Книжные новинки 2020 года для детей: Знакомство с волшебницами и путешествия за китом

«Медный всадник».

Дина Арсеньева

«Медный всадник»

Издательство «Настя и Никита», 2020

Если спросить у петербуржцев, кто такой главный всадник, они без промедления скажут - Медный!

…Много лет назад Екатерина Великая решила поставить памятник Петру Великому. Но в России скульпторов, способных отразить в памятнике гений императора, не нашлось. Тогда Екатерина взяла «помощь друга» и написала французам Дидро и Вольтеру. Они взахлеб порекомендовали Фальконе. Тот приехал и приступил к работе. Однако француз не учел, что у него будет так много советчиков! Каждый вельможа считал своим долгом что-то подкорректировать… Так что проект мог бы не состояться, если бы императрица не разрешила не слушаться ничьих советов.

Книга расскажет о всех сложностях в работе над памятником, а их было немало. Чего стоят эскизы. Фальконе создал их тысячи! Читателям предстоит почти детективная история. Они узнают, как делали памятник, и что приключилось с камнем, и как чуть не произошла катастрофа в цехе отливки. А кстати, почему памятник медный, если он выполнен из бронзы? Об этом тоже расскажет книга.

«Спойлеры».

Елена Клишина

«Спойлеры»

Издательство «Самокат», 2020

Лауреат премии Крапивина Елена Клишина, задумалась: почему современные дети не читают классику? Ведь авторы XIX века (к слову, молодые и активные люди) писали о том, как била ключом жизнь вокруг них. Девушки из приличных дворянских семей влюблялись не в тех и сбегали с ними, молодежь гуляла от души и стрелялась на дуэлях. Любили, страдали, стремились к целям высоким и не очень. И тогда пришла мысль рассказать о классике языком подростков.

Девятиклассник Захар получил от учительницы литературы заманчивое предложение: чтобы худо-бедно сдать ЕГЭ, ему за лето нужно прочитать книги школьной программы и написать отзывы в соцсети. И что получилось? «Обломов». За название сразу 5 баллов. История дауншифтера, прокрастинатора и (простите, Ольга Леонидовна) лоха...»

«Бедная Лиза», Николай Карамзин. Ващет, если вы не заметили раньше, эта книжка про секс...»

Классика - это скучно? Смотря как читать....

«Царевны. Соня и Радужный водопад».

«Царевны. Соня и Радужный водопад»

Издательский дом «Комсомольская правда», 2020

«Царевны» - это популярный российский сериал, главные героини которого, пять юных волшебниц, осваивают премудрости магии. Конечно, в их жизни то и дело происходят необычайные приключения.

Герои любимого мультсериала теперь на страницах книжек! Яркие, красивые картинки и захватывающие истории - то, что нужно, чтобы весело провести время.

На этот раз читатели перенесутся в Сонцарство на большой праздник: жители собрались, чтобы увидеть самый прекрасный сон года. Царевна Соня случайно разбила шкатулку со сном. Равновесие между миром грез и реальностью нарушилось, а жители царства заснули. Теперь царевне, ее другу Мише и придворной кошке Матреше нужно добраться до Радужного водопада, чтобы спасти царство…

«Фиксики против кработов».

«Фиксики против кработов»

Издательский дом «Комсомольская правда», 2020

Каждая история про фиксиков - это всегда интрига и масса новых знаний. Фиксики - это маленькие человечки, живущие рядом с нами. Именно они следят за тем, чтобы приборы в наших квартирах исправно работали. Мальчик ДимДимыч подружился с фиксиками, обычно скрывающимися от людей.

«Фиксики против кработов» - добрая и поучительная история о том, что в любом деле важна даже самая маленькая помощь и каждый может внести свою лепту в победу. В этой книге главным героем стал профессор Чудаков. Его вызвала на дуэль бывшая однокурсница. Эрика мечтает поквитаться за нечестную победу Чудакова в конкурсе научных изобретений. Она узнала, что в прошлом победить Чудакову помогли фиксики. Сейчас амбициозная девушка тоже ученый и у нее есть что противопоставить фиксикам - кработы. Кработы - послушные вояки, а вот в рядах маленьких человечков наметился разлад.

«Котобой», или Приключения котов на море и на суше».

Андрей Усачев

«Котобой», или Приключения котов на море и на суше»

Издательство «РОСМЭН», 2020.

Андрей Усачев - классик детской литературы. Из-под его пера вышли приключения собачки Сони и Деда Мороза, прекрасные стихи, очень смешная книга «Маруся и Рогопед». После собачки Сони самое время рассказать о котах. Они тоже на многое способны!

…В далекой деревне Котьма, что на Белом море, когда-то жили люди. Но потом их потянуло в город. А коты остались. Как-то раз Котаускас подошел к Афанасию и сообщил, что собирается собрать команду, чтобы идти в море за рыбой. Но потом аппетиты возросли: а почему бы, собственно, не загарпунить кита? Судно, сварганенное из брошенной на берегу лодки, коты так и назвали - «Китобой». Но оно трансформировалось в «Котобой» со спасательным кругом вместо буквы «о», и это очень повлияло на судьбу моряков и суденышка. Читателей и котов ждет немало открытий, а также знакомство с новым, очень необычным членом экипажа.

Автор иллюстраций, которые можно рассматривать бесконечно, - дядя Коля Воронцов.

Прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Светлана ЗАХАРОВА,

прима-балерина Большого театра России, мама 9-летней Ани:

- Пользуясь случаем, поздравляю вашу замечательную газету с юбилеем! В нашей семье всегда любили читать. Мама в детстве мне читала советскую детскую классику: сборники Николая Носова, «Денискины рассказы» Виктора Драгунского. Еще мне нравилась «Дюймовочка» Андерсена. Став мамой, я постаралась воссоздать эту традицию - читала, если была возможность, маленькой Анечке перед сном.

Маленьким я бы посоветовала пробовать читать не только проверенные временем произведения, но и современные сказки - Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда», «Спасибо Уинн-Дикси», «Мышь Гликерия. Цветные и полосатые дни» Дины Сабитовой.

Детям школьного возраста, возможно, понравится серия книг про Джорджа Люси и Стивена Хокинга. В ней в доступной форме простым языком рассказывается о последних научных достижениях, при этом там есть захватывающий сюжет и отличные иллюстрации. И, конечно же, многие дети с удовольствием читают «Гарри Поттера» Джоан Роулинг.

Родителям девочек 8 - 9 лет рекомендую романы «Аня с фермы Зеленые Крыши» Люси Монтгомери и «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт, повести Валентины Осеевой «Динка» и «Привет, давай поговорим» Шерон Дрейпер. Ну и, конечно же, ребенка стоит познакомить с «Маленьким принцем» Антуана де Сент-Экзюпери.

Сейчас много хороших детских книг с яркими иллюстрациями, на любой возраст. Но интерес к чтению сам по себе не возникнет у ребенка, любовь к книгам прививается постепенно и только личным примером.