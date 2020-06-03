Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова не живут вместе

Недавно Евгений Петросян выложил в Инстаграме первое совместное фото с молодой женой Татьяной Брухуновой. Это был шуточный снимок, высмеивающий социальную дистанцию, а заодно показывающий, что супруги теперь одеваются в одном стиле. Шутки шутками, но, как выяснила «КП», Петросян и Брухунова действительно не живут вместе. Они поселились в разных квартирах и даже после свадьбы не захотели обустраивать общий быт. Мы узнали подробности брака 74-летнего юмориста и его 31-летней жены.

Две квартиры на одном этаже

Евгений Ваганович и его избранница не афишируют свою совместную жизнь. Когда СМИ начали писать о том, что суррогатная мать родила Петросяну и Брухуновой наследника, пара не подтверждала, но и не опровергала эту новость. Сегодня мы позвонили молодой жене комика с расспросами:

- Татьяна, скажите, все-таки есть у вас с Евгением Вагановичем ребенок или нет?

- Вопрос о ребенке - это хамство! - менторским тоном отчитала нас Брухунова. - На вопросы о частной жизни не отвечаю.

Сам Петросян эту тему тоже не комментирует, только как-то пошутил, мол, «зачем мне суррогатная мать? Я могу сам ребенка сделать».

Зато определенно можно сказать, что вместе с молодой женой юморист не живет. Мы поговорили с работником бригады дезинфекции, которая проводила антисептическую обработку в элитном жилом комплексе «Садовые кварталы», где поселились Петросян и Брухунова. Как уже писала «КП», в доме по улице Трубецкой на Татьяну оформлена квартира площадью 232 кв. метра и кадастровой стоимостью 77 млн 697 тысяч рублей. Но, оказывается, в этой новостройке чете принадлежит не одна, а две квартиры, расположенные на одной лестничной клетке.

- Мы проводили дезинфекцию во всех квартирах, - рассказал нам сотрудник бригады. - Охранник жилого комплекса пояснил, что на этаже две квартиры: в одной живет Петросян, а в той, что напротив, на этой же площадке - Брухунова. Почему-то им удобнее так - на близком расстоянии, но не в одной квартире. И когда мы увидели их жилплощадь, сразу стало ясно, что живут они врозь.

Квартира Татьяны площадью 232 квадратных метра оформлена в светлых тонах. Фото: estee-design.ru

В ванной - одна зубная щетка

- Зашли сначала в одну квартиру. Там был Петросян, - рассказал «КП» сотрудник бригады дезинфекции. - Он был немногословен: «Проходите, занимайтесь своим делом». Он в быту, в домашней одежде, совсем не такой помпезный, как на экране телевизора или на фото в соцсетях. Там он как огурчик, гладенький, бодрый, напомаженный. А тут мы увидели пожилого, уставшего, ссутулившегося человека. В своих мыслях, раздумьях. Нас он просто не видел. Поздоровался и выбросил нас из головы.

По всей обстановке было видно, что хозяин педант. Все четко продумано. Никаких лишних вещей. Каждый предмет имеет свое место и предназначение, все по полочкам. Сдержанно, просто, в квартире ни пылинки. Стол в кабинете напоминает прокурорский - закрыт чем-то вроде зеленого сукна, пресс-папье для бумаг старинное, карандаши остро наточены. Идеальный порядок.

А в квартире напротив, где живет Брухунова, совсем иное ощущение. Много чего-то аляпистого, вычурного. Вазочки, штучки, понты, все напоказ. Мне показалось, несколько несуразно. Зашли в ванную - я обратил внимание, что зубная щетка электрическая, и только одна. Второй нет. Там даже духа нет Петросяна - ни его халата, ни тапочек, вообще ни одной мужской вещи. Никаких признаков, что он там мог бы жить. Если только зашел и ушел. Чисто женская квартира. И в квартире, где живет Петросян, тоже нет ни одной женской вещи.

В ванной комнате жены юмориста нет ни одной мужской вещи. Фото: estee-design.ru

«У него - жилище аскета, у нее - тулячки»

У нее в квартире была женщина, видимо, помощница по хозяйству, она возилась у плиты (на днях в Инстаграме Татьяна призналась, что совсем не умеет готовить. - Ред.). Потом приготовленную пищу положила в тарелки - дорогой китайский фарфор, накрыла беленькими салфеточками и унесла в квартиру Петросяна. То есть даже не Брухунова отнесла, а помощница. И вместе они не ели.

Брухунова за нами в своей квартире всюду следом ходила и все контролировала: куда мы, туда и она. В отличие от Петросяна, который нас только впустил и забыл, она смотрела, что мы делаем, куда идем. Очень у нее цепкий взгляд.

Я бы такую субъективную оценку дал: у него квартира аскета, у нее - тулячки (Татьяна родом из Тулы. - Ред.). Они несовместимы по образу жизни совершенно. Очень разные люди, даже судя по их жилищам. А самое главное, ни в его, ни в ее квартире нет никаких признаков ребенка. Ни памперсов, ни детских погремушек, ничего. Если в квартире дети, это ведь сразу видно.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Это женитьба по взаимной выгоде»

- Думаю, Петросян женился на Брухуновой, чтобы иметь под рукой надежное доверенное лицо, на которое можно оформлять свои доходы и не слишком светиться, - сообщил «КП» юрист, знакомый с делами Петросяна. - Ведь он стал миллиардером не только благодаря юмору. По моим сведениям, один российский банкир (его имя весьма известно) сделал в банке Тель-Авива через экспертов оценку квартир и картин Петросяна. И банк выписал ценную бумагу на сумму, равную стоимости его имущества, - депозитный сертификат. Затем его представитель (трейдер) обналичил сертификат в Национальном банке Великобритании, а деньги пустил в оборот. Трейдер грамотно вкладывает средства в дело, где идет рост, где можно получить годовой доход один к одному. То есть миллиард положил - два миллиарда через год взял.

Учитывая такие обороты, деньги надо куда-то вкладывать. Отсюда покупки квартир. Петросян может оформлять их только на людей доверенных, которые не обманут. Брухунова работала у него годами, он ей доверяет. На нее он и оформляет капиталы. Женился он на ней, по-моему, для того чтобы ее контролировать, чтобы она никуда не слиняла. Она у него пока как «депозитарий». Иначе, если все оформлять на себя, можно по совокупности нажитого и в список Forbes угодить. А это порождает всевозможные вопросы и проверки, в том числе от налоговых служб. Вероятно, в планах бывшей жены Елены Степаненко организовать ему «налоговый ад».

Этот брак основан скорее на взаимной выгоде. Походы по ресторанам, путешествия - это пиар-ход. Они создают имидж счастливой супружеской пары. Петросян очень осторожный человек. До развода мало кто знал, что он миллиардер. А сейчас все всплыло.