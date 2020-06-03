Спецназ журналистики

- Вас называют основоположником особого жанра - «Экспедиция «КП». Какая была первой?

- Первая - и самая незабываемая - это, конечно, полет на воздушном шаре «Комсомольская правда» в 1968 году. Он продолжался 18 часов, а готовился три года!.. Это был такой научно-пропагандистский полет. С одной стороны - нагрузили приборами всякими для слежения за погодой. С другой стороны - был же сентябрь, подписка на газету начиналась. Нужно было что-то удивительное совершить.

Летите, голуби!

- Шар специально сделали?

- Да нет, конечно. Нашли в Центральной аэрологической обсерватории. В последний раз он в воздух поднимался в 1936 году. При мне веничком пыль с него смахнули, заклеили дырки. И - летите, голуби!

- Страшно было подниматься в воздух на таком антиквариате?

- Страшно, но не из-за возраста, а потому что для полета мы смогли достать только один газ - водород. А он взрывоопасен ужасно. И, как назло, вошли в грозовое облако - дождь, молнии. Командир корабля командует: «Приготовиться к прыжку!» А я никогда в жизни не прыгал с парашютом. Сели. Ноги свесили. А там облака, земли не видно, вокруг молнии фигачат…

Но ничего, бог миловал.

Леонид Репин (крайний слева) в своей первой воздушной экспедиции «Комсомолки» (1968 год). Фото: Личный архив.

Приказано - выжить

- В вашей практике были и экспедиции на выживание...

- В 1974 году я и еще двое добровольцев провели 10 дней на необитаемом острове в Тихом океане. Легенда - мы как будто потерпели кораблекрушение. Ни спичек, ни ножичка - зато я в костюме и при галстуке.

- Как же огонь все-таки добыли?

- С первого дня мучались. Лучковым способом - ремень вокруг палки двое крутят, а один сверху давит.Через пять минут у нас уже был тлеющий уголек, но никак от него не могли девять дней что-нибудь разжечь: там влажный воздух, солнца нет, все мокрое. Но потом научились щепочки высушивать своим телом и на десятый день таки запалили костер.

- А что ели там?

- Первые дни была чистая голодовка. Теряли сознание от слабости. А потом научились рыбу ловить. На берег море выносит много барахла: из ободьев бочки ножей себе наделали, крючки - из гвоздиков от ящика, обрывки сетей расплетали на леску…

В общем, когда научились огонь добывать и рыбу ловить, жизнь началась, как на курорте. Брюхо набьешь треской, жаренной на углях! Креветок штучки две сверху положишь - счастье! Этого не понимаешь в городе на всем готовом.

По следам русских первопроходцев

- Где было сложнее выживать -на острове или в тайге?

- В тайге тоже несладко. У меня были там два эксперимента. Самый тяжелый - экспедиция по следам Ивана Москвитина, который прошел по рекам Дальнего Востока и в 1639 году стал первым россиянином, вышедшим к Тихому океану. Места там остались такими же дикими, как и три сотни лет тому назад. Ни одного поселения. Медведи на каждом шагу. Мы тогда впервые повторили весь путь москвитинцев к 350-летию их подвига. После нас там была только другая совместная экспедиция «КП» и РГО, которая сняла фильм «Иван Москвитин. Путь к океану».

Спокойствие, только спокойствие

- Ну и напоследок - совет людям, которые попали в отчаянную ситуацию в экспедиции или в жизни.

- Главное - не терять присутствия духа. Я и тонул, и горел, и расстрелять меня собирались в Анголе… Не паникуй. Соберись, успокойся, заставь себя последовательно и логично соображать. Это единственный способ выжить в любой ситуации.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Леонид Борисович Репин, путешественник, писатель и журналист, отработавший в «Комсомольской правде» 56 лет!

Родился 26 января 1937 года.

Действительный член Русского географического общества. Награжден медалью имени Семенова-Тян-Шанского от РГО, медалью Гиляровского от Союза журналистов России, медалью «Преодоление» от Ассоциации музеев космонавтики России и многими другими. Организовал более 30 экспедиций «КП». Профессиональный спортсмен.