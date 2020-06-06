2020-06-05T22:58:58+03:00
Звезды

Как сегодня живет победительница первого советского конкурса красоты Маша Калинина

32 года назад в СССР впервые выбрали королеву красоты
Ирина СУХАНОВА
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1988 год.1988 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Конкурс «Московская красавица», организованный в 1988 году, курировали комитет ЦК ВЛКСМ и Управление культуры при Моссовете.

Поскольку никто этим раньше не занимался, то и строгих требований к участницам не было. Претендовать на корону могла любая девушка от 16 до 32 лет. На кастинге отбирали и школьниц, и студенток, и домохозяек с детьми. Столичную прописку у конкурсанток тоже никто не проверял. Оттого в финале возникла заминка: кому отдать первое место? Ярче всех выступила будущая актриса Оксана Фандера. Но тут выяснилось, что она приехала на конкурс из Одессы. Вторая претендентка, Ира Суворова, оказалась замужней дамой с ребенком (для нее придумали титул «Миссис Москва»). Третья, Лена Дурнева, не вышла фамилией. В итоге осталась одна претендентка - Маша Калинина. Так десятиклассница московской школы случайно стала первой красавицей СССР.

2020 год. Фото: vk.com

2020 год.Фото: vk.com

После победы Маша уехала на Запад, работала моделью. А потом ее как «посла красоты» Советского Союза пригласили в Белый дом на встречу с президентом США Джорджем Бушем. Так Маша оказалась за океаном. Покоряла Голливуд, снималась в рекламе и малобюджетных фильмах. Среди ее поклонников был даже нынешний президент Америки.

- В Нью-Йорке живет мой друг - миллиардер Дональд Трамп. Он купил права на конкурс «Мисс Вселенная», - рассказывала Калинина. - У него есть какие-то чувства ко мне, но у нас не было романа. Я ему сразу сказала: «У меня есть бойфренд». Он возразил: «Брось его». «Тогда ты оставь свою жену», - сказала я. И мы остались друзьями.

Маша Калинина преподает йогу в США. Фото: vk.com

Маша Калинина преподает йогу в США.Фото: vk.com

Свое сердце Маша отдала эмигранту из Киева, продюсеру Валерию Сигалу. Они поженились после десяти лет гражданского брака. Живут в Лос-Анджелесе, детей не завели. Сегодня Сигал занимается музыкальными проектами. А у Калининой - новый поворот в судьбе. Она увлеклась индийскими духовными практиками и стала тренером по йоге. Маша - строгая вегетарианка, не носит одежду из кожи и меха, ежедневно медитирует. Благодаря йоге она сохранила такую же стройную фигуру, что и 30 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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