«Скрывает судимость и воюет с бывшим мужем»: Новая пассия Жигунова ради любви к актеру отказалась от красивой жизни

Новость о том, что «гардемарин» Сергей Жигунов ушел от своей жены, актрисы Веры Новиковой, к приморской журналистке, удивительно похожей на его экс-возлюбленную Анастасию Заворотнюк, всколыхнула соцсети. Поклонники считают: артист так и не смог забыть «прекрасную няню», поэтому ищет ее образ в других женщинах. Знакомые Виктории Ворожбит рассказали «КП», на какие жертвы она пошла, чтобы связать свою жизнь с Жигуновым.

«Приносит мужчинам удачу»

Оказывается, у гламурной с виду дамы есть судимость, которую она получила в середине нулевых, будучи руководителем избирательного штаба одного из депутатов городской Думы Владивостока. На Ворожбит и ее шефа пожаловался в прокуратуру другой кандидат в депутаты. Он заявил: нанятые ими люди угрожали расправой его семье, если он не снимет свою кандидатуру с выборов. Ворожбит была осуждена за «воспрепятствование осуществлению избирательных прав, соединенное с подкупом и угрозой применения насилия». По факту Виктория и ее шеф отделались лишь серьезными штрафами. Но это, пожалуй, единственное темное пятно в карьере Ворожбит.

В Приморском крае удивляются, что их местную звезду сравнивают с Анастасией Заворотнюк. И говорят, что Виктория никогда не стремилась быть похожей на актрису. У нее природная красота, которую она время от времени совершенствовала с помощью пластических хирургов.

По словам друзей, бывший муж Ворожбит Виктор Суханов, известный во Владивостоке медиамагнат, очень ценил деловую хватку супруги.

- До встречи с Викой он был рядовым журналистом. А она уже была известным пиарщиком, была знакома со многими политиками, - говорят они. - Суханов не раз отмечал хорошую интуицию супруги, мол, Вика из тех женщин, которые приносят удачу своему мужчине.

Бывший муж - владивостокский медиамагнат - тяжело пережил измену Виктории с Сергеем Жигуновым.Фото: Instagram.com

Узнав об измене, объявил войну

Ворожбит и ее муж переехали из Владивостока в Москву в июне 2016 года, когда она получила место пресс-секретаря госкорпорации «Роснано». Никакого Жигунова тогда на горизонте не было.

- С Сергеем они пересеклись в 2017 году во время подготовки к приморскому кинофестивалю «Утро Родины», куда Ворожбит пригласил поработать один известный чиновник, она с ним когда-то делала интервью, - говорит приятель Виктории. - Роман с Жигуновым у Вики начался не сразу. А когда уже все завертелось, их встречи были тайными, потому что Ворожбит еще жила с мужем. Почему она ушла из семьи? Сильно влюбилась. Жигунов был очень настойчив, звонил ей беспрерывно. Как раз в то время приморские журналисты заметили, как они выходят вместе из отеля. Так новость о ее измене дошла до мужа.

- Узнав о ее романе с Жигуновым, Виктор объявил Вике войну, - делятся с «Комсомолкой» знакомые медиамагната. - Он ее безумно любил. А когда она ушла, любовь переросла в ненависть. Он поудалял со своих новостных порталов все интервью бывшей жены с актерами и политиками. Суханов тяжело переживал развод, стал выпивать. Близкие думали, что он лишится бизнеса, за которым перестал следить. Но Виктор пришел в себя и уехал в Индию, где долго восстанавливался. Сейчас он вообще не пьет.

Борется за машину и дом

По словам друзей Ворожбит, с мужем она развелась прошлой зимой. А суды по разделу имущества идут до сих пор. Во-первых, на кону активы медиахолдинга, который супруги вместе создавали.

- На Суханова зарегистрировано порядка 20 компаний, он состоятельный человек, - делится с «КП» приятель Ворожбит. - У них с Викой шикарный дом в пригороде Владивостока стоимостью 40 миллионов рублей. Раздел имущества Суханов принял в штыки. И пошел в суд со встречным иском. Сейчас он требует возмещения половины средств, уплаченных по ипотеке, - 2 млн 956 тысяч рублей. Также Суханов попросил суд запретить Ворожбит пользоваться автомобилем «Лексус» за 2,5 млн рублей и квартирой в Находке. Обе просьбы, несмотря на возражения Ворожбит, суд удовлетворил, арестовав ее имущество. Я не знаю, какая у нее зарплата в «Роснано», но слышал, что с деньгами у нее сейчас не очень хорошо. Видимо, поэтому она продает в интернете свои дорогие сумки… Все-таки Вика привыкла к красивой жизни.

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк были красивой парой. Многие отмечают, что Виктория - копия Насти.Фото: ТАСС

А В ЭТО ВРЕМЯ

Богатая невеста - спасение «гардемарина»

Приморские сплетники судачат: если Ворожбит удастся отсудить у мужа часть бизнеса, она сможет помочь Жигунову расквитаться с долгами. Несколько лет назад артист набрал кредитов на съемки фильмов и до сих пор не вернул долг банку. Теперь часть имущества Жигунова пущена с молотка.

Со слов знакомых, Ворожбит уже оказывала Жигунову финансовые услуги. Два года назад с ее подачи актер агитировал за местного политика, по слухам, получив за это немалый гонорар.