомолке». - А потом, когда его стали печатать, у него появились деньги, и он начал много пить. Пил постоянно.

Когда на горизонте нарисовался Виктор Столбун, отец привел меня, 11-летнюю школьницу, и маму в эту общину. Тогда, в 80-е, еще никто не понимал, что это была тоталитарная секта. Мама надеялась, что отец вылечится там от алкоголизма. Когда папе становилось хуже, он приезжал «слоиться» (метод лечения, изобретенный Столбуном. - Ред.). Это процедура, когда на точки в, извините, анальном отверстии льют хлорэтил. Лечили папу от пьянства и электрическими разрядами. Он на время успокаивался, не пил, но потом начинал снова.

Это были 80-е годы, у Успенского уже тогда были большие деньги, поэтому эти люди в него так вцепились. Он их спонсировал, отмазывал от публичных скандалов, когда Столбуна хотели посадить. В свое время отец многих людей привел в общину - актеров Ролана Быкова, Бориса Ливанова, поэта Юрия Энтина.

Татьяна Успенская говорит, что у нее остались жуткие воспоминания об отце.Фото: vk.com

«Три года жила в общине»

- Отец изменял маме, у него было много любовниц, - продолжает дочь писателя. - Мои родители были вместе с 1962 года, прожили 20 лет. Когда они развелись, отец забрал меня к себе, потому что мама была полностью потерянной, для нее развод стал ударом. И я три года провела в секте Столбуна. Летом мы работали в поле с утра до ночи, это была трудотерапия. Помню, что провинившихся надо было обзывать, или всему коллективу надо было избивать одного человека. Я жила в страхе. Однажды просто от них убежала. Прибежала к папе. Он меня обратно насильно не стал возвращать.

Но и дома отец держал меня в повиновении. Он всегда был мной недоволен, кричал. С годами в отце появилась некая распущенность. Он не следил за эмоциями, не мог себя контролировать. Мгновенная реакция - ор, злоба! Вытаращенные глаза, надувающиеся вены, желваки. И колотил меня. В такие моменты на меня сыпались беспорядочные удары куда придется - по голове, лицу. Я сразу же пускалась в бегство. Однажды выбежала в ужасе раздетой, на мороз. А потом приходилось просить у папы прощения.

- Вы не думали обратиться в травмпункт засвидетельствовать побои?

- Тогда? В 80-х годах? Нет, мне было стыдно даже рассказать, что я переживаю. Думаю, если бы я подняла скандал, они бы меня упекли в психушку.

«Страх въелся на всю жизнь»

- Сейчас мне 50 лет, и я понимаю: то, как отец вел себя со мной, - это домашнее насилие. Он был деспот, психопат, алкоголик. Страх въелся на всю жизнь, и у меня об отце воспоминания жуткие. Поэтому когда я узнала, что объявлен конкурс на логотип премии имени Успенского для молодых писателей, то написала открытое письмо с протестом. Считаю, что он не может быть примером. Детская литература - это гуманистическая сфера, неправильно делать премию имени домашнего насильника, который спонсировал секту, в которой практиковалось избиение детей. Мне ответили, что выбрали кандидатуру за творческие заслуги, личные качества не учитываются. Я просто высказала свое мнение. Ведь есть много хороших детских писателей с положительными моральными качествами.

ДРУГИЕ МНЕНИЯ

«Она лентяйка и клянчила деньги»

- Татьяна лентяйка и клянчила у отца деньги, - говорит бывший пресс-секретарь Успенского Валерий Лутовинин, проработавший у него 14 лет. - Одно время он давал ей деньги, а потом сказал: «Мне надоело. В конце концов ты займешься каким-нибудь делом?»

Ей уже за 50, а она за свою жизнь практически нигде не работала. Успенский помог ей купить две квартиры в центре Москвы. В одной она живет, другую сдает. При мне он ей купил две машины, потому что одна ее не устраивала. А потом она сказала, что хочет третью, и он ее послал. Это при мне был разговор.

Про детство Тани я не знаю - меня тогда рядом не было.

- Секте Столбуна он при вас платил?

- Он оказывал им материальную помощь и покупал технику. Он верил в их учение. Помогал им почти до конца. Года за полтора-два до их закрытия, когда понял, что там пошли не в ту степь, прекратил.

***

«Интересно, имею ли я право защитить память о друге, с которым нас связывало более сорока лет? - рассуждает писатель Анатолий Головков. - И уж поверьте, о многом знаю не по наслышке - и о Столбунах, и о судебных тяжбах Эдика, и о всяком другом... И о грехах, и о победах. Могу ли, не рассуждая о выборе, печатать или нет письмо его дочери, взорвавшее Рунет, оказаться на иной стороне. И спросить через границы: Татьяна Эдуардовна, детка, ну если вы не съели в детстве все положенные пряники, а теперь плюете на могилу отца и порочите память о нем, кто вы?

Видите ли, Эдуард Николаевич не может вам всем ответить. Увы! По причине уже вечного отсутствия на этой земле. Грустно от всего этого и тошно на душе».

СПРАВКА «КП»

Кто такой Столбун

Виктор Столбун разработал авторский метод лечения алкоголизма, наркомании и шизофрении. Свою деятельность он начал в 70-х и продолжал вплоть до 2000-х. Когда его секту внесли в разряд тоталитарных и запрещенных, продолжал организовывать подпольные коммуны. Целебным фактором, по Столбуну, считалась «ломка неправильной структуры личности». По-простому - унижение. Столбун при других оскорблял, обзывал пациентов (в том числе и детей). Тех, кто нарушал правила, подвергали коллективным насмешкам, нередко били. Одновременно Столбун придумал метод воздействия на интимные зоны пациента препаратом хлорэтила и слабыми токами.

Виктор Столбун. Фото: Скриншот видео.

«Гуру» не раз пытались посадить в тюрьму. В 1988 году в отношении Столбуна было возбуждено уголовное дело по фактам избиения детей. Позже прокуратура возбуждала дело по факту незаконного помещения детей в психиатрический стационар. Но все дела на стадии расследования глохли - говорят, «целителю» помогали влиятельные покровители из числа его пациентов.

ОТВЕТНОЕ СЛОВО

«Мы не будем менять название премии»

«Имя Эдуарда Николаевича Успенского присвоено премии в знак признания его заслуг как выдающегося детского писателя, создателя известных и всемирно любимых персонажей, - сообщили «КП» в Российской государственной детской библиотеке. - При организации премии и всей другой своей культурно-просветительской деятельности наша библиотека руководствуется исключительно творческими заслугами детских писателей и художников-иллюстраторов детской книги, не принимая во внимание их личные качества».