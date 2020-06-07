Как звезды выживают в кризис: Билан продает особняк, а Галкин подрабатывает на рекламе

Кризис, спровоцированный коронавирусом, уже называют «возвращением в 90-е». Тогда многие артисты остались без работы и потом уже не смогли вернуться на сцену.

- Концерты отменены, корпоративы пока еще неизвестно, когда будут. Мне знакомый олигарх недавно сказал: «Раньше 2021 года мне не звони, никаких вечеринок не хочу, боюсь заразиться!» - рассказал «КП» музыкальный продюсер Евгений Морозов.

На корпоративы летают в Узбекистан

Некоторые смельчаки все же летают на заказники в Узбекистан. Правда, поодиночке, без коллективов. Некоторые сейчас даже пытаются сменить профессию. К примеру, администратор Ирины Аллегровой пошел в мясники, торгует фаршем в своем блоге.

- Без работы года 3 - 4, может, смогут безбедно протянуть Николай Басков, Григорий Лепс. У них было много гастролей, они хорошо заработали, поэтому финансовая подушка безопасности у них есть, - говорит Евгений Морозов. - Илья Прусикин из Little Big рассказывал, что благодаря прошлым заработкам (ребята получали по 100 тысяч евро за концерт) их группа может лет пять не выезжать с дачи, которую они снимают в Подмосковье. И я ему верю! Они ребята неприхотливые.

Впрочем, многие музыканты нашли другую форму заработка -онлайн-корпоративы и концерты. Правда, востребован там только первый эстрадный эшелон.

- Компании сейчас проводят по Zoom (соцсеть для видеоконференций. - Ред.) не только совещания, но и корпоративы, - говорит звездный агент Вадим Кормилицын. - Гонорары за такие выступления артисты просят прежние, но соглашаются на 30-процентную скидку.

- Есть музыканты, неплохо зарабатывающие на онлайн-концертах в интернете. Гонорар им платят спонсоры - крупный банк или другая компания, которой надо освоить утвержденный еще до карантина рекламный бюджет, - рассказывает промоутер Сергей Лавров. - Два онлайн-концерта уже дал Дима Билан, подобные вступления были и у Сергея Лазарева, группы «Би-2». Говорят, Григорию Лепсу за онлайн-сет заплатили около 50 тысяч евро. Валерия спела онлайн, чтобы поддержать семьи своих музыкантов, поэтому большая часть гонорара певицы ушла на зарплату ее команды.

А вот звезды 90-х сейчас оказались на грани нищеты. Особенно группа «Дюна» и певец Шура. Особых накоплений у ребят не было, не знают, на что теперь жить. Витя Рыбин и Наташа Сенчукова дали бесплатный концерт в своем Инстаграме, но попросили подписчиков подкинуть им на банковскую карту «кто сколько может».

Кличко торгует чемпионским поясом

- Из средств заработка у знаменитостей еще есть видеопоздравление, но не все звезды готовы торговать «живыми открытками», - объясняет звездный агент Вадим Кормилицын, который может обеспечить поздравления от Русской ракеты Павла Буре, хоккеиста Александра Овечкина, теннисиста Марата Сафина. Получить привет от них можно за 500 тысяч рублей.

На одном из профильных сайтов «КП» нашла расценки на других спортсменов и артистов. Так, шоумен Никита Джигурда пришлет свой видеопривет за 300 долларов, а звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов - за 80 долларов. Такая же услуга от легенды фигурного катания Игоря Бобрина обойдется в 100 долларов.

- Много заказов на поздравления у звезды 90-х Кая Метова. За 30 тысяч рублей он регулярно шлет свои приветы юбилярам, - говорит промоутер Сергей Лавров.

Встречаются на просторах сети и странные предложения. К примеру, Владимир Кличко предлагает сфотографироваться со своим чемпионским поясом за 150 долларов. Правда, непонятно, каким образом это можно воплотить.

Штурм избавляется от заграничной недвижимости

Погорели сейчас и артисты, у которых есть недвижимость за границей. Квартплату ведь никто не отменял. Как стало известно «КП», Валерий Леонтьев пережидает карантин в своем особняке в Майами.

- У него еще есть дом в 350 квадратов в Испании, который он купил за 4 млн евро. Раньше он его сдавал туристам, а сейчас думает выставить на продажу, - говорит экс-администратор «Казановы» Александр Богданович.

- Пригожин посетовал: сейчас заграничные квартиры никому не сдать и не продать, - рассказывает промоутер Сергей Лавров. - У него есть апартаменты в гостинице в Эмиратах. Раньше он их сдавал, сейчас из-за карантина они пустуют.

Наталья Штурм пытается продать свои апартаменты на испанском курорте за 90 тысяч евро.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда 90-х Наталья Штурм тоже пытается продать квартиру в Испании.

- Я выставила ее на продажу еще до пандемии. Прошу 90 тысяч евро, но покупателей пока нет, - призналась «КП» певица.

Пародистка Елена Воробей продает двухуровневую квартиру с 20-метровой террасой в Черногории, в городке Доброта. Но пока никто не заинтересовался. Воробей объясняет, мол, решилась продать квартиру у моря, поскольку она одна кормит всю семью, а почти все сбережения уже потрачены.

Никас Сафронов сейчас распродает свою турецкую недвижимость.

- Несколько лет назад за рекламу жилищного комплекса мне подарили квартиру в Аланье. И я решил купить там для своих сыновей и брата еще 7 квартир, - рассказал «КП» художник.

У 64-летнего Сафронова шестеро сыновей, и все от разных женщин. 28-летний Стефано (мама мужчины - итальянка Франческа Вендрамин. - Ред.), единственный был рожден в официальном браке. Второй сын живописца - пианист Лука Затравкин, который недавно из-за лишнего веса попал в нешуточный переплет в самолете. Третий сын - 37-летний Дмитрий, которого СМИ не раз записывали в женихи Волочковой. 19-летний Ландин - четвертый сын Никаса. Пятый - 31-летний Александр Филимоненко. А в прошлом году у Сафронова объявился еще один сын - 20-летний скрипач Юрий.

Во время пандемии коронавируса Сафронов решил избавиться от турецких квартир. Мол, заказов на картины сейчас нет, а деньги нужны.

- Я сейчас продал три квартиры. Осталось еще пять продать, - говорит художник. - Был в прошлом неприятный эпизод. Когда квартиры долго пустовали, там поселились бомжи. С этим вопросом разобрались, выгнали бродяг, появилась еще проблема - старший по дому подделал ключи и стал тайком сдавать мои квартиры. Пришлось добиться его увольнения. Уж лучше я избавлюсь от этих квартир и отдам вырученные деньги своим сыновьям.

КТО ЕЩЕ

Дима готовится к рождению наследника?

А вот Дима Билан выставил на продажу свой особняк на Новой Риге в поселке Рассказовка, который он купил в 2008 году после победы на «Евровидении». Артист пока живет в старом доме, но уже приценивается к другим.

Дом на Новой Риге Дима Билан купил после победы на «Евровидении» в 2008 году.Фото: Константин ИВАНОВ

Впрочем, поклонники певца уверены, что Билан затеял продажу своего поместья не только из-за кризиса. Дескать, артист подыскивает новый дом в более закрытом поселке для будущего наследника. И хотя Дима не комментирует этих сплетен, о его намерениях намекают недавние подписки в его Инстаграме. Так, певец недавно стал читателем блога для молодых родителей «Папы могут». Остается только догадываться, кто подарит певцу наследника - суррогатная мать или кто-то из его подруг. Напомним: в прошлом году друзья артиста рассказали «КП», что за его внимание сражаются сразу две дамы - тренер по йоге Инна Андреева и кинопродюсер Ксения Дорошкевич.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Киркоров жил от кредита к кредиту»

Многие артисты пока не придумали, как в период запрета массовых мероприятий содержать семьи.

- В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем, - заявил муж Наташи Королевой стриптизер Тарзан. - Все почему-то уверены, что мы самые богатые в этой стране. Мы не имеем возможности заработать сейчас, а к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает!

Заявление Тарзана наделало много шума. Зрители уверены: артисты прилично подкопили за годы своей карьеры, поэтому неправильно сравнивать их запросы с нуждами простых людей. Однако промоутер Сергей Лавров уверяет, мол, львиная доля отложенного на черный день сейчас уходит на зарплаты их коллективам - танцорам, музыкантам.

- Знаменитости не могут выбросить на улицу людей, которые с ними работают. У их коллективов семьи, кредиты, - объясняет Лавров. - Например, у Леонтьева музыканты работают с ним 20 лет, у Ротару - 30 лет. А коллективы немаленькие: у Валерия Леонтьева - 18 человек, у Киркорова - более 40 сотрудников в команде.

У Валерии, например, в группе 5 музыкантов. По контракту они дают 5 концертов в месяц и получают за один выход по 20 тысяч рублей. И сейчас, когда работы нет, Валерия выплачивает каждому в месяц по 100 тысяч рублей. То есть даже в период простоя Валерия ежемесячно тратит на музыкантов полмиллиона рублей. Раньше Иосиф Пригожин оплачивал двух водителей, на это уходило в месяц более 100 тысяч рублей. Сейчас Пригожин сам сел за руль. Отказался он и от охраны Валерии, на которую порой тратил около 150 тысяч рублей.

Немалую часть своих доходов Филипп Киркоров тратил на дизайнерскую одежду.Фото: Instagram.com

А вот Киркоров не может от своих ребят-охранников отказаться, поскольку у Иосифа секьюрити из охранного агентства, а у Филиппа его личные. Один из них с юности с Киркоровым работает. Вот и считайте, за двух охранников Киркорову приходится платить ежемесячно около 300 тысяч рублей. Плюс более 200 тысяч у него уходит на оплату гримера и стилиста, которые тоже с ним работают не первый год. Еще есть музыканты и балет. При этом я не думаю, что у Киркорова большая подушка безопасности. Все свои гонорары он тратил на свои наряды, детей и на содержание своей недвижимости. Он об этом не говорит, на жизнь не жалуется, но я знаю, что и ему сложно, поскольку он жил от кредита к кредиту. Возьмет кредит на шоу, через год отдает. Потом купил детям дом, снова берет кредит.

Что касается Тарзана, то у него есть свой небольшой коллектив - 3 танцора и один звукорежиссер. Они сейчас тоже сидят без денег. У Наташи Королевой весенние концерты перенесены на осень, но пока непонятно, состоятся ли они. А коллектив большой, надо всех кормить.

Поющая телеведущая Ольга Бузова осталась без концертов. Хорошо что у нее есть «Дом-2».Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

КСТАТИ

Бузову кормит «Дом-2», а Аверина - съемки в «Склифе»

Непростая сейчас ситуация и на телевидении. Многие проекты из-за финансового кризиса закрыты, на плаву остались лишь единицы. Например, реалити-шоу «Дом-2», которое до сих пор ведет Ольга Бузова.

Работа на «поляне» приносит Бузовой, по словам бывшего участника проекта Рустама Солнцева, около 600 тысяч рублей в месяц. Выручает сейчас Ольгу и реклама в Инстаграме - в среднем за 350 тысяч рублей за пост.

Звезда сериала «Склифосовский» Максим Аверин во время пандемии занят на съемках нового сезона телемыла. Правда, из-за карантина от сцен с массовкой пришлось отказаться. Гонорар Аверина за 12-часовую смену составляет около 200 тысяч рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Полина Гагарина за пост в Инстаграме берет 300 тысяч

- Многие рекламодатели в связи с кризисом урезали свои бюджеты, но некоторые знаменитости пока еще прилично зарабатывают в Инстаграме, - говорит звездный агент Вадим Кормилицын. - Так, замелькала реклама продуктового маркета в сторис у Максима Галкина, Филиппа Киркорова. У них рекламный пост стоит около 800 тысяч рублей. Ксения Собчак готова на рекламу в Инстаграме за 500 тысяч рублей. На карантине Собчак заработала на рекламных постах около 5 миллионов рублей. С Полиной Гагариной и Ляйсан Утяшевой, думаю, можно договориться на рекламные посты за 300 тысяч рублей. А с Лизой Боярской и Екатериной Климовой за 150 - 200 тысяч рублей.